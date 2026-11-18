Νέες υποθέσεις φοροδιαφυγής βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών, όπως προανήγγειλε ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) επικεντρώνονται σε αλυσίδες καφέ με ασυνήθιστα μεγάλη επέκταση, καθώς και σε εταιρείες όπου ηλικιωμένα άτομα εμφανίζονται ως επικεφαλής με μεγάλους τζίρους, χωρίς να δικαιολογούνται από τα δηλωμένα τους εισοδήματα.

Στο στόχαστρο αλυσίδες καφέ και εστίασης

Ο υφυπουργός Οικονομικών, μιλώντας το μεσημέρι της Τετάρτης (18/11) από τη Βουλή, κατά τη συζήτηση στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για το νέο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών GloBE, τόνισε ότι η ΑΑΔΕ έχει στρέψει την προσοχή της σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται αλυσίδες καφέ που διαθέτουν πολλά καταστήματα σε πολύ μικρή ακτίνα.

Ο κ. Μαρκόπουλος έκανε ειδική αναφορά σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν μεγάλο αριθμό καταστημάτων, χωρίς να προκύπτει σαφής επιχειρηματική και επενδυτική λογική πίσω από αυτή την επέκταση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «Δεν μπορεί να ξεφυτρώνουν στην Αττική εκατοντάδες καταστήματα, μέσα σε δύο τρία χρόνια, αλυσίδων καφέ, εστίασης, τα οποία δεν βασίζονται σε καμία επιχειρηματική και επενδυτική λογική».

Ως ενδεικτικό παράδειγμα, ο υφυπουργός Οικονομικών έφερε μια αλυσίδα καφέ η οποία διαθέτει τέσσερα ίδια καταστήματα σε ακτίνα επτά με οκτώ χιλιομέτρων. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, μια τέτοια διάταξη δεν μπορεί να είναι οικονομικά λειτουργική. Επανέλαβε τη θέση του λέγοντας: «Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει μια αλυσίδα καφέ, η οποία σε μια ακτίνα, σε μια ευθεία επτά, οκτώ χιλιομέτρων να έχει τέσσερα καφέ, τα ίδια, και αυτό να είναι λειτουργικό οικονομικά».

Υποθέσεις με «μπροστινούς» και εικονικές δραστηριότητες

Πέρα από τις αλυσίδες καφέ, ο κ. Μαρκόπουλος αναφέρθηκε και σε περιπτώσεις προσώπων που εμφανίζονται να βρίσκονται στην κορυφή εταιρειών με πολύ μεγάλους τζίρους. Αυτό συμβαίνει παρότι τα δηλωμένα εισοδήματά τους δεν φαίνεται να δικαιολογούν μια αντίστοιχη οικονομική δραστηριότητα ή τον ρόλο τους ως επικεφαλής.

Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που έφερε ο υφυπουργός αφορά συνταξιούχους. «Δεν μπορεί να εμφανίζεται ένας συνταξιούχος, ο οποίος παίρνει μια σύνταξη των 900 ή των 1.000 ευρώ, ξαφνικά στα 82 του να είναι ο επικεφαλής μιας εταιρείας με πολύ μεγάλους τζίρους», δήλωσε χαρακτηριστικά. Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν ήδη αντικείμενο ενδελεχούς ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο κ. Μαρκόπουλος υπογράμμισε ότι «Αυτά είναι πεδία τα οποία και τα ψάχνουμε και τα αναδεικνύουμε και στέλνουμε και ένα μήνυμα, χωρίς καμία διάθεση εντυπωσιασμού». Η δήλωση αυτή καταδεικνύει την αποφασιστικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους πρακτικές.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ είναι σε εξέλιξη

Ο υφυπουργός Οικονομικών ήταν κατηγορηματικός ως προς την κατάσταση των ελέγχων των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και προσώπων. Διευκρίνισε ότι οι έρευνες δεν πρόκειται να ξεκινήσουν, αλλά βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. «Αυτούς τους ψάχνουμε. Όχι θα τους ψάξουμε. Τους ψάχνουμε ήδη», τόνισε, τονίζοντας την άμεση δράση της ΑΑΔΕ.

Οι ανακοινώσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο της συζήτησης για το GloBE, ένα νέο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών που αφορά τη φορολόγηση μεγάλων ομίλων. Αυτό υποδηλώνει μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της φορολογικής διαφάνειας και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής σε διάφορα επίπεδα της οικονομίας.

Υποθέσεις που έχουν αποκαλυφθεί

Κατά την παρέμβασή του, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος υπενθύμισε επίσης προηγούμενες υποθέσεις φοροδιαφυγής που έχουν ήδη αποκαλυφθεί από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Έκανε ειδική αναφορά σε γνωστές περιπτώσεις που έχουν απασχολήσει τη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στις υποθέσεις της εταιρείας «Pizza Fan», της αλυσίδας «Χωριάτικο», καθώς και στο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που εντοπίστηκε στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Οι αναφορές αυτές λειτουργούν ως υπενθύμιση της συνεχούς προσπάθειας των αρχών για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την επιβολή της φορολογικής δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis