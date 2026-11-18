Έλλειμμα 1,18 δισ. ευρώ εμφάνισε το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΤΕ) κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου του έτους 2026. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική μεταβολή σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, όπου είχε καταγραφεί πλεόνασμα.

Το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης

Ειδικότερα, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης της ΤΤΕ διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 1,18 δισ. ευρώ για τους πρώτους δέκα μήνες του 2026. Το ποσό αυτό αφορά την περίοδο από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, αποτυπώνοντας τις ταμειακές ανάγκες που προέκυψαν.

Σε αντιπαραβολή, την αντίστοιχη περίοδο του 2025, δηλαδή από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, η κεντρική διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος είχε καταγράψει πλεόνασμα εσόδων που ανερχόταν σε 3,92 δισ. ευρώ. Η σύγκριση των δύο περιόδων αναδεικνύει μια σαφή επιδείνωση του ταμειακού ισοζυγίου σε ετήσια βάση.

Η πορεία των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού

Κατά την ίδια δεκάμηνη περίοδο, από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2026, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού της ΤΤΕ ανήλθαν συνολικά σε 63,064 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει τις εισροές που καταγράφηκαν στον τακτικό προϋπολογισμό της κεντρικής διοίκησης για το συγκεκριμένο διάστημα.

Συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού για το δεκάμηνο του 2025 είχαν διαμορφωθεί σε 60,36 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξε μια αύξηση των εσόδων κατά 2,70 δισ. ευρώ μέσα σε ένα έτος, δείχνοντας μια θετική τάση ως προς τις εισπράξεις.

Οι αυξημένες δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού

Παρά την αύξηση των εσόδων, ανοδική πορεία ακολούθησαν και οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού της ΤΤΕ. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026, οι δαπάνες έφτασαν τα 57,81 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μια σημαντική άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Το αντίστοιχο διάστημα του 2025, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είχαν ανέλθει σε 51,52 δισ. ευρώ. Η σύγκριση αυτή δείχνει μια αύξηση των δαπανών κατά 6,30 δισ. ευρώ μέσα σε ένα έτος, ποσό που είναι σημαντικά μεγαλύτερο από την αύξηση των εσόδων.

Η επιδείνωση του ταμειακού ισοζυγίου

Η μεταβολή του ταμειακού αποτελέσματος, από πλεόνασμα σε έλλειμμα, οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη άνοδο των δαπανών σε σύγκριση με την αύξηση των εσόδων. Ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,70 δισ. ευρώ, οι δαπάνες παρουσίασαν αύξηση κατά 6,30 δισ. ευρώ.

Αυτή η διαφορά στην πορεία εσόδων και δαπανών είναι το βασικό στοιχείο που οδήγησε στην επιδείνωση του ταμειακού ισοζυγίου της κεντρικής διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος. Η μεγαλύτερη άνοδος των δαπανών σε σχέση με τα έσοδα επηρέασε άμεσα το τελικό ταμειακό αποτέλεσμα, οδηγώντας στο καταγεγραμμένο έλλειμμα.

Οι καθαρές δανειακές ανάγκες

Στο πλαίσιο της συνολικής εικόνας των οικονομικών δεδομένων, παρουσιάζονται επίσης οι καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση. Αυτά τα στοιχεία παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των απαιτήσεων χρηματοδότησης.

Η ανάλυση των δανειακών αναγκών συμπληρώνει την εικόνα του ταμειακού αποτελέσματος και των ροών εσόδων και δαπανών, προσφέροντας περαιτέρω δεδομένα για την οικονομική διαχείριση της κεντρικής διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Με πληροφορίες από: Newsit