Νέες, ηχηρές αποκαλύψεις σχετικά με μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής στον κλάδο της εστίασης προανήγγειλε ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Οι δηλώσεις έγιναν το μεσημέρι της Τετάρτης (18/11) από το βήμα της Βουλής, όπου ο κ. Μαρκόπουλος τόνισε ότι στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΑΔΕ βρίσκονται ήδη συγκεκριμένες αλυσίδες καφέ, καθώς και εταιρείες που χρησιμοποιούν ηλικιωμένους συνταξιούχους ως «μπροστινούς».

Στο στόχαστρο οι αλυσίδες καφέ

Ο υφυπουργός Οικονομικών εστίασε ιδιαίτερα στις αλυσίδες καφέ, επισημαίνοντας τη ραγδαία και αδικαιολόγητη επέκτασή τους στην αγορά. Αυτή η επέκταση, όπως ανέφερε, εγείρει σοβαρά ερωτήματα τόσο για τη βιωσιμότητά τους όσο και για τη φορολογική τους συμπεριφορά. Ο κ. Μαρκόπουλος έθεσε ευθέως το ζήτημα της αδικαιολόγητης γεωγραφικής συγκέντρωσης καταστημάτων, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις πραγματικές πηγές χρηματοδότησης και τη φορολογική συμπεριφορά ορισμένων εταιρειών.

Ως ενδεικτικό παράδειγμα, ο υφυπουργός αναφέρθηκε σε αλυσίδα καφέ που διαθέτει τέσσερα πανομοιότυπα καταστήματα σε ακτίνα μόλις επτά με οκτώ χιλιομέτρων στην Αττική. «Δεν μπορεί να ξεφυτρώνουν στην Αττική εκατοντάδες καταστήματα, μέσα σε δύο τρία χρόνια, αλυσίδων καφέ, εστίασης, τα οποία δεν βασίζονται σε καμία επιχειρηματική και επενδυτική λογική», δήλωσε χαρακτηριστικά. Επίσης, σημείωσε ότι μια τέτοια διάταξη δεν μπορεί, κατά την εκτίμησή του, να είναι οικονομικά λειτουργική, τονίζοντας: «Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει μια αλυσίδα καφέ, η οποία σε μια ακτίνα, σε μια ευθεία επτά, οκτώ χιλιομέτρων να έχει τέσσερα καφέ, τα ίδια, και αυτό να είναι λειτουργικό οικονομικά».

Οι «μπροστινοί» συνταξιούχοι και οι ψηφιακές διασταυρώσεις

Πέρα από τις αλυσίδες καφέ, οι έρευνες της ΑΑΔΕ επεκτείνονται και σε εταιρείες με ιλιγγιώδεις τζίρους που φέρονται να χρησιμοποιούν ηλικιωμένους συνταξιούχους ως «μπροστινούς». Ο κ. Μαρκόπουλος υπογράμμισε ότι στο στόχαστρο μπαίνουν περιπτώσεις όπου συνταξιούχοι χαμηλών εισοδημάτων εμφανίζονται τυπικά ως επικεφαλής εταιρειών με τεράστιους τζίρους, παρότι τα δηλωμένα εισοδήματά τους δεν φαίνεται να δικαιολογούν αντίστοιχη οικονομική δραστηριότητα.

Ο υφυπουργός έστειλε μήνυμα ότι οι ψηφιακές διασταυρώσεις που διενεργούνται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της ΑΑΔΕ είναι σε θέση να εντοπίσουν κάθε ύποπτη δραστηριότητα. Οι δηλώσεις του κ. Μαρκόπουλου έγιναν κατά τη διάρκεια συζήτησης στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, η οποία αφορούσε το νέο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών GloBE, το οποίο σχετίζεται με τη φορολόγηση μεγάλων ομίλων.

Οι έρευνες της ΑΑΔΕ για τις υποθέσεις αυτές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, όπως διαβεβαίωσε ο υφυπουργός.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr