Ο Κάρλος Αλκαράθ πραγματοποίησε μία ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση στα ATP Finals του Τορίνο, επικρατώντας του Ντανίλ Μεντβέντεφ με 2-0 σετ. Η νίκη αυτή, η δεύτερη για τον Ισπανό στη διοργάνωση, του εξασφαλίζει ουσιαστικά την παρουσία στα ημιτελικά, συνεχίζοντας παράλληλα ένα σερί 11 διαδοχικών νικών στο tour. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε σε μόλις 72 λεπτά, αναδεικνύοντας την κυριαρχία του Αλκαράθ.

Η κυριαρχία του Αλκαράθ στο Τορίνο

Ο 23χρονος Κάρλος Αλκαράθ έδειξε για άλλη μια φορά την ανωτερότητά του, νικώντας τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με σκορ 6-2, 6-4. Αυτή η επικράτηση ήταν η δεύτερη για τον Αλκαράθ στα ATP Finals, και μάλιστα χωρίς να έχει χάσει κανένα σετ μέχρι στιγμής στη διοργάνωση. Η επίδοσή του τον έχει φέρει στην πρώτη θέση του «Ivan Lendl Group».

Η νικηφόρα πορεία του Αλκαράθ στο Τορίνο αποτελεί συνέχεια της εξαιρετικής του φόρμας των τελευταίων έξι περίπου εβδομάδων. Με αυτή τη νίκη, ο Ισπανός τενίστας έφτασε τις 11 διαδοχικές νίκες στο tour, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση και την αποφασιστικότητά του για την κατάκτηση του τίτλου.

Οι προηγούμενες επιτυχίες και η προϊστορία με τον Μεντβέντεφ

Πριν την άφιξή του στο Τορίνο, ο Κάρλος Αλκαράθ είχε κατακτήσει δύο σημαντικούς τίτλους. Συγκεκριμένα, είχε αναδειχθεί νικητής στο 500άρι της Βιέννης και στο Masters του Παρισιού. Αυτές οι επιτυχίες συνέβαλαν στη δημιουργία του εντυπωσιακού σερί των 11 συνεχόμενων νικών.

Η αναμέτρηση με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ ήταν η ενδέκατη συνολικά μεταξύ των δύο τενιστών. Με τη χθεσινή του νίκη, ο Αλκαράθ έφτασε τις οκτώ επικρατήσεις έναντι του Ρώσου αντιπάλου του, διατηρώντας ένα θετικό ρεκόρ στις μεταξύ τους συναντήσεις. Ο Μεντβέντεφ, από την πλευρά του, είχε προηγουμένως νικήσει τον Φλάβιο Κομπόλι με 2-0 σετ, πριν γνωρίσει την πρώτη του ήττα από τον Αλκαράθ.

Η πρόκριση στα ημιτελικά και οι επόμενοι αγώνες

Η πρόκριση του Κάρλος Αλκαράθ στα ημιτελικά των ATP Finals μπορεί να «σφραγιστεί» οριστικά από το βραδινό παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του ομίλου. Εάν ο Φράνσις Τιάφο καταφέρει να κερδίσει ένα σετ από τον Φλάβιο Κομπόλι, τότε ο Ισπανός θα εξασφαλίσει και μαθηματικά τη θέση του στην τετράδα.

Όσον αφορά τις επόμενες αναμετρήσεις, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ θα αγωνιστεί την Παρασκευή (20/11) με τον Φράνσις Τιάφο, σε έναν αγώνα που θα κρίνει πολλά για την πορεία του στη διοργάνωση. Ο Κάρλος Αλκαράθ θα αντιμετωπίσει τον Φλάβιο Κομπόλι, επιδιώκοντας την τρίτη του νίκη και την εξασφάλιση της πρώτης θέσης στον όμιλο.

Ιατρική φροντίδα και στρατηγική για την κορυφή του ομίλου

Μία μικρή «σκιά» στην απόδοση του Αλκαράθ εμφανίστηκε όταν χρειάστηκε να δεχθεί ιατρική φροντίδα. Αυτό συνέβη μετά το τρίτο game του δεύτερου σετ, λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό του πόδι. Ωστόσο, το περιστατικό δεν φάνηκε να τον επηρεάζει στη συνέχεια του αγώνα, καθώς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η εξασφάλιση της πρώτης θέσης στον όμιλο είναι σημαντική για τον Κάρλος Αλκαράθ. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποφύγει να συναντήσει τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στα ημιτελικά της διοργάνωσης, κάτι που θα μπορούσε να του δώσει ένα πλεονέκτημα στην πορεία του προς τον τελικό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta