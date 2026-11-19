Η επιστροφή ενοικίου σε ένα εκατομμύριο πολίτες θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου, ενώ η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε πολίτες με αναπηρικά επιδόματα και σε ανασφάλιστους υπερήλικες ξεκινά από τις 27 Νοεμβρίου. Τις ανακοινώσεις αυτές έκανε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026 στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ.

Επιστροφή ενοικίου και οικονομική ενίσχυση

Συγκεκριμένα, η Υπουργός ανακοίνωσε ότι η επιστροφή ενοικίου θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου σε ένα εκατομμύριο πολίτες. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 70.000 δικαιούχους σε σχέση με πέρυσι. Η ενίσχυση αυτή μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Παράλληλα, από τις 27 Νοεμβρίου ξεκινά η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ. Αυτή η ενίσχυση απευθύνεται σε πολίτες που λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα, καθώς και σε ανασφάλιστους υπερήλικες.

Παράταση για τον προσωπικό βοηθό

Η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε επίσης στην παράταση των αιτήσεων για τον Προσωπικό Βοηθό. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως τις 12 Ιανουαρίου 2027, από την αρχική ημερομηνία της 27ης Νοεμβρίου.

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι ο Προσωπικός Βοηθός αποτελεί μια υπηρεσία που έχει ήδη βελτιώσει την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία. Τους παρέχει τη δυνατότητα να εργάζονται, να μετακινούνται, να βγαίνουν από το σπίτι και να οργανώνουν τη ζωή τους με μεγαλύτερη αυτονομία, χωρίς να εξαρτώνται διαρκώς από μέλη της οικογένειάς τους. Η πλατφόρμα prosopikosvoithos.gov.gr παραμένει ανοιχτή για νέες αιτήσεις. Για τους πολίτες που συμμετέχουν ήδη στο πιλοτικό πρόγραμμα και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η δήλωση συναίνεσης πρέπει να υποβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ώστε να συνεχίσουν να λαμβάνουν την υπηρεσία χωρίς νέα αξιολόγηση.

Καταβολή επιδομάτων ΟΠΕΚΑ και vouchers παιδικών σταθμών

Η Υπουργός υπενθύμισε επίσης ότι μία από τις πρώτες αλλαγές που προώθησε το 2020 ήταν η καθιέρωση της καταβολής όλων των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Αυτή η ρύθμιση αποσκοπεί στο να γνωρίζουν οι πολίτες την ακριβή ημερομηνία καταβολής των χρημάτων τους, διευκολύνοντας τον προγραμματισμό των υποχρεώσεών τους.

Τέλος, η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στη νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τα vouchers των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Τόνισε τη σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων. Πλέον, οι τρίτεκνες οικογένειες μπορούν να λάβουν voucher μειωμένης αξίας χωρίς εισοδηματικό περιορισμό, όπως ήδη ισχύει για τις πολύτεκνες οικογένειες. Για τις οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά, το αντίστοιχο εισοδηματικό όριο φτάνει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.

Με πληροφορίες από: taxheaven.gr