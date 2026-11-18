Χιλιάδες λίτρα χρησιμοποιημένου μαγειρικού λαδιού από τα εστιατόρια των McDonald’s στη Βραζιλία απέκτησαν μια νέα ζωή, καθώς μετατράπηκαν σε βιοκαύσιμο. Αυτή η πρωτοβουλία είχε ως αποτέλεσμα την τροφοδοσία γεννητριών για τις ενεργειακές ανάγκες του Grand Prix της Formula 1 στο Ιντερλάγκος, το οποίο διεξήχθη από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου 2026. Συνολικά, πάνω από 50.000 λίτρα χρησιμοποιημένου λαδιού αξιοποιήθηκαν για αυτόν τον σκοπό.

Από τις φριτέζες στην πίστα του Ιντερλάγκος

Το λάδι που χρησιμοποιήθηκε για το τηγάνισμα χιλιάδων πατατών στα McDonald’s της Βραζιλίας δεν κατέληξε στα απορρίμματα. Αντιθέτως, πήρε τον δρόμο για ένα από τα πιο γνωστά circuit του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Ιντερλάγκος, όπου χρησιμοποιήθηκε ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντίζελ.

Για τις ανάγκες του Grand Prix του Σάο Πάολο, που πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου 2026, η αλυσίδα ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 50.000 λίτρα χρησιμοποιημένου μαγειρικού λαδιού οδηγήθηκαν σε διαδικασία ανακύκλωσης. Ο στόχος ήταν η μετατροπή τους σε ανανεώσιμο καύσιμο, το οποίο βρήκε μια εντελώς διαφορετική αποστολή, αυτή τη φορά πίσω από τις εξέδρες και τα paddock της Formula 1.

Συνεργασίες και διαδικασία μετατροπής

Το εγχείρημα αυτό υλοποιήθηκε μέσω συνεργασιών. Συγκεκριμένα, η βραζιλιάνικη εταιρεία παραγωγής βιοκαυσίμων Binatural ανέλαβε τη μετατροπή του χρησιμοποιημένου λαδιού σε βιοντίζελ. Παράλληλα, η εταιρεία GreenPlat είχε την ευθύνη για τη διαχείριση και την παρακολούθηση της διαδρομής των αποβλήτων, εξασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Η διαδικασία μετατροπής του λαδιού σε βιοντίζελ απαιτεί συγκεκριμένα βήματα. Αρχικά, το λάδι που έχει χρησιμοποιηθεί για τηγάνισμα πρέπει να καθαριστεί προσεκτικά από υπολείμματα και ακαθαρσίες. Στη συνέχεια, υποβάλλεται σε ειδική χημική επεξεργασία, κατά την οποία μετατρέπεται σε βιοντίζελ. Αυτό το καύσιμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξοπλισμό με κινητήρες ντίζελ, όπως οι γεννήτριες που τροφοδότησαν μέρος των ενεργειακών αναγκών του αυτοκινητοδρομίου.

Η ενεργειακή αξιοποίηση στο Grand Prix

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το παραγόμενο βιοντίζελ δεν χρησιμοποιήθηκε στα μονοθέσια της Formula 1. Αντιθέτως, αξιοποιήθηκε για την παραγωγή ενέργειας στις εγκαταστάσεις της διοργάνωσης. Πρόκειται για ένα κομμάτι της λειτουργίας ενός Grand Prix που συνήθως περνά απαρατήρητο από όσους παρακολουθούν τον αγώνα, αλλά είναι κρίσιμο για την υποστήριξη της εκδήλωσης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν ήταν η πρώτη του είδους της. Στο Grand Prix του 2025, είχαν χρησιμοποιηθεί περίπου 10.000 λίτρα βιοντίζελ σε γεννήτριες του Ιντερλάγκος, τα οποία προέρχονταν επίσης από ανακυκλωμένο μαγειρικό λάδι. Η φετινή δράση, με περισσότερα από 50.000 λίτρα χρησιμοποιημένου λαδιού, ανέβασε σημαντικά την κλίμαρα της προσπάθειας για την παραγωγή ανανεώσιμου καυσίμου.

Ευρύτερη δράση ανακύκλωσης στη Βραζιλία

Η ανακύκλωση του χρησιμοποιημένου μαγειρικού λαδιού αποτελεί ήδη μέρος της καθημερινής λειτουργίας των McDonald’s στη Βραζιλία. Αυτή η πρακτική εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο βιώσιμων δράσεων που εφαρμόζει η αλυσίδα στη χώρα.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Arcos Dorados, η οποία διαχειρίζεται την αλυσίδα McDonald’s στη Λατινική Αμερική, τα εστιατόριά της στη Βραζιλία έχουν διοχετεύσει συνολικά 2,5 εκατομμύρια λίτρα χρησιμοποιημένου λαδιού. Το υλικό αυτό προορίστηκε για την παραγωγή βιοντίζελ, αλλά και για την παραγωγή προϊόντων καθαρισμού, αναδεικνύοντας την πολλαπλή αξιοποίηση ενός αποβλήτου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta