Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά την καθυστέρηση στην αποθήκευση ενέργειας, ενώ η Βουλγαρία θησαυρίζει

Η ελληνική αγορά ενέργειας βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλές τιμές και αυξημένο κόστος εισαγωγών, εξαιτίας της σημαντικής καθυστέρησης στην υλοποίηση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Το φαινόμενο αυτό, κατά το οποίο η Ελλάδα εξάγει πράσινο ρεύμα σε χαμηλή τιμή το μεσημέρι και εισάγει ακριβό ρεύμα το βράδυ, επιβεβαιώνεται πλέον και από επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κατάσταση αυτή αποκτά κρίσιμες διαστάσεις ενόψει της καρδιάς του χειμώνα, εκθέτοντας την αγορά σε αυξημένες πιέσεις.

Το ενεργειακό παράδοξο και η επίσημη επιβεβαίωση

Το παράδοξο της ελληνικής αγοράς ενέργειας, που είχε αναδειχθεί στο παρελθόν, αφορά την εξαγωγή πάμφθηνου πράσινου ρεύματος κατά τις μεσημεριανές ώρες, όταν η ηλιοφάνεια είναι στο μέγιστο, και την ταυτόχρονη ανάγκη εισαγωγής πανάκριβου ρεύματος τις βραδινές ώρες. Αυτή η ασυμμετρία έχει πλέον επιβεβαιωθεί με τον πιο επίσημο τρόπο, μέσα από τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η «ακτινογραφία των διασυνδέσεων», όπως την δημοσίευσε η Κομισιόν, βασίστηκε σε δεδομένα του Αυγούστου του 2026 και αποτυπώνει με σαφήνεια την υφιστάμενη κατάσταση. Η καθυστέρηση στην αποθήκευση ενέργειας εκθέτει την ελληνική αγορά σε υψηλές τιμές και αυξημένο κόστος εισαγωγών, ένα ζήτημα που γίνεται ακόμα πιο πιεστικό καθώς εισερχόμαστε στους χειμερινούς μήνες.

Η Βουλγαρία ως περιφερειακός ενεργειακός κόμβος

Την ίδια ώρα που η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ενεργειακής της αγοράς, η Βουλγαρία έχει καταφέρει να μετατραπεί σε έναν περιφερειακό «ενεργειακό ταμιευτήρα» για τα Βαλκάνια. Η εμπορική κυριαρχία της Σόφιας σε αυτόν τον τομέα δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένου σχεδιασμού και άμεσης δράσης.

Πίσω από αυτή την επιτυχία κρύβεται ένας επιθετικός σχεδιασμός και η άμεση αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Η Βουλγαρία προχώρησε γρήγορα στην εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης, επιτρέποντάς της να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την παραγόμενη ενέργεια και να επωφελείται από τις διακυμάνσεις των τιμών.

Το ελληνικό τίμημα της καθυστέρησης

Αντίθετα με την πορεία της Βουλγαρίας, η Ελλάδα εξακολουθεί να πληρώνει ένα βαρύ τίμημα λόγω της καθυστέρησης στην εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης, δηλαδή μπαταριών. Η ελληνική αγορά παραμένει εκτεθειμένη στις βραδινές «εκρήξεις» της χονδρεμπορικής τιμής του ρεύματος, με άμεσες επιπτώσεις στο συνολικό κόστος.

Στην ελληνική πλευρά, το μεγάλο στοίχημα της αποθήκευσης ενέργειας βρίσκεται ακόμα στη φάση των διαδικασιών. Αυτό το γεγονός αφήνει την αγορά αθωράκιστη, ειδικά τώρα που η ηλιοφάνεια μειώνεται σημαντικά και οι ανάγκες για θέρμανση αυξάνονται, οδηγώντας σε μεγαλύτερη ζήτηση και δυνητικά υψηλότερες τιμές.

Οι επιπτώσεις στους καταναλωτές

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και να εγκατασταθούν τα συστήματα αποθήκευσης, η Ελλάδα θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει την απώλεια πολύτιμης ενέργειας. Αυτή η ενέργεια από τον ήλιο και τον άνεμο είτε «πετιέται στα σκουπίδια» μέσω περικοπών, είτε χαρίζεται πάμφθηνα σε άλλες χώρες.

Ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, οι καταναλωτές είναι αυτοί που θα συνεχίσουν να πληρώνουν το «μάρμαρο». Κάθε βράδυ, επιβαρύνονται με το κόστος των εισαγωγών ενέργειας και τη λειτουργία των ακριβών μονάδων φυσικού αερίου, οι οποίες καλούνται να καλύψουν το κενό που δημιουργείται από την έλλειψη αποθήκευσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki