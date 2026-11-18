Μια σειρά τεχνολογικών προβλημάτων που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες σε σημαντικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία. Οι διακοπές λειτουργίας σε κρίσιμες υπηρεσίες, από τη Microsoft και τις τράπεζες έως τις αεροπορικές μεταφορές και την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA), έχουν οδηγήσει σε φόβους για ένα ευρύτερο τεχνολογικό μπλακ άουτ. Αυτή η ανασφάλεια έχει μεταφραστεί σε μια αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά, με τους πολίτες να προχωρούν σε αγορές πανικού για είδη πρώτης ανάγκης και εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης.

Ευρεία προβλήματα σε κρίσιμες υποδομές

Η ανησυχία στις ΗΠΑ ξεκίνησε μετά από διαδοχικά τεχνολογικά ζητήματα που επηρέασαν διάφορους τομείς της αμερικανικής οικονομίας και κρατικές υπηρεσίες. Τα προβλήματα αυτά εκδηλώθηκαν σε μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Microsoft, του τραπεζικού τομέα, των αεροπορικών μεταφορών, αλλά και της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA).

Πιο συγκεκριμένα, την περασμένη Πέμπτη, παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες Outlook και Teams της Microsoft, γεγονός που δυσχέρανε την πρόσβαση και την επικοινωνία για τους χρήστες. Την αμέσως επόμενη ημέρα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) προχώρησε σε προσωρινή αναστολή όλων των αναχωρήσεων αεροσκαφών σε ολόκληρη τη χώρα, προκαλώντας σημαντική αναστάτωση στις αερομεταφορές. Επιπλέον, τη Δευτέρα καταγράφηκαν περαιτέρω τεχνικές δυσλειτουργίες, εντείνοντας το κλίμα ανασφάλειας.

Αγορές πανικού και αυξημένη ζήτηση

Ο φόβος ενός πιθανού ευρύτερου τεχνολογικού μπλακ άουτ έχει οδηγήσει όλο και περισσότερους Αμερικανούς καταναλωτές να επισκέπτονται σούπερ μάρκετ και πολυκαταστήματα. Σκοπός τους είναι η προμήθεια τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης και εξοπλισμού που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμος σε περίπτωση διακοπής υπηρεσιών.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η ζήτηση για γεννήτριες, με αποτέλεσμα αρκετά μοντέλα να έχουν ήδη εξαντληθεί από τα ράφια. Αυτή η μεταβολή στην καταναλωτική συμπεριφορά αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα στις επιδόσεις μεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλησης, υποδεικνύοντας μια ευρύτερη τάση προετοιμασίας έναντι πιθανών μελλοντικών διακοπών.

Η περίπτωση της Costco και οι εντυπωσιακές πωλήσεις

Η επενδυτική εταιρεία Mizuho Securities, σε ανάλυσή της που επικαλείται το CNBC, παρατηρεί σημαντική αύξηση της ζήτησης στην αλυσίδα λιανικής Costco. Τα πρώτα σημάδια αυτής της τάσης εμφανίστηκαν στα τέλη Οκτωβρίου, με τις συγκρίσιμες πωλήσεις της Costco στις ΗΠΑ, εξαιρουμένων των καυσίμων, να καταγράφουν άνοδο 11% έως 12% την τελευταία εβδομάδα του μήνα.

Αυτή η αύξηση ήταν σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με την άνοδο 6% έως 7% που είχε καταγραφεί τις τρεις προηγούμενες εβδομάδες. Συνολικά για τον Οκτώβριο, η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων της τάξης του 8,1%. Η Mizuho εκτιμά ότι η ανοδική πορεία συνεχίζεται και τον Νοέμβριο, καθώς οι καταναλωτές συνεχίζουν να αγοράζουν μεγαλύτερες ποσότητες τροφίμων, βασικών αγαθών, αλλά και εξοπλισμού που μπορεί να χρειαστεί για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων διακοπών υπηρεσιών.

Εξαντλήθηκαν οι γεννήτριες εν μέσω φόβων

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αυξημένης ζήτησης για εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης είναι η κατάσταση με τις γεννήτριες. Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου, είχαν εξαντληθεί 21 από τις 26 ακριβότερες γεννήτριες που παρακολουθούσε η Mizuho στην ιστοσελίδα της Costco. Αυτό το στοιχείο υπογραμμίζει την έντονη προτίμηση των καταναλωτών σε λύσεις για την αυτονομία τους σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Ο αναλυτής της Mizuho, Ντέιβιντ Μπέλιντζερ, ανέφερε σε έκθεσή του ότι «η ανησυχία των καταναλωτών μετά τη διακοπή λειτουργίας του Microsoft Outlook, την καθήλωση όλων των αεροπορικών πτήσεων στις ΗΠΑ και τους… Αποκαλυπτικού χαρακτήρα φόβους που εξαπλώνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν συμβάλει στην αύξηση των πωλήσεων ειδών έκτακτης ανάγκης στην Costco». Το κλίμα ανασφάλειας ενισχύεται από αυτές τις διαδοχικές τεχνικές βλάβες που επηρέασαν κρίσιμους τομείς.

Με πληροφορίες από: Topontiki