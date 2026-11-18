Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη δεύτερη πρόσκληση του προγράμματος Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης 2026-2027 άνοιξε σήμερα, 18 Νοεμβρίου 2026. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, χορηγούνται voucher για τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, με σημαντικές αλλαγές που αποσκοπούν στην ενίσχυση περισσότερων οικογενειών. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν αυξημένα εισοδηματικά όρια και τη δυνατότητα χορήγησης voucher πλήρους ή μειωμένης αξίας.

Αυξημένη αξία και διευρυμένα εισοδηματικά όρια

Η αξία των vouchers που χορηγούνται για παιδικούς σταθμούς σημειώνει αύξηση κατά 10% σε όλες τις κατηγορίες ενίσχυσης. Παράλληλα, τα εισοδηματικά όρια για την ένταξη στο πρόγραμμα επεκτείνονται κατά 2.000 ευρώ, τόσο για την πλήρη όσο και για τη μειωμένη ενίσχυση. Αυτή η διεύρυνση των ορίων έχει ως στόχο να καλύψει ένα μεγαλύτερο φάσμα οικογενειών που έχουν ανάγκη οικονομικής στήριξης για την προσχολική αγωγή των παιδιών τους.

Επιπλέον, μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την κατάργηση του εισοδηματικού κριτηρίου για τις τρίτεκνες οικογένειες που διεκδικούν voucher μειωμένης αξίας. Αυτή η ρύθμιση αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τις συγκεκριμένες οικογένειες στην πρόσβασή τους στις παροχές του προγράμματος.

Αναλυτικά παραδείγματα αυξήσεων στα voucher

Η αύξηση κατά 10% εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες ενίσχυσης, προσφέροντας σημαντική ανακούφιση στους δικαιούχους. Για παράδειγμα, ένα voucher που αφορά βρεφική θέση με σίτιση, αυξάνεται από τα 3.239 ευρώ στα 3.563 ευρώ. Αντίστοιχα, για μια νηπιακή θέση με σίτιση, η αξία του voucher αναπροσαρμόζεται από τα 2.612 ευρώ και φτάνει πλέον τα 2.873 ευρώ.

Ακόμη και τα voucher μειωμένης αξίας επωφελούνται από αυτή την αύξηση, καθώς το ποσό τους από 2.178 ευρώ ανέρχεται στα 2.396 ευρώ. Αυτές οι αυξήσεις εφαρμόζονται αυτόματα και στα vouchers που έχουν ήδη εκδοθεί, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης από τους δικαιούχους. Επιπλέον, τα vouchers μειωμένης αξίας αναβαθμίζονται αυτόματα σε πλήρους αξίας, εφόσον οι οικογένειες πλέον καλύπτουν τα νέα, διευρυμένα εισοδηματικά όρια.

Νέα εισοδηματικά όρια και ειδικές ρυθμίσεις

Με βάση τις πρόσφατες ρυθμίσεις, τα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση voucher πλήρους αξίας στις προβλεπόμενες δομές προσχολικής αγωγής έχουν αυξηθεί κατά 2.000 ευρώ. Αυτή η προσαρμογή επιτρέπει σε περισσότερες οικογένειες να πληρούν τις προϋποθέσεις για την πλήρη κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας των παιδιών τους.

Για τα vouchers μειωμένης αξίας, το εισοδηματικό όριο για οικογένειες με έως δύο παιδιά έχει αυξηθεί από τα 35.000 ευρώ στα 37.000 ευρώ. Η πιο σημαντική ειδική αλλαγή αφορά τις τρίτεκνες οικογένειες, για τις οποίες καταργείται το προηγούμενο εισοδηματικό όριο των 38.000 ευρώ για voucher μειωμένης αξίας. Αυτό σημαίνει ότι οι τρίτεκνες οικογένειες μπορούν πλέον να διεκδικήσουν τη συγκεκριμένη επιδότηση ανεξαρτήτως εισοδήματος, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, όπως ήδη ισχύει για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Διαδικασία αιτήσεων και περίοδος κάλυψης

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για τη δεύτερη πρόσκληση λήγει την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου. Οι αιτήσεις αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε οικογένειες που δεν είχαν λάβει voucher κατά την Α΄ πρόσκληση του προγράμματος. Είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας για να επωφεληθούν από τις παροχές.

Η χρηματοδότηση της Β’ πρόσκλησης προέρχεται εξ ολοκλήρου από πόρους του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το πρόγραμμα καλύπτει τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Ιουλίου 2027, παρέχοντας έτσι μια σημαντική περίοδο κάλυψης για τις οικογένειες.

Με πληροφορίες από: Newsit