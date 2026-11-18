Στην καρδιά της Σενζέν της Κίνας, κορυφαίοι επιχειρηματίες και στελέχη πολυεθνικών ομίλων δίνουν δυναμικό παρόν στη σύνοδο APEC, η οποία συγκεντρώνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Εκεί βρίσκονται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ενόψει της προγραμματισμένης τριμερούς συνάντησής τους την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2026. Η ισχυρή επιχειρηματική παρουσία πλαισιώνει τις εργασίες της συνόδου, υπογραμμίζοντας τη σημασία των οικονομικών σχέσεων στο διεθνές σκηνικό.

Η κορυφαία σύνοδος APEC στην Κίνα

Η πόλη Σενζέν της Κίνας φιλοξενεί αυτές τις ημέρες τη σύνοδο APEC, ένα σημαντικό γεγονός για την παγκόσμια οικονομία και τις διεθνείς σχέσεις. Στο πλαίσιο αυτής της συνόδου, πραγματοποιείται και η επιχειρηματική σύνοδος APEC CEO Summit, στην οποία συμμετέχουν δεκάδες επικεφαλής μεγάλων επιχειρήσεων από την Αμερική και την Κίνα.

Η παρουσία τριών εκ των σημαντικότερων ηγετών του κόσμου, του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Σι Τζινπίνγκ, προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στις διεργασίες. Οι τρεις ηγέτες αναμένεται να έχουν μια προγραμματισμένη τριμερή συνάντηση την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2026, γεγονός που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει αναφορά για επιχειρηματίες που συνοδεύουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Έλον Μασκ στην αποστολή του Τραμπ

Ο Έλον Μασκ, ο γνωστός επικεφαλής των εταιρειών Tesla και SpaceX, αποτελεί τον μοναδικό επιχειρηματία που συμμετέχει στην προεδρική αποστολή του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται το Reuters και το ABC News. Ο Μασκ συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο σε μέρος της επίσκεψής του.

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι δεν προβλέπεται να λάβει μέρος στις επίσημες συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες της Κίνας και της Ρωσίας. Η παρουσία του Έλον Μασκ συνδέεται με τα δικά του επιχειρηματικά συμφέροντα στην κινεζική αγορά, αν και δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμά του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Σενζέν.

Το Reuters αναφέρει ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει μεταβεί στην Κίνα επικεφαλής επίσημης επιχειρηματικής αποστολής. Τα υπόλοιπα στελέχη αμερικανικών εταιρειών που βρίσκονται στη σύνοδο συμμετέχουν έπειτα από πρόσκληση της κινεζικής πλευράς και όχι ως μέλη της προεδρικής συνοδείας.

Κορυφαίοι Αμερικανοί επιχειρηματίες στην APEC CEO Summit

Πέρα από την προεδρική αποστολή, πλήθος κορυφαίων Αμερικανών επιχειρηματικών παραγόντων δίνουν το παρόν στην επιχειρηματική σύνοδο APEC CEO Summit, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της κινεζικής πλευράς. Η λίστα των συμμετεχόντων περιλαμβάνει σημαντικά ονόματα από διάφορους κλάδους της οικονομίας.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο διευθύνων σύμβουλος της Visa, Ράιαν ΜακΊνερνι, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος της Mastercard, Μάικλ Μίμπαχ, εκπροσωπώντας τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Επίσης, η επικεφαλής της UPS, Κάρολ Τομέ, συμμετέχει στις εργασίες της συνόδου, αναδεικνύοντας τον κλάδο των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Την εκπροσώπηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών αναλαμβάνουν ο παγκόσμιος πρόεδρος της PwC, Μοχάμεντ Καντέ, και ο διευθύνων σύμβουλος της Deloitte, Τζο Ουκουζόγλου. Από τον χώρο της αεροναυπηγικής, παρών είναι ο Μπρένταν Νέλσον από την Boeing, ενώ ο Κάραν Μπάτια, επικεφαλής διεθνών κυβερνητικών σχέσεων και δημόσιας πολιτικής της Google, εκπροσωπεί τον τεχνολογικό κολοσσό.

Η ισχυρή εκπροσώπηση των κινεζικών κολοσσών

Η κινεζική πλευρά παρουσιάζει εξίσου ισχυρή εκπροσώπηση στην APEC CEO Summit, με την παρουσία ηγετικών στελεχών από μερικούς από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας. Η λίστα των συμμετεχόντων αναδεικνύει τη δυναμική της κινεζικής οικονομίας σε διάφορους τομείς.

Στο πρόγραμμα της συνόδου περιλαμβάνονται ο πρόεδρος της BYD, Γουάνγκ Τσουανφού, καθώς και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της CATL, Ζενγκ Γιουτσούν, οι οποίοι εκπροσωπούν τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μπαταριών. Από τον τεχνολογικό τομέα, συμμετέχουν ο διευθύνων σύμβουλος της Baidu, Ρόμπιν Λι, και ο επικεφαλής της Xiaomi, Λέι Τζουν, αναδεικνύοντας την καινοτομία και την ανάπτυξη στην Κίνα.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι και η εκπροσώπηση του κινεζικού τραπεζικού τομέα, με την παρουσία κορυφαίων στελεχών από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας. Συγκεκριμένα, συμμετέχουν ο πρόεδρος της Agricultural Bank of China, Γκου Σου, ο πρόεδρος της ICBC, Λιάο Λιν, και ο πρόεδρος της Bank of China, Γκε Χατζιάο, υπογραμμίζοντας τον ρόλο τους στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά.

Με πληροφορίες από: Newsit