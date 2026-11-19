Σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας και των οικονομικών της μεγεθών κατέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο εννεάμηνο του 2026, με τις παραχωρήσεις και τις κατασκευές να αποτελούν τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης. Ο όμιλος ενίσχυσε τη χρηματοοικονομική του θέση, δημιουργώντας πρόσθετες δυνατότητες για την υλοποίηση νέων επενδύσεων σε μεγάλες υποδομές. Οι επενδυτικές δαπάνες του εννεαμήνου ανήλθαν σε 407 εκατ. ευρώ, με κεφάλαια να κατευθύνονται, μεταξύ άλλων, στην Εγνατία Οδό, τον ΒΟΑΚ και την απόκτηση συμμετοχής 12,8% στην ΕΥΔΑΠ.

Εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκε στα 3,45 δισ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2026, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 20,1%. Παράλληλα, τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 23,6%, φτάνοντας τα 573,4 εκατ. ευρώ. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών που αναλογούν στους μετόχους, τα οποία ανήλθαν σε 171,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 61,3%.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν και η επίδοση του τρίτου τριμήνου του έτους. Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 47%, φτάνοντας τα 1,35 δισ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 48%, διαμορφούμενα στα 217 εκατ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 89 εκατ. ευρώ.

Ο τομέας των παραχωρήσεων σε πρωταγωνιστικό ρόλο

Καθοριστική ήταν η συμβολή του τομέα των παραχωρήσεων στην ενίσχυση της κερδοφορίας του ομίλου. Ο συγκεκριμένος τομέας αντιπροσωπεύει πλέον περίπου το 63% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Τα έσοδα από τις παραχωρήσεις ανήλθαν σε 552,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 37,7%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 35,3%, φτάνοντας τα 361,8 εκατ. ευρώ.

Η αυξημένη κυκλοφορία στους αυτοκινητοδρόμους συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση των επιδόσεων. Οι διελεύσεις αυξήθηκαν κατά 2,5% στην Αττική Οδό, κατά 1,3% στην Εγνατία Οδό και κατά 5,6% στην Κεντρική Οδό. Στην Ολυμπία Οδό, η άνοδος των διελεύσεων έφτασε το 8,8%.

Ισχυρή παρουσία στις κατασκευές και μεγάλο ανεκτέλεστο

Στον κατασκευαστικό τομέα, η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε κατά 44,2% στο εννεάμηνο του 2026. Το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του ομίλου διαμορφώνεται στα 7,1 δισ. ευρώ. Συμπεριλαμβανομένων και των έργων που βρίσκονται προς υπογραφή, το συνολικό χαρτοφυλάκιο φτάνει τα 8,5 δισ. ευρώ, εξασφαλίζοντας σημαντική ορατότητα εσόδων για τα επόμενα χρόνια.

Από το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο, περίπου το 80% αφορά έργα ιδίων επενδύσεων και ιδιωτικών επενδύσεων τρίτων. Επιπλέον, ένα σημαντικό ποσοστό, συγκεκριμένα το 88% των έργων, βρίσκεται στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας την ισχυρή εγχώρια δραστηριότητα του ομίλου.

Επενδύσεις και ενεργειακή ανάπτυξη

Οι επενδυτικές δαπάνες του εννεαμήνου ανήλθαν σε 407 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά κατευθύνθηκαν, μεταξύ άλλων, σε σημαντικά έργα υποδομής όπως η Εγνατία Οδός και ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ). Επίσης, μέρος των επενδύσεων αφορούσε την απόκτηση συμμετοχής 12,8% στην ΕΥΔΑΠ.

Στον ενεργειακό τομέα, η παραγωγή της μονάδας του Ήρωνα αυξήθηκε κατά 12,6%, φτάνοντας τις 1,36 TWh. Παράλληλα, η νέα μονάδα της Κομοτηνής παρήγαγε 2,39 TWh ηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρεία ΗΡΩΝ διατήνησε ένα μερίδιο 10% στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης

Μία σημαντική εξέλιξη που ενίσχυσε τη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου αποτέλεσε η επιτυχής έκδοση επταετούς ευρωομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ. Το ευρωομόλογο εκδόθηκε με επιτόκιο 4,75% και συγκέντρωσε προσφορές που ανήλθαν συνολικά στα 2,3 δισ. ευρώ, αναδεικνύοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Με πληροφορίες από: Topontiki