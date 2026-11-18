Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο 5ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ναυτεμπορικής», ανέλυσε τις τέσσερις προτεραιότητες στις οποίες επικεντρώνεται η κυβέρνηση. Στόχος είναι η διατήρηση της αναπτυξιακής τροχιάς της οικονομίας. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια κέρδισε το στοίχημα της αξιοπιστίας και ότι αλλάζει το παραγωγικό της μοντέλο.

Η σημασία της σταθερότητας και της συνέπειας

Στον χαιρετισμό του προς το συνέδριο, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την κρίσιμη ανάγκη για σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια στην προσπάθεια της χώρας. Τόνισε πως η Ελλάδα χρειάζεται ρεαλιστική ελπίδα, αποφεύγοντας αβέβαιους πειραματισμούς που θα μπορούσαν να την οδηγήσουν πίσω. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην ανάγκη για ισχυρή καθοδήγηση στα κρίσιμα χρόνια που έρχονται, καθώς και για τεκμηριωμένες θέσεις αντί για εύκολα συνθήματα.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τις ευχαριστίες του στη «Ναυτεμπορική» για την πρόσκληση στο 5ο Οικονομικό της Συνέδριο, δηλώνοντας ότι η συμμετοχή του, έστω και με μήνυμα, αντανακλά τη σημασία που δίνει στον διάλογο για την επόμενη ημέρα της οικονομίας. Το ερώτημα του συνεδρίου, σχετικά με το πώς χτίζεται μία οικονομία προστιθέμενης αξίας που θα προσελκύει μεγαλύτερες ροές κεφαλαίων και θα γίνεται πιο ανθεκτική στις κρίσεις, απασχολεί και την κυβέρνηση.

Επιτεύγματα στην οικονομία και την αγορά εργασίας

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα επιτεύγματα των τελευταίων ετών, τονίζοντας ότι η Ελλάδα κατάφερε να κερδίσει το στοίχημα της αξιοπιστίας. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση έβαλε τάξη στα δημόσια οικονομικά, ανακτώντας την επενδυτική βαθμίδα της χώρας. Επιπλέον, επεσήμανε ότι επιτεύχθηκε η μεγαλύτερη μείωση χρέους στην Ευρώπη, με την ελληνική οικονομία να αναπτύσσεται σταθερά πολύ ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στον τομέα της αγοράς εργασίας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τη μείωση της ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, η οποία οδήγησε στη δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, σημείωσε την αύξηση του βασικού μισθού στα 920 ευρώ και του μέσου μισθού πάνω από τα 1.500 ευρώ, ενώ υποστήριξε ότι στηρίχθηκαν όλες οι συντάξεις. Αυτά τα στοιχεία, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, δείχνουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί.

Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και επενδύσεις

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο που ανέδειξε ο πρωθυπουργός είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Η ανάπτυξη, όπως είπε, στηρίζεται πλέον όλο και περισσότερο στις επενδύσεις και τις εξαγωγές, με τη βιομηχανία και τη μεταποίηση να ανεβαίνουν σταθερά. Οι ξένες επενδύσεις φτάνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, γεγονός που ενισχύει την οικονομία.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στον ενεργειακό τομέα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα, από χώρα που κάποτε εισήγαγε ρεύμα, τώρα το εξάγει, καθιστάμενη διεθνής ενεργειακός κόμβος. Στον τομέα της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας, η χώρα κινείται πλέον με ευρωπαϊκές ταχύτητες, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της.

Το στοίχημα της ακρίβειας και οι γεωπολιτικές ανατροπές

Παρά τις θετικές εξελίξεις, ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η ακρίβεια, η οποία προέρχεται από τη διεθνή κρίση, παραμένει ένα μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση. Η απάντηση σε αυτή την πρόκληση δίνεται με τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών, αλλά κυρίως με τη διατήρηση της σταθερότητας και της αναπτυξιακής τροχιάς της οικονομίας.

Αυτή η επιλογή, σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, επιβάλλεται από την ίδια τη συγκυρία σε έναν κόσμο γεωπολιτικών ανατροπών. Αναφέρθηκε στον μετασχηματισμό της εργασίας από την τεχνητή νοημοσύνη, στις βίαιες μεταβολές των εμπορικών ισορροπιών και στις προκλήσεις που θέτει η ενέργεια στις οικονομικές αντοχές όλων των κρατών.

Οι τέσσερις προτεραιότητες για τη συνέχεια της πορείας

Για να διατηρηθεί η χώρα σε αυτή την αναπτυξιακή πορεία, η κυβέρνηση επικεντρώνεται σε τέσσερις προτεραιότητες, οι οποίες αποτελούν και θέματα του συνεδρίου της «Ναυτεμπορικής». Η πρώτη από αυτές τις προτεραιότητες αφορά το «Σχέδιο», με την κυβέρνηση να δηλώνει ότι αλλάζει την οικονομική πολιτική. Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί μέρος των γενικότερων θεμάτων που συζητούνται στο συνέδριο, εστιάζοντας στην οικοδόμηση μιας οικονομίας προστιθέμενης αξίας.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην προσέλκυση μεγαλύτερων ροών κεφαλαίων και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις. Η αναφορά στις τέσσερις προτεραιότητες σηματοδοτεί την κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από: Topontiki