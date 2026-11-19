Άγχος και αγωνία διακατέχει το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς τα φαινόμενα διαφθοράς, στα οποία εμπλέκονται κυβερνητικά στελέχη με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, πολλαπλασιάζονται με ρυθμούς αστραπιαίους. Η εντύπωση που μένει στους πολίτες είναι ότι στη Νέα Δημοκρατία έχει στηθεί ένα μεγάλο φαγοπότι, σε μία στιγμή μάλιστα που οι πολίτες αγκομαχούν. Η διαφθορά αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα μετά την ακρίβεια, γεγονός που έχει κάνει τα κυβερνητικά στελέχη να ανησυχούν ιδιαίτερα, δεδομένου ότι τα δύο αυτά θέματα κάνουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.

Οι υποθέσεις διαφθοράς και η καθημερινότητα των πολιτών

Οι περιπτώσεις διαφθοράς, αν και κάθε μία είναι διαφορετική, αφορούν όλες, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, την καθημερινότητα των πολιτών ή βασικούς θεσμούς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό εντείνει την αίσθηση δυσπιστίας και επιβαρύνει την ήδη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι πολίτες.

Η συνύπαρξη της διαφθοράς με την ακρίβεια δημιουργεί ένα κλίμα πανικού για την κυβέρνηση, καθώς η δυσαρέσκεια των πολιτών αυξάνεται. Τα κυβερνητικά στελέχη παρακολουθούν με ανησυχία την εξέλιξη των υποθέσεων και τον αντίκτυπό τους στην κοινή γνώμη.

Η υπόθεση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη και οι Πανελλαδικές Εξετάσεις

Μία από τις περιπτώσεις που ακούμπησε την ελληνική οικογένεια και τον θεσμό των Πανελλαδικών Εξετάσεων ήταν αυτή του Λάζαρου Τσαβδαρίδη. Για τον θεσμό των Πανελλαδικών, μέχρι σήμερα υπήρχε η εντύπωση στους πολίτες ότι ίσως είναι ο μοναδικός αδιάβλητος.

Ωστόσο, αποκαλύφθηκε πως ο ίδιος ο υφυπουργός είχε κάνει αίτηση για τη μοριοδότηση της κόρης του. Το γεγονός αυτό, άσχετα από το αν η κόρη του τελικά αποφάσισε ότι δεν την ενδιέφερε η παιδαγωγική σχολή, έφερε το Μέγαμο Μαξίμου σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Αρχικά, η κυβέρνηση επιχείρησε να υποβαθμίσει το θέμα, με τη λογική ότι η ιστορία αυτή θα μπορούσε να περάσει κάτω από τα ραντάρ της κοινής γνώμης.

Στη συνέχεια, και ύστερα από την έκταση που πήρε το θέμα, η κυβέρνηση αναγκάστηκε άρον – άρον να στείλει στο σπίτι του τον υφυπουργό, θέλοντας να κλείσει την υπόθεση. Μέχρι και την τελευταία στιγμή, τα κυβερνητικά στελέχη έβαζαν μπροστά το ηθικό θέμα και όχι την παρανομία, η οποία συντελέστηκε εις βάρος δύο αθλητών που είχαν κάθε δικαίωμα να πάρουν τα μόρια. Η κυβέρνηση ήθελε να δείξει ότι στην πραγματικότητα δεν υπήρξε παρανομία, παρά μόνο ηθικό θέμα. Γι' αυτό άλλωστε, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο πρώην υφυπουργός θα είναι και πάλι υποψήφιος στην περιοχή του, την Ημαθία.

Οι υποθέσεις των Νίκου Τσάφου και Ευάγγελου Λιάκου

Πριν περάσει ένα εικοσιτετράωρο από την υπόθεση Τσαβδαρίδη, προέκυψε το θέμα του υφυπουργού Ενέργειας, Νίκου Τσάφου. Ο κ. Τσάφος είχε ομόλογα μεγάλης εταιρείας ενέργειας όταν ήταν ειδικός σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα ενεργειακά θέματα. Ο ίδιος αναγνώρισε ότι κατείχε ομόλογα της ExxonMobil, τα οποία είχαν αγοραστεί τον Μάιο.

Ταυτόχρονα, αναδείχθηκε και η περίπτωση του Ευάγγελου Λιάκου, ο οποίος εμφανιζόταν να συστεγάζεται με το λογιστικό γραφείο της αδελφής του. Στο συγκεκριμένο γραφείο είχαν δοθεί από νησιωτικούς δήμους απευθείας αναθέσεις ύψους 1,14 εκατομμυρίων ευρώ.

Η δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη για το Πολυτεχνείο

Την ίδια στιγμή που εξελίσσονταν οι παραπάνω υποθέσεις, η άποψη που εξέφρασε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου έφερε αμηχανία στην κυβέρνηση. Η αδιευκρίνιστη απάντηση του υπουργού Υγείας για το εάν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο απωθεί το κεντρώο ακροατήριο.

Αυτή η δήλωση προστέθηκε στο κλίμα ανησυχίας που επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς οι διαφορετικές περιπτώσεις, όλες με σκληρό κοινό παρονομαστή, ενισχύουν την αρνητική εικόνα και τη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στα κυβερνητικά στελέχη.

Με πληροφορίες από: Topontiki