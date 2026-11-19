Από το νέο έτος, οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα λάβουν έμμεση αύξηση 10% λόγω ωρίμανσης. Βασική προϋπόθεση για την καταβολή αυτής της αύξησης είναι η συνεχής απασχόληση από την 2α Ιανουαρίου 2024 και μετά. Οι μεικτές απολαβές των δικαιούχων θα πρέπει να ανέρχονται στα 920 ευρώ τον μήνα, συν τυχόν επιδόματα για τέκνα, γάμο ή βαριά και επικίνδυνη εργασία.

Η επανενεργοποίηση των τριετιών

Από τον νέο χρόνο, οι τριετίες ενεργοποιούνται και πάλι, επιτρέποντας σε κάθε μισθωτό να συμπληρώσει έως και τρεις (3) τριετίες συνολικά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προσάυξηση έως και 30% στον βασικό μισθό κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποσκοπεί στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας και της συνεχούς απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Οι τριετίες είχαν «παγώσει» τον Φεβρουάριο του 2012, με αποτέλεσμα ο ενδιάμεσος χρόνος μέχρι το 2023, δηλαδή για 12 συναπτά έτη, να μην λογίζεται στον υπολογισμό των επιδομάτων ωρίμανσης. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος που μεσολάβησε κατά την περίοδο αυτή δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών για την καταβολή των επιδομάτων.

Ποιοι επωφελούνται και ποιοι όχι

Η αύξηση του 10%, που αντιστοιχεί σε 92 ευρώ στον κατώτατο μισθό, δεν θα καταβληθεί αυτόματα σε όλους τους μισθωτούς. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν υψηλότερο ποσό κάθε μήνα μέσω κλαδικής σύμβασης, ή ο μισθός τους είναι προσαυξημένος λόγω ατομικής σύμβασης, ή ακόμα και λόγω ελευθεριότητας του εργοδότη ως κίνητρο παραμονής ή απόδοσης, δεν θα δουν αυτή την αυτόματη αύξηση.

Για τη συντριπτική πλειονότητα των μισθωτών που απασχολούνται στον τουρισμό με εποχικές συμβάσεις ή έχουν συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας ή αντιμετωπίζουν κενά ανεργίας, το επίδομα δεν θα καταβληθεί από τον πρώτο μήνα του νέου έτους. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος με 6μηνη απασχόληση κατά την τουριστική περίοδο, θα λάβει το επίδομα το 2030, καθώς απαιτείται η συμπλήρωση του χρόνου.

Οι αναδρομικές καταβολές και ο υπολογισμός του χρόνου

Ωστόσο, πολλοί μισθωτοί που είχαν υπόλοιπο τριετίας τον Φεβρουάριο του 2012 και δεν είχαν ολοκληρώσει την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη τριετία μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο, ενδέχεται να έχουν ήδη επιτύχει τον στόχο μιας ακόμη τριετίας πολύ νωρίτερα. Αυτό συμβαίνει επειδή το υπόλοιπο της προηγούμενης περιόδου έρχεται και συμπληρώνεται στον χρόνο που αθροίζει ο μισθωτός από τον Ιανουάριο του 2024 και μετά.

Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που προσλήφθηκε το 2010 δεν συμπλήρωσε τριετία το 2012, οπότε οι ωριμάνσεις «πάγωσαν». Εάν αυτός ο εργαζόμενος συμπληρώσει τον χρόνο των 36 μηνών απασχόλησης το 2025, δικαιούται αναδρομικά την αύξηση του 10%. Αυτό ισχύει με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών ασφάλισης, ή έξι (6) ετών για τη δεύτερη τριετία, και εννέα (9) ετών για την τρίτη και τελευταία τριετία.

Προκλήσεις στην καταβολή των αναδρομικών

Παρά τις σαφείς ρυθμίσεις, πολλοί εργοδότες και επιχειρήσεις μέχρι τώρα δεν έχουν προβεί στην καταβολή αναδρομικών για τη συμπληρωθείσα τριετία. Αυτό αφορά περιπτώσεις όπου ο απαιτούμενος χρόνος είχε συμπληρωθεί νωρίτερα, δηλαδή κατά την περίοδο 2024-2026.

Το πρόσχημα που χρησιμοποιείται συχνά είναι ότι η τριετία του «ξεπαγώματος» ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2027. Αυτή η πρακτική δημιουργεί καθυστερήσεις στην εφαρμογή των προβλεπόμενων αυξήσεων για τους δικαιούχους μισθωτούς.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis