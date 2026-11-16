Οι αγρότες ξεκινούν νέο κύκλο κινητοποιήσεων με αιτήματα για ενισχύσεις και κόστος παραγωγής

Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων εισέρχονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, με την αγανάκτηση για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές να μετατρέπεται ξανά σε οργανωμένη διαμαρτυρία. Η αρχή των κινητοποιήσεων έγινε σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στη Λέσβο, ενώ ακολουθούν δράσεις στον Βόλο και συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία της 25ης Νοεμβρίου. Οι παραγωγοί προειδοποιούν ότι, εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις, δεν αποκλείεται να εμφανιστούν νέα μπλόκα ακόμη και μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων.

Η αρχή των κινητοποιήσεων από τη Λέσβο

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου έχει απευθύνει κάλεσμα σε αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς για συγκέντρωση στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Οι διοργανωτές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνητικές υποσχέσεις και τα χρονοδιαγράμματα δεν έχουν μεταφραστεί σε επαρκή ανακούφιση για τον πρωτογενή τομέα.

Η επιλογή της Λέσβου για την έναρξη των κινητοποιήσεων δεν είναι τυχαία, καθώς στα νησιά οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες. Αυτές οι δυσκολίες περιλαμβάνουν το αυξημένο μεταφορικό κόστος, τη γεωγραφική απομόνωση και την περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένες υποδομές, επιβαρύνοντας περαιτέρω την οικονομική τους κατάσταση.

Συνέχεια στον Βόλο και πανελλαδική απεργία

Η δυσαρέσκεια των αγροτών δεν περιορίζεται στη Λέσβο, αλλά συσσωρεύεται σε όλη την ύπαιθρο. Στο πλαίσιο αυτό, στη Μαγνησία, οι αγρότες προγραμματίζουν για τις 24 Νοεμβρίου μηχανοκίνητη πορεία στους δρόμους του Βόλου. Η πορεία αυτή αναμένεται να περιλαμβάνει και συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της πόλης, επιχειρώντας να επαναφέρει το αγροτικό ζήτημα στο κέντρο της πολιτικής επικαιρότητας.

Επιπλέον, αγροτικοί σύλλογοι θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική απεργία της 25ης Νοεμβρίου, ενισχύοντας το μήνυμα προς την κυβέρνηση. Το μήνυμα αυτό υπογραμμίζει ότι τα προβλήματα της προηγούμενης χρονιάς δεν έχουν επιλυθεί και η οικονομική πίεση στην αγροτική παραγωγή παραμένει ισχυρή, με τους παραγωγούς να μην αποκλείουν νέα μπλόκα ακόμα και κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων.

Τα βασικά αιτήματα των παραγωγών

Στον πυρήνα των αιτημάτων που προβάλλουν οι αγρότες βρίσκονται τρία κύρια ζητήματα. Πρόκειται για τις καθυστερήσεις στις ενισχύσεις που δικαιούνται, το συνεχώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές που εισπράττουν για τα προϊόντα τους. Τα προβλήματα αυτά δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Ειδικότερα, το πετρέλαιο, η ηλεκτρική ενέργεια, τα λιπάσματα, οι ζωοτροφές και τα υπόλοιπα εφόδια εξακολουθούν να επιβαρύνουν σημαντικά τους αγροτικούς προϋπολογισμούς. Την ίδια στιγμή, οι τιμές παραγωγού δεν εξασφαλίζουν πάντοτε επαρκές εισόδημα στους καλλιεργητές και τους κτηνοτρόφους, δυσχεραίνοντας την επιβίωσή τους και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.

Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές και οι επιπτώσεις

Οι εκκρεμότητες στις πληρωμές των ενισχύσεων αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, δυσκολεύοντας τον οικονομικό προγραμματισμό των εκμεταλλεύσεων. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάρων, Κώστας Σέφης, έχει αναφερθεί σε σημαντικές εκκρεμότητες προκαταβολών, υποστηρίζοντας ότι περίπου το ένα τρίτο των παραγωγών δεν έχει εισπράξει τα ποσά που αναμένει.

Για έναν παραγωγό, η καθυστέρηση μιας ενίσχυσης δεν αποτελεί απλώς λογιστική εκκρεμότητα, αλλά έχει άμεσες και ουσιαστικές επιπτώσεις. Μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη δυνατότητά του να χρηματοδοτήσει την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, θέτοντας σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία και τη βιωσιμότητα της αγροτικής του επιχείρησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki