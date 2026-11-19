Σε μια σημαντική αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού της μοντέλου προχωρά η Performance Technologies, μετατοπίζοντας το επίκεντρο των δραστηριοτήτων της. Η εισηγμένη εταιρεία πληροφορικής στρέφεται πλέον από την εμπορία τεχνολογικού εξοπλισμού στην παροχή λογισμικού και εξειδικευμένων ψηφιακών υπηρεσιών. Στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η ενίσχυση της κερδοφορίας και η δημιουργία σταθερότερων επαναλαμβανόμενων εσόδων, αξιοποιώντας την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, κυβερνοασφάλεια και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Νέα επιχειρηματική στρατηγική και στόχοι

Η Performance Technologies επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει τις τάσεις της αγοράς, εστιάζοντας σε υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η αλλαγή αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας, καθώς οι συγκεκριμένες υπηρεσίες παρουσιάζουν μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους σε σύγκριση με τις μεμονωμένες πωλήσεις εξοπλισμού.

Παράλληλα, η στροφή αυτή αναμένεται να δημιουργήσει πιο σταθερές χρηματοοικονομικές ροές, προσφέροντας μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στα έσοδα της εταιρείας. Η νέα κατεύθυνση έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς για σύγχρονες ψηφιακές λύσεις.

Αποτύπωση στα οικονομικά αποτελέσματα του 2025

Η αλλαγή στρατηγικής της Performance Technologies είναι ήδη εμφανής στη σύνθεση του κύκλου εργασιών της. Το 2025, το λογισμικό και οι υπηρεσίες αντιπροσώπευαν το 75% των συνολικών εσόδων της εταιρείας, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 63% που κατείχαν το 2023.

Αντίθετα, η συμμετοχή του τεχνολογικού εξοπλισμού στον κύκλο εργασιών περιορίστηκε στο 25% το 2025, από 37% που ήταν δύο χρόνια νωρίτερα. Τα έσοδα από λογισμικό έφτασαν περίπου τα 38 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ οι υπηρεσίες και η εκπαίδευση προσέγγισαν τα 30 εκατ. ευρώ. Και οι δύο αυτές δραστηριότητες κατέγραψαν σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης την περίοδο 2023-2025, ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας στην εγχώρια αγορά πληροφορικής.

Ενισχυμένα μεγέθη το πρώτο εξάμηνο του 2026

Η θετική επίδραση του νέου επιχειρηματικού μοντέλου αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 12,6%, φτάνοντας τα 45,8 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 33,4%, αγγίζοντας τα 16,2 εκατ. ευρώ.

Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 35,4%, σημειώνοντας άνοδο από το 29,7% που ήταν έναν χρόνο νωρίτερα. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 36,9%, φτάνοντας τα 6,6 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 2,37 εκατ. ευρώ, από 2,60 εκατ. ευρώ, καθώς τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν, μεταξύ άλλων, από το κόστος του προγράμματος επιβράβευσης στελεχών με μετοχές.

Σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο και επενδύσεις

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την Performance Technologies αποτελεί το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων, το οποίο στο τέλος Ιουνίου ανερχόταν σε 41,9 εκατ. ευρώ. Ένα μεγάλο μέρος αυτού του υπολοίπου αφορά πολυετείς συνεργασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διαχείριση τεχνολογικών υποδομών, υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας και εφαρμογές πληροφορικής.

Η εταιρεία επενδύει ιδιαίτερα στα managed services, μέσω των οποίων αναλαμβάνει τη λειτουργία και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων. Τα συμβόλαια αυτά έχουν συνήθως διάρκεια τριών έως πέντε ετών, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στα έσοδα.

Στρατηγικός σχεδιασμός έως το 2028

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Performance Technologies εκτείνεται έως το 2028 και περιλαμβάνει συγκεκριμένες ενέργειες για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Στα σχέδια αυτά περιλαμβάνεται η ενίσχυση των δραστηριοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ένας τομέας με αυξανόμενη ζήτηση και δυναμική.

Επιπλέον, η εταιρεία σχεδιάζει την ανάπτυξη λύσεων αυτοματοποίησης, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στους πελάτες της. Τέλος, ο σχεδιασμός προβλέπει και επιλεκτικές εξαγορές εταιρειών τεχνολογίας, κινήσεις που θα ενισχύσουν περαιτέρω την παρουσία και το χαρτοφυλάκιο λύσεων της Performance Technologies στην αγορά.

Με πληροφορίες από: Topontiki