Η Binance, η μεγαλύτερη πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, σχεδιάζει να επεκταθεί σε πέντε ασιατικές αγορές έως το 2027. Αυτή η ανακοίνωση έγινε από τον περιφερειακό επικεφαλής της εταιρείας, Σ. Μπ. Σέκερ, σε δηλώσεις του στο Reuters, σήμερα 18 Νοεμβρίου 2026. Τα σχέδια αυτά έρχονται στο προσκήνιο παρά την πρόσφατη κυβερνοεπίθεση που είχε ως αποτέλεσμα την κλοπή κρυπτονομισμάτων αξίας 6,3 δισ. δολαρίων.

Ο Σέκερ διαβεβαίωσε ότι η οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι υγιής, ακόμα και μετά το περιστατικό, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει ανάγκη για συγκέντρωση κεφαλαίων. Οι συζητήσεις για το άνοιγμα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (APAC) βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

Σχέδια επέκτασης στην Ασία

Η Binance στοχεύει να επεκταθεί σε πέντε νέες ασιατικές αγορές μέχρι το 2027, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Σ. Μπ. Σέκερ στο περιθώριο του φεστιβάλ FinTech στη Σιγκαπούρη. Ο επικεφαλής της Binance για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού ανέφερε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με τουλάχιστον πέντε ή έξι αγορές, με τρεις από αυτές να είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο.

Οι υπόλοιπες συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ο Σέκερ δεν διευκρίνισε ποιες είναι οι συγκεκριμένες νέες αγορές που εξετάζει η εταιρεία. Ωστόσο, τόνισε ότι η Νότια και η Νοτιοανατολική Ασία αποτελούν βασικές προτεραιότητες για την επέκταση. Οι λεπτομέρειες για τα σχέδια αυτά αναμένεται να ανακοινωθούν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027, με την Binance να διαθέτει ήδη άδειες λειτουργίας σε 15 αγορές.

Η κυβερνοεπίθεση των 6,3 δισ. δολαρίων

Τα σχέδια επέκτασης της Binance ανακοινώνονται στον απόηχο μιας μεγάλης κυβερνοεπίθεσης που συνέβη τον περασμένο μήνα. Η επίθεση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την κλοπή κεφαλαίων ύψους 6,3 δισ. δολαρίων από την πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) και η ίδια η Binance έχουν δηλώσει ότι η Βόρεια Κορέα ευθύνεται για την κυβερνοεπίθεση, ένας ισχυρισμός που έχει διαψευστεί από την Πιονγιάνγκ.

Η ανταπόκριση της Binance στην κλοπή

Μετά την κυβερνοεπίθεση, η Binance προχώρησε σε σταδιακή επανενεργοποίηση της δυνατότητας ανάληψης κεφαλαίων. Η εταιρεία κάλυψε μέσα σε λίγα 24ωρα το 95% των 6,3 δισ. δολαρίων που εκλάπησαν, χρησιμοποιώντας εταιρικά κεφάλαια για την αγορά tokens προς αντικατάσταση.

Παράλληλα, συνεργάστηκε με εταίρους του κλάδου για τη δέσμευση κλαπέντων περιουσιακών στοιχείων αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Binance στοχεύει στην πλήρη αποκατάσταση των αναλήψεων για όλα τα εναπομείναντα δίκτυα και περιουσιακά στοιχεία έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Οικονομική κατάσταση και δηλώσεις του επικεφαλής

Αναφορικά με τον αντίκτυπο της κλοπής-μαμούθ στον ισολογισμό της εταιρείας, ο Σ. Μπ. Σέκερ δήλωσε ότι το ποσό δεν ήταν μεγάλο για την Binance. Ο περιφερειακός επικεφαλής υπογράμμισε ότι η εταιρεία δεν θα χρειαστεί να αντλήσει νέα κεφάλαια για να καλύψει το κόστος της κυβερνοεπίθεσης.

Ο Σέκερ τόνισε ότι η Binance μπορεί να απορροφήσει τον αντίκτυπο της κλοπής, επιβεβαιώνοντας την υγιή οικονομική της κατάσταση παρά το πρόσφατο περιστατικό. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο του φεστιβάλ FinTech στη Σιγκαπούρη, όπου συζητήθηκαν και τα σχέδια επέκτασης της εταιρείας.

Με πληροφορίες από: Newsit