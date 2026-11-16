Συντάξεις 2027: Οι «κόφτες» που περιορίζουν τις αυξήσεις

Οι συνταξιούχοι αναμένεται να μην δουν τις αυξήσεις που προσδοκούν στις συντάξεις τους το 2027, καθώς συγκεκριμένοι «κόφτες» και επιβαρύνσεις περιορίζουν σημαντικά το τελικό ποσό. Παρά την αύξηση του Εθνικού Προϊόντος, οι επίσημοι δείκτες και οι σχεδιαζόμενες αναπροσαρμογές δημιουργούν ένα δυσμενές περιβάλλον για το διαθέσιμο εισόδημα των συνταξιούχων.

Οι λόγοι πίσω από τις περιορισμένες αυξήσεις

Οι συνταξιούχοι δεν λαμβάνουν μέρος του παραγόμενου πλούτου, παρόλο που το Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) αναμένεται να αυξηθεί και φέτος κοντά στο 2% σε πραγματικές τιμές, πέραν του πληθωρισμού. Την ίδια στιγμή, ο επίσημος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή καταγράφει αύξηση άνω του 4%.

Επιπλέον, τα λαϊκά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις, καθώς το πενιχρό τους εισόδημα δαπανάται κυρίως σε βασικά αγαθά όπως τρόφιμα, στέγαση, ηλεκτρικό ρεύμα και καύσιμα. Σε αυτά τα αγαθά, οι ανατιμήσεις καταγράφουν τριπλάσιο ρυθμό σε σχέση με τον γενικό πληθωρισμό. Ειδικότερα στο ρεύμα, οι λαϊκές οικογένειες βρέθηκαν αντιμέτωπες με το Χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο προκάλεσε αυξήσεις της τάξης του 35% αυτόν τον χειμώνα.

Οι βασικοί «κόφτες» στις κύριες συντάξεις

Ένας από τους βασικούς «κόφτες» αφορά τις σχεδιαζόμενες αυξήσεις στις κύριες συντάξεις, οι οποίες αναμένεται να κυμανθούν έως 3%. Αυτό σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι χάνουν αυτόματα 1% σε σχέση με τον επίσημο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που είναι άνω του 4%.

Ένας άλλος σημαντικός «κόφτης» επηρεάζει όσους έχουν «προσωπική διαφορά». Αυτοί οι συνταξιούχοι δεν θα λάβουν αύξηση για ολόκληρο το ποσό της σύνταξης. Αντιθέτως, η αύξηση θα εφαρμοστεί μόνο για το ποσό που προκαλύπτει ο νόμος 4387/16, γνωστός ως νόμος Κατρούγκαλου, και όχι για το τμήμα της σύνταξης που ξεπερνά αυτόν τον υπολογισμό.

Παραδείγματα υπολογισμού των καθαρών αυξήσεων

Για να γίνει πιο σαφής η επίδραση των «κοφτών», παρατίθενται δύο παραδείγματα. Στην πρώτη περίπτωση, για ένα μηνιαίο εισόδημα 1.000 ευρώ, το οποίο αποτελείται από 850 ευρώ κύρια σύνταξη και 150 ευρώ επικουρική, η καθαρή αύξηση θα είναι μόλις 19,1 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 2,24%.

Στο δεύτερο παράδειγμα, για ένα εισόδημα 1.950 ευρώ, που περιλαμβάνει 1.500 ευρώ κύρια σύνταξη και 450 ευρώ επικουρική, η μηνιαία αναπροσαρμογή θα ανέλθει μόλις στα 38,25 ευρώ, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1,96%. Αυτό οφείλεται στο ότι στην αναπροσαρμογή επί της κύριας σύνταξης επιβάλλεται εισφορά 6% επί του συνόλου του ποσού της, συν την εισφορά υγείας 6%, συν φόρος 26%. Το ποσό της επικουρικής σύνταξης παραμένει αμετάβλητο.

Συνεχιζόμενη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος

Με αυτόν τον τρόπο, το διαθέσιμο εισόδημα των συνταξιούχων συνεχίζει να μειώνεται, παρά τις επιμέρους ονομαστικές αυξήσεις που ενδέχεται να λάβουν. Η τάση αυτή παρατηρείται για 18ο συνεχόμενο έτος, από το 2010.

Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των συνταξιούχων συνεχίζεται, παρά το γεγονός ότι η χώρα έχει εξέλθει από την οικονομική κρίση, υπογραμμίζοντας τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτή η κοινωνική ομάδα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr