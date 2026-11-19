Ο πρωθυπουργός προτείνει περιορισμό της νέας δόμησης σε Σαντορίνη και Μύκονο για 20 χρόνια

Το ενδεχόμενο περιορισμού της νέας δόμησης σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος, στο πλαίσιο του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό, έθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πρόταση έγινε κατά τη συμμετοχή του στο συνέδριο «Reimagine Tourism 2026» της «Καθημερινής».

Συνομιλώντας με την παγκόσμια διευθύντρια σύνταξης του Condé Nast Traveller, Divia Thani, ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι δεν θα πρέπει να κατασκευάζονται νέα κτίρια στα δύο νησιά τα επόμενα 20 χρόνια. Τόνισε την ανάγκη προστασίας των δημοφιλών νησιωτικών προορισμών και τη διαχείριση του τουριστικού αποτυπώματος.

Προστασία προορισμών και τουριστικό μοντέλο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Θέλουμε να προστατεύσουμε αυτά που ήδη έχουμε», επισημαίνοντας ότι οι υποδομές των δημοφιλών προορισμών έχουν συγκεκριμένες δυνατότητες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα κατά τους μήνες αιχμής, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όπου η πίεση είναι μεγαλύτερη.

Περιγράφοντας την κατεύθυνση που επιδιώκει η κυβέρνηση για το τουριστικό μοντέλο της χώρας, ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Θέλουμε να έρθουν λιγότεροι άνθρωποι και να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα για αυτή τη μοναδική εμπειρία». Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στην αντιμετώπιση των ελλείψεων προσωπικού στον τουριστικό κλάδο, καθώς και στη δημιουργία του θαλάσσιου πάρκου στις νότιες Κυκλάδες.

Ειδική μέριμνα για Σαντορίνη

Ειδικά για τη Σαντορίνη, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για τη διαχείριση των επισκεπτών που καταφθάνουν με κρουαζιερόπλοια. Αυτά τα μέτρα στοχεύουν στη βελτίωση της εμπειρίας και στην αποφυγή υπερφόρτωσης του νησιού.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η περαιτέρω ξενοδοχειακή ανάπτυξη ενδέχεται να αποβεί εις βάρος των αμπελώνων του νησιού. Οι αμπελώνες αποτελούν σημαντικό στοιχείο της τοπικής ταυτότητας και συνδέονται άμεσα με την παραγωγή του διεθνώς αναγνωρισμένου σαντορινιού κρασιού, το οποίο είναι ένα προϊόν υψηλής αξίας.

Ανάπτυξη εναλλακτικών προορισμών

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων σε περιοχές που διαθέτουν περιθώρια τουριστικής ανάπτυξης. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα ανέφερε τη Χίο, τη Λέσβο και τη Λήμνο, επισημαίνοντας ότι τα τρία νησιά διαθέτουν αεροδρόμια.

Πρόσθεσε ότι το πιλοτικό πρόγραμμα διευκόλυνσης της εισόδου επισκεπτών από την Τουρκία έχει ενισχύσει την τουριστική κίνηση στο Βόρειο Αιγαίο. Παράλληλα, έκανε αναφορά στις δυνατότητες της ελληνικής ενδοχώρας και των ορεινών περιοχών, σημειώνοντας ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει σταδιακά τις ταξιδιωτικές επιλογές, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για προορισμούς πέρα από τα παραδοσιακά παραθαλάσσια θέρετρα.

Με πληροφορίες από: tanea.gr