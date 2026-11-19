Στην τελική ευθεία φέρεται να βρίσκεται η έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σχετικά με ύποπτες χρηματοδοτήσεις που αφορούν μία μεγάλη αλυσίδα καφέ. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν θέσει στο μικροσκόπιο την επιχειρηματική δραστηριότητα της αλυσίδας, εξετάζοντας σοβαρές ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως κάνουν λόγο για ενδεχόμενη διασύνδεση των υπό διερεύνηση κεφαλαίων με κυκλώματα της αλβανικής μαφίας.

Το μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της ΑΑΔΕ φέρονται να εξετάζουν με λεπτομέρεια τις διαδρομές των χρημάτων. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι πηγές χρηματοδότησης της επιχείρησης, με στόχο να ξετυλιχθεί το κουβάρι των παράνομων συναλλαγών.

Η Αρχή επιδιώκει να διαπιστώσει την προέλευση των κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της αλυσίδας, καθώς και να εντοπίσει τυχόν παρατυπίες στη φορολογική συμπεριφορά της. Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος των ευρύτερων ελέγχων που διενεργεί η ΑΑΔΕ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος.

Οι δηλώσεις του υφυπουργού οικονομικών

Την υπόθεση ανέδειξε από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο κ. Μαρκόπουλος, μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, επιβεβαίωσε ότι αλυσίδες καφέ βρίσκονται υπό έλεγχο από την ΑΑΔΕ.

Στις δηλώσεις του, ο υφυπουργός έθεσε ευθέως το ζήτημα της αδικαιολόγητης γεωγραφικής συγκέντρωσης καταστημάτων. Άφησε σαφείς αιχμές για τις πραγματικές πηγές χρηματοδότησης και τη φορολογική συμπεριφορά ορισμένων εταιρειών, τονίζοντας την ανάγκη για διαφάνεια στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η αδικαιολόγητη γεωγραφική συγκέντρωση καταστημάτων

Ο κ. Μαρκόπουλος επισήμανε την αδικαιολόγητη εμφάνιση εκατοντάδων καταστημάτων εστίασης σε μικρό χρονικό διάστημα στην Αττική. Έφερε ως παράδειγμα αλυσίδα με τέσσερα πανομοιότυπα καταστήματα σε ακτίνα μόλις 7-8 χιλιομέτρων, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια διάταξη ως μη οικονομικά λειτουργική.

«Δεν μπορεί να ξεφυτρώνουν στην Αττική εκατοντάδες καταστήματα, μέσα σε δύο τρία χρόνια, αλυσίδων καφέ, εστίασης, τα οποία δεν βασίζονται σε καμία επιχειρηματική και επενδυτική λογική», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά τη συζήτηση στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Η συζήτηση αφορούσε το νέο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών GloBE, που αφορά τη φορολόγηση μεγάλων ομίλων.

Ο υφυπουργός επανέλαβε την εκτίμησή του, υπογραμμίζοντας: «Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει μια αλυσίδα καφέ, η οποία σε μια ακτίνα, σε μια ευθεία επτά, οκτώ χιλιομέτρων να έχει τέσσερα καφέ, τα ίδια, και αυτό να είναι λειτουργικό οικονομικά». Με τις δηλώσεις του, ο κ. Μαρκόπουλος ήταν κατηγορηματικός ως προς το εάν οι συγκεκριμένες περιπτώσεις βρίσκονται στο στόχαστρο των ελέγχων.

Στο στόχαστρο και άλλες ύποπτες περιπτώσεις

Παράλληλα με την έρευνα για τις αλυσίδες καφέ, στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ μπαίνουν και άλλες περιπτώσεις που χρήζουν διερεύνησης. Αυτές αφορούν καταστάσεις όπου ηλικιωμένοι συνταξιούχοι χαμηλών εισοδημάτων εμφανίζονται τυπικά ως επικεφαλής εταιρειών.

Οι εταιρείες αυτές, των οποίων επικεφαλής εμφανίζονται οι συνταξιούχοι, παρουσιάζουν τεράστιους τζίρους, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την πραγματική ιδιοκτησία και τις πηγές των εσόδων τους. Ο υφυπουργός διαβεβαίωσε πως οι έρευνες για όλες αυτές τις περιπτώσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με την ΑΑΔΕ να συνεχίζει το έργο της για την πάταξη της οικονομικής παραβατικότητας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis