Το φορολογικό παράδοξο: Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις χωρίς κέρδη το 2024

Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα δήλωσαν μηδενικά φορολογητέα κέρδη ή ακόμα και ζημιές για το οικονομικό έτος 2024. Το γεγονός αυτό καταγράφεται παρά τον εντυπωσιακό συνολικό τζίρο τους, ο οποίος έφτασε τα 115 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις αναδεικνύουν μια αγορά με σημαντικές διαφοροποιήσεις στην κερδοφορία και μια έντονη συγκέντρωση των φορολογικών βαρών σε έναν περιορισμένο αριθμό εταιρειών.

Η εικόνα των δηλώσεων για το 2024

Από το σύνολο των 382.325 νομικών προσώπων που υπέβαλαν τις δηλώσεις τους στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ένα ποσοστό 57,7%, που αντιστοιχεί σε 220.486 επιχειρήσεις, δεν εμφάνισε κέρδη ή δήλωσε ζημιογόνο αποτέλεσμα. Σε αυτό τον αριθμό περιλαμβάνονται και 50.114 μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν ζημιές ανέρχονται σε 141.198. Το συνολικό ποσό των ζημιών που δηλώθηκε αγγίζει τα 39,8 δισεκατομμύρια ευρώ, κάτι που μεταφράζεται σε περίπου 282.000 ευρώ κατά μέσο όρο για κάθε εταιρεία που δήλωσε ζημιές.

Οι κερδοφόρες επιχειρήσεις και η χαμηλή κερδοφορία

Στον αντίποδα, 161.839 επιχειρήσεις παρουσίασαν κερδοφόρο αποτέλεσμα, δηλώνοντας συνολικά φορολογητέα κέρδη ύψους 32,65 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, η ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι ένα μεγάλο μέρος της αγοράς χαρακτηρίζεται από χαμηλή κερδοφορία.

Περίπου 40.000 εταιρείες από τις κερδοφόρες είχαν κέρδη που ήταν μικρότερα των 10.000 ευρώ. Αυτό το εύρημα υπογραμμίζει ότι ένα σημαντικό κομμάτι των επιχειρήσεων, αν και κερδοφόρο, δεν καταγράφει υψηλά κέρδη.

Συγκέντρωση των φορολογικών βαρών

Η συγκέντρωση των φορολογικών υποχρεώσεων σε έναν μικρό αριθμό εταιρειών είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της εκκαθάρισης των δηλώσεων. Συγκεκριμένα, μόλις 2.664 επιχειρήσεις, οι οποίες δήλωσαν φορολογητέα κέρδη άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ η καθεμία, κατέβαλαν το 55,6% του συνολικού φόρου εισοδήματος.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 3,98 δισεκατομμύρια ευρώ από τα συνολικά 7,16 δισεκατομμύρια ευρώ που βεβαιώθηκαν. Επίσης, 386 εταιρείες, με κέρδη που ξεπερνούσαν τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ η καθεμία, συγκέντρωσαν περίπου το ένα τρίτο των συνολικών φορολογητέων κερδών όλων των επιχειρήσεων.

Σύγκριση με το προηγούμενο έτος

Σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2023, παρατηρείται αύξηση τόσο στον αριθμό των ζημιογόνων όσο και των κερδοφόρων επιχειρήσεων. Οι εταιρείες που δήλωσαν ζημιές ήταν περίπου 8.000 περισσότερες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Ταυτόχρονα, οι κερδοφόρες επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά σχεδόν 19.000. Αυτή η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα το ποσοστό των εταιρειών που δεν εμφάνισαν κέρδη να μειωθεί ελαφρώς, από 59,8% το 2023 σε 57,7% για το 2024.

Διαφοροποιήσεις ανά νομική μορφή και γεωγραφική περιοχή

Σημαντικές διαφοροποιήσεις στην κερδοφορία καταγράφονται και ανάλογα με τη νομική μορφή των επιχειρήσεων. Οι προσωπικές εταιρείες παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στα φορολογητέα κέρδη τους, τα οποία προσέγγισαν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 25% μέσα σε ένα έτος.

Αναφορικά με τη γεωγραφική κατανομή, η Αττική συνεχίζει να συγκεντρώνει περίπου τα δύο τρίτα των συνολικών φορολογητέων κερδών. Ωστόμως, το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των κερδών σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφηκε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ειδικότερα, η Κεντρική Μακεδονία συνέβαλε με περίπου 573 εκατομμύρια ευρώ στα κέρδη των επιχειρήσεων, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το ένα πέμπτο της συνολικής πανελλαδικής αύξησης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis