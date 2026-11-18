ΕΚΤ: Τρεις εστίες κινδύνου απειλούν τις αγορές, από την τεχνητή νοημοσύνη στο χρέος και τις γεωπολιτικές εντάσεις

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διαμηνύει ότι οι αγορές παραμένουν ευάλωτες σε απότομες διακυμάνσεις, επισημαίνοντας τρεις κύριες εστίες κινδύνου που απειλούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Οι υπερβολικά υψηλές προσδοκίες για την κερδοφορία των επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με τα αυξανόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα και τις γεωοικονομικές αντιπαραθέσεις, εντείνουν τους κινδύνους.

Στην έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του Νοεμβρίου 2026, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, 18 Νοεμβρίου 2026, η ΕΚΤ υπογραμμίζει πως η συνεργασία τραπεζών και μη τραπεζικών εταιρειών μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για μια γενικευμένη κρίση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Οι κίνδυνοι από την τεχνητή νοημοσύνη

Το ενδιαφέρον για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης έχει ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την αξία των διεθνών μετοχών, παρά τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις. Ωστόσο, οι προσδοκίες των επενδυτών βασίζονται σε αισιόδοξες προβλέψεις κερδοφορίας, οι οποίες ενδέχεται να αποβούν ατελέσφορες.

Αυτό μπορεί να συμβεί αν οι επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης συναντήσουν αδυναμίες χρηματοδότησης ή αν προκύψουν φθηνότερα ανταγωνιστικά μοντέλα στην αγορά. Ταυτόχρονα, η διεύρυνση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης χρηματοδοτείται όλο και περισσότερο μέσω δανεισμού. Μια ενδεχόμενη αλλαγή του επενδυτικού κλίματος θα μπορούσε έτσι να μετατοπίσει τις απώλειες από τις μετοχές και στην αγορά ομολόγων.

Δημοσιονομικά ελλείμματα και παγκόσμιο χρέος

Στην ευρωζώνη, ο υψηλός δανεισμός, οι αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες των κρατών και η εντονότερη παρουσία επενδυτών που αντιδρούν άμεσα στις ειδήσεις και αξιοποιούν υψηλότερα επίπεδα μόχλευσης, ενισχύουν τον κίνδυνο απότομων μεταβολών στις αποτιμήσεις των κρατικών ομολόγων. Μέχρι τώρα, βέβαια, οι αγορές εξακολουθούν να λειτουργούν ομαλά.

Η γεωοικονομική αβεβαιότητα, η άνοδος του ενεργειακού κόστους και οι υποτονικοί ρυθμοί ανάπτυξης ενδέχεται να επιβαρύνουν περαιτέρω τα δημόσια οικονομικά. Αυτό θα μπορούσε να περιορίσει τα δημοσιονομικά περιθώρια των κυβερνήσεων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων νέων κρίσεων.

Γεωοικονομικές αντιπαραθέσεις και αβεβαιότητα

Η οικονομία της ευρωζώνης έχει καταφέρει να αντεπεξέρχεται στις ενεργειακές κρίσεις, τις τριβές του εμπορίου και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ωστόσο, η παρατεταμένη κρίση της αγοράς ενέργειας και η αβεβαιότητα που περιβάλλει την εμπορική πολιτική ενδέχεται να θέσουν σε δοκιμασία τις αντοχές του συστήματος.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Μπόρις Βούιτσιτς, σημείωσε πως «οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ευρωζώνης παραμένουν αυξημένοι, λόγω της επίμονης γεωοικονομικής αβεβαιότητας και της αυξανόμενης έκθεσης στην τεχνητή νοημοσύνη».

Ο ρόλος τραπεζών και μη τραπεζικών οργανισμών

Η ΕΚΤ προειδοποιεί ειδικότερα για τη συνεργασία τραπεζών και μη τραπεζικών εταιρειών, καθώς αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για μια γενικευμένη κρίση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι τράπεζες και οι μη τραπεζικοί οργανισμοί διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη χρηματοδότηση επενδύσεων.

Η στενή αυτή αλληλεξάρτηση, σε συνδυασμό με την ευαλωτότητα των αγορών σε απότομες διακυμάνσεις, δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα παραμένουν αυξημένοι, όπως αναφέρεται στην έκθεση.

Με πληροφορίες από: Newsit