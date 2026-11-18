Ένας κάτοικος των Τρικάλων αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του Eurojackpot, εξασφαλίζοντας το αστρονομικό ποσό των 38.370.583,30 ευρώ. Η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Ελλάδα έχει νικητή στην πρώτη κατηγορία του ευρωπαϊκού παιχνιδιού, από τότε που η χώρα μας ξεκίνησε να συμμετέχει, τον Μάρτιο του 2024.

Ο υπερτυχερός των Τρικάλων και το δελτίο του

Ο μεγάλος τυχερός, ο οποίος κατάγεται από τα Τρίκαλα, έπαιξε ένα απλό δελτίο του Eurojackpot. Το κόστος του συγκεκριμένου δελτίου ήταν μικρότερο των 15 ευρώ, όπως έγινε γνωστό από τον Κώστα Γεωργίου, ιδιοκτήτη του πρακτορείου που βρίσκεται στην οδό Βασιλείου Τσιτσάνη.

Ο νικητής κατάφερε να προβλέψει σωστά τους αριθμούς που του χάρισαν το τεράστιο χρηματικό έπαθλο, ανατρέποντας τα δεδομένα για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο διεθνές αυτό παιχνίδι τύχης.

Η πρώτη ελληνική επιτυχία στην κορυφαία κατηγορία

Η συγκεκριμένη νίκη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη φορά που η Ελλάδα αναδεικνύει νικητή στην πρώτη κατηγορία του Eurojackpot. Η συμμετοχή της χώρας μας στο ευρωπαϊκό παιχνίδι ξεκίνησε μόλις τον Μάρτιο του 2024, καθιστώντας την επιτυχία αυτή ακόμα πιο αξιοσημείωτη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Η Ελλάδα πλέον συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν αναδείξει υπερτυχερούς στην κορυφαία κατηγορία του Eurojackpot, προσθέτοντας το όνομά της στον χάρτη των μεγάλων κερδών.

Η κλήρωση της 17ης Νοεμβρίου 2026 και οι τυχεροί αριθμοί

Στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, βρέθηκαν συνολικά δύο νικητήρια δελτία στην πρώτη κατηγορία. Το ένα από αυτά ανήκε στον υπερτυχερό των Τρικάλων, ενώ το άλλο δελτίο που κέρδισε το ίδιο μεγάλο ποσό κατατέθηκε στη Νορβηγία.

Οι δύο υπερτυχεροί μοιράστηκαν ένα συνολικό ποσό που ξεπερνά τα 76,7 εκατομμύρια ευρώ. Οι αριθμοί που αναδείχθηκαν ως οι τυχεροί για την πρώτη κατηγορία ήταν οι 1, 5, 7, 15 και 19, ενώ οι αριθμοί Euro ήταν οι 1 και 11.

Το παιχνίδι του Eurojackpot: Ιστορία και κανόνες

Το Eurojackpot ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2012 και σήμερα διεξάγεται σε 19 ευρωπαϊκές χώρες. Οι κληρώσεις του παιχνιδιού πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα, συγκεκριμένα κάθε Τρίτη και Παρασκευή, με τον τόπο διεξαγωγής να είναι το Ελσίνκι της Φινλανδίας.

Στην Ελλάδα, το κόστος για κάθε στήλη ανέρχεται στα 2,50 ευρώ. Για να επιτευχθεί η επιτυχία στην πρώτη κατηγορία του παιχνιδιού, απαιτείται η σωστή πρόβλεψη πέντε αριθμών από το 1 έως το 50, καθώς και δύο επιπλέον αριθμών Euro από το 1 έως το 12. Το ανώτατο έπαθλο που μπορεί να κερδίσει κάποιος στο Eurojackpot φτάνει τα 120 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η πιθανότητα επιτυχίας στην πρώτη κατηγορία για μία στήλη είναι μία στα 139.838.160.

Με πληροφορίες από: Newsit