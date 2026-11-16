Το σχέδιο της ΑΑΔΕ για «μπλόκο» σε εταιρείες-φαντάσματα και αχυρανθρώπους

Συναγερμός έχει σημάνει στο οικονομικό επιτελείο και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς πληθαίνουν τα κρούσματα με εταιρείες-φαντάσματα και αχυρανθρώπους. Αυτές οι περιπτώσεις έχουν ως αποτέλεσμα να μένουν απλήρωτοι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές που ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ. Ο ελεγκτικός μηχανισμός εντείνει τις προσπάθειές του, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες πρακτικές και πρόσωπα, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της απάτης.

Το τέχνασμα των κυκλωμάτων και οι απλήρωτοι φόροι

Το τέχνασμα που χρησιμοποιούν τα κυκλώματα είναι παλαιό και απλό, αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την αποφυγή των υποχρεώσεων. Συστήνουν εταιρείες στο όνομα τρίτων προσώπων, οι οποίοι εμφανίζονται στα χαρτιά ως μέτοχοι, εταίροι ή διαχειριστές. Ωστόσο, τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν τον πραγματικό έλεγχο της επιχείρησης, λειτουργώντας ως «αχυράνθρωποι».

Πίσω από αυτούς τους εικονικούς διαχειριστές, κρύβονται οι πραγματικοί ιδιοκτήτες, οι οποίοι εισπράττουν τα κέρδη και παραμένουν στο παρασκήνιο, αθέατοι από τις αρχές. Με αυτό τον τρόπο, οι εταιρείες ιδρύονται, λειτουργούν χωρίς να καταβάλλουν τους αναλογούντες φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές, και λίγο αργότερα εμφανίζεται μια νέα εταιρεία με την ίδια δραστηριότητα.

Ο μηχανισμός διαδοχής και η ανάγκη ελέγχου

Η πρακτική αυτή δημιουργεί μια αλυσίδα επιχειρήσεων, όπου ο φοροελεγκτικός μηχανισμός καλείται να διαπιστώσει αν πίσω από τους δύο διαφορετικούς ΑΦΜ βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα. Η νέα εταιρεία μπορεί να έχει διαφορετικούς εταίρους και διαχειριστές στα χαρτιά, αλλά στην πράξη, οι αποφάσεις, η χρηματοδότηση και οι εισπράξεις εξακολουθούν να ελέγχονται από εκείνους που διοικούσαν την προηγούμενη επιχείρηση. Αυτή η διαδοχή επιτρέπει στα κυκλώματα να αποφεύγουν συστηματικά την καταβολή των οφειλών τους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Οι προτεραιότητες του ελεγκτικού μηχανισμού

Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ θα δώσει προτεραιότητα σε συγκεκριμένες υποθέσεις. Στο επίκεντρο θα βρεθούν περιπτώσεις όπου η ταχεία αύξηση των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών συμπίπτει με αλλαγές στους επικεφαλής των ύποπτων εταιρειών. Αυτό αποτελεί ένα σαφές δείγμα για την πιθανή ύπαρξη παράνομων πρακτικών.

Επιπλέον, στο στόχαστρο θα μπουν άτομα που αναλαμβάνουν κατά καιρούς τη διοίκηση πολλών διαφορετικών επιχειρήσεων, οι οποίες ανοιγοκλείνουν ανά τακτά διαστήματα. Αυτοί οι «επαγγελματίες» αχυράνθρωποι αποτελούν βασικό κρίκο στην αλυσίδα της φοροδιαφυγής. Στη μάχη κατά των επιτήδειων, μπαίνει και μια εξειδικευμένη ομάδα στελεχών, η οποία διαθέτει πείρα στις «σκοτεινές» εταιρικές και τραπεζικές συναλλαγές, ενισχύοντας τις δυνατότητες εντοπισμού και καταπολέμησης της απάτης.

Σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις και νέο πλαίσιο

Το υπουργείο Οικονομικών και η φορολογική διοίκηση εξετάζουν παρεμβάσεις με στόχο να μπει φρένο σε αυτή τη διαδρομή, από την έναρξη της επιχείρησης μέχρι τη μεταφορά των συναλλαγών της σε άλλη εταιρεία. Σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην ΑΑΔΕ, υπό τον Γιώργο Πιτσιλή, εξετάστηκαν προτάσεις που θα εισηγηθούν στο υπουργείο Οικονομικών.

Σχεδιάζεται η διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου που θα περιλαμβάνει πρόσθετο έλεγχο πριν από την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων. Επίσης, προβλέπεται η ενίσχυση της ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ των φορέων και η λήψη αυστηρών μέτρων όταν τεκμηριώνεται καταχρηστική μεταφορά δραστηριότητας από τη μία εταιρεία στην άλλη.

Στόχοι και ασφαλιστικές δικλείδες

Ο βασικός στόχος των νέων μέτρων είναι η δημιουργία ασφαλιστικών δικλείδων για την αποφυγή ανάλογων κρουσμάτων φοροδιαφυγής και απάτης. Παράλληλα, υπάρχει η δέσμευση να μην τίθενται εμπόδια στο επιχειρείν, διασφαλίζοντας ένα υγιές περιβάλλον για τις νόμιμες επιχειρήσεις.

Στελέχη του οικονομικού επιτελείου τονίζουν την ανάγκη για σαφή όρια ως προς τα δεδομένα που μπορεί να αντλεί κάθε υπηρεσία. Ζητούν επίσης συγκεκριμένες προθεσμίες για τους ελέγχους και τη δυνατότητα του ενδιαφερομένου να προσκομίζει εξηγήσεις και δικαιολογητικά, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ορθή λειτουργία των διαδικασιών.

Με πληροφορίες από: Enikos