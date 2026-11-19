Ένας νέος οδηγός για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων. Με την ανάρτηση αυτή, ο Αναπτυξιακός Νόμος αποκτά ένα ενιαίο πλαίσιο οδηγιών, το οποίο αφορά ειδικά την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη μεγαλύτερη διαφάνεια, στην αποσαφήνιση των σχετικών διαδικασιών και στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ιδιωτικών επενδύσεων.

Ενιαίο πλαίσιο και ομοιομορφία στην εφαρμογή

Οι επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 θα εξετάζονται πλέον βάσει ενός κοινού πλαισίου οδηγιών. Αυτό το πλαίσιο αποτυπώνει με λεπτομέρεια τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν, τα διάφορα στάδια της διαδικασίας ολοκλήρωσης, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης που θα εφαρμόζονται από τις αρμόδιες αρχές.

Με την εισαγωγή του νέου οδηγού, επιδιώκεται ο Αναπτυξιακός Νόμος να εφαρμόζεται με έναν ενιαίο και συνεπή τρόπο από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτή η ομοιομορφία στην εφαρμογή έχει ως στόχο να περιορίσει σημαντικά τις ασάφειες και να μειώσει τις πιθανές καθυστερήσεις που παρατηρούνταν κατά την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων, προσφέροντας μεγαλύτερη σαφήνεια.

Πρόσβαση και ενημέρωση για τους επενδυτές

Για πρώτη φορά, οι ίδιοι οι επενδυτές, καθώς και οι σύμβουλοί τους, αποκτούν άμεση πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο οδηγιών. Το συγκεκριμένο σύνολο περιγράφει αναλυτικά όλες τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται και τις απαιτήσεις που τίθενται για την επιτυχή ολοκλήρωση των επενδύσεων τους.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να γνωρίζουν εκ των προτέρων με ακρίβεια ποια στοιχεία και έγγραφα πρέπει να προσκομίσουν. Επιπλέον, ενημερώνονται πλήρως για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά την εξέταση των αιτημάτων τους, κάτι που διευκολύνει την προετοιμασία και τον σχεδιασμό τους.

Κοινό σημείο αναφοράς για τις αρμόδιες υπηρεσίες

Ο Οδηγός Ολοκληρώσεων δεν απευθύνεται μόνο στους επενδυτές, αλλά αποτελεί και ένα κοινό σημείο αναφοράς για όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτό ισχύει τόσο για τις υπηρεσίες που λειτουργούν σε κεντρικό επίπεδο όσο και για εκείνες που βρίσκονται σε περιφερειακό επίπεδο, εξασφαλίζοντας μια συνεκτική προσέγγιση.

Ο κεντρικός στόχος αυτής της ενιαίας αναφοράς είναι η ομοιόμορφη αντιμετώπιση περιπτώσεων που παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Παράλληλα, επιδιώκεται η ταχύτερη δυνατή διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και στην αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος.

Ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και της προβλεψιμότητας

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ως κύριο σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου. Ταυτόχρονα, ενισχύεται σημαντικά η προβλεψιμότητα των διαδικασιών, γεγονός που είναι κρίσιμο για τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και την εμπιστοσύνη.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα γνωρίζουν πλέον με απόλυτη σαφήνεια το θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα εξετάζονται τα αιτήματα ολοκλήρωσης των επενδύσεών τους. Αυτή η διαφάνεια και η προκαθορισμένη διαδικασία προσφέρουν μεγαλύτερη σιγουριά και συμβάλλουν στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων από τις επιχειρήσεις.

Επέκταση της πρακτικής και σε νέους αναπτυξιακούς νόμους

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων, η συγκεκριμένη πρακτική, δηλαδή η δημιουργία οδηγών ολοκλήρωσης, πρόκειται να επεκταθεί το επόμενο διάστημα. Η επέκταση αυτή θα αφορά και τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύτερο φάσμα επενδύσεων.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου και συνεκτικού συστήματος ενημέρωσης και υποστήριξης για όλους τους επενδυτές. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται η παροχή ολοκληρωμένης και ομοιόμορφης πληροφόρησης, ανεξαρτήτως του συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Νόμου στον οποίο έχει υπαχθεί το επενδυτικό σχέδιο.

Με πληροφορίες από: Newsit