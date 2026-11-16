Το υπουργείο Οικονομικών αναθεωρεί τον στόχο ανάπτυξης για το 2027, ενώ η Aegean ανακοινώνει τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου

Το υπουργείο Οικονομικών αναθεωρεί προς τα πάνω την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2027, θέτοντας τον στόχο στο 2,3%, ενώ η Κομισιόν είχε προβλέψει 1,6% τον Μάιο. Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται σε σημαντική αύξηση των επενδύσεων και τη δρομολόγηση νέων προγραμμάτων χρηματοδότησης. Την ίδια στιγμή, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές δημόσιων έργων επηρεάζουν το πρωτογενές ταμειακό πλεόνασμα, ενώ η Aegean ανακοινώνει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το γ’ τρίμηνο, με γεμάτα αεροπλάνα αλλά και αυξημένα έξοδα λόγω της τιμής των καυσίμων.

Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη του 2027 και οι επενδύσεις

Το υπουργείο Οικονομικών τοποθετεί την ανάπτυξη της Ελλάδας στο 2,3% για το έτος 2027. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη έρχεται σε αντίθεση με την εκτίμηση της Κομισιόν από τον Μάιο, η οποία προέβλεψε ανάπτυξη 1,6% για την ίδια περίοδο. Οι νέες εκτιμήσεις της Κομισιόν αναμένονται αύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού στηρίζει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη του 2027 σε αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%. Ειδικότερα, το υπουργείο προβλέπει αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) από 9,8 σε 11 δισ. ευρώ. Επιπλέον, ανακοινώνεται ένα νέο πρόγραμμα δανείων και εγγυήσεων ύψους 1,5 δισ. ευρώ, το οποίο απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ωστόσο, η Κομισιόν είχε εκτιμήσει στο παρελθόν ότι οι επενδύσεις ενδέχεται να χάσουν ρυθμό με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ερώτημα που τίθεται για την κυβέρνηση είναι ποια έργα μπορούν να προχωρήσουν με την απαιτούμενη ταχύτητα, ώστε τα αυξημένα κονδύλια να μεταφραστούν σε εργασίες και πληρωμές μέσα στο 2027.

Το πρωτογενές πλεόνασμα και οι καθυστερήσεις πληρωμών

Ο χρόνος πληρωμής των δημόσιων έργων έχει άμεση επίδραση στο πρωτογενές ταμειακό πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού. Στο εννεάμηνο του 2026, η μετάθεση πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων συνέβαλε στην υπέρβαση του στόχου, προσθέτοντας 695 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, το πρωτογενές πλεόνασμα ξεπέρασε τον στόχο κατά 2,4 δισ. ευρώ σε ταμειακή βάση. Με τις προσαρμογές που πραγματοποίησε το υπουργείο Οικονομικών, η υπέρβαση περιορίζεται στα 305 εκατ. ευρώ. Αυτή η προσαρμογή έγινε αφού αφαιρέθηκε η επίδραση των πληρωμών που μετατέθηκαν.

Οι πληρωμές που μετατέθηκαν αφορούσαν επενδύσεις, εξοπλιστικά προγράμματα και μεταβιβάσεις σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Επίσης, αφαιρέθηκαν 135 εκατ. ευρώ που προήλθαν από τη δόση για την άδεια του καζίνο στο Ελληνικό. Τα προσωρινά στοιχεία του δεκαμήνου αναμένονται σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2026, και θα δείξουν αν οι πληρωμές του Οκτωβρίου κάλυψαν μέρος της υστέρησης στις δημόσιες επενδύσεις.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Aegean Airlines

Η Aegean ανακοινώνει σήμερα, μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου Αθηνών, τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου. Οι αναλυτές της Optima bank εκτιμούν ότι η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια υπερβαίνει την προσφορά. Προβλέπουν ότι ο αριθμός των επιβατών θα φτάσει τα 5,86 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 3,8%, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις αναμένεται να αυξηθούν μόλις κατά 2,3%.

Ως αποτέλεσμα αυτής της τάσης, το ποσοστό πληρότητας των πτήσεων εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 85%, από 84,3% που ήταν προηγουμένως. Τα έσοδα της εταιρείας προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 686,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 6,1%.

Ωστόσο, τα έξοδα της Aegean αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,4%, κυρίως λόγω του κόστους των καυσίμων. Η αύξηση αυτή αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Τα λειτουργικά κέρδη (Ebitda) εκτιμώνται στα 206,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 2,9%, ενώ τα καθαρά κέρδη αναμένεται να υποχωρήσουν στα 99 εκατ. ευρώ, από 100,4 εκατ. ευρώ. Για το εννεάμηνο, τα καθαρά κέρδη εκτιμώνται στα 95,8 εκατ. ευρώ, από 14.

Με πληροφορίες από: Newsit