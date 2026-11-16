Η Intel αντιμετωπίζει μήνυση από μετόχους μετά την πτώση της μετοχής και την υποβάθμιση των εσόδων

Μέτοχοι της Intel προχώρησαν σε μήνυση κατά της εταιρείας, κατηγορώντας την για εξαπάτηση και απόκρυψη κρίσιμων πληροφοριών σχετικά με την επιβράδυνση των πωλήσεων προσωπικών υπολογιστών. Η αγωγή κατατέθηκε την Παρασκευή (13.11.2026) στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, έπειτα από μια σημαντική πτώση της τιμής της μετοχής της εταιρείας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη ήρθε μετά την υποβάθμιση της πρόβλεψης για τα έσοδα της Intel, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια περίπου 140 δισεκατομμυρίων δολαρίων χρηματιστηριακής αξίας σε μία ημέρα.

Οι κατηγορίες των μετόχων και η δικαστική προσφυγή

Μια ομαδική αγωγή κατατέθηκε από μετόχους της Intel, με επικεφαλής ένα συνταξιοδοτικό ταμείο του Μίσιγκαν, το Σύστημα Συνταξιοδότησης Πυροσβεστικής και Αστυνομίας της πόλης Southfield. Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι η Intel τους εξαπάτησε αποκρύπτοντας τον πραγματικό αντίκτυπο μιας παρατεταμένης επιβράδυνσης στις πωλήσεις προσωπικών υπολογιστών. Αυτή η απόκρυψη, σύμφωνα με τους μετόχους, οδήγησε σε πτώση της τιμής της μετοχής κατά σχεδόν 29% σε μία μόνο ημέρα.

Οι μέτοχοι υποστηρίζουν ότι η Intel άργησε να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με το πώς η επιβράδυνση των πωλήσεων υπολογιστών και η υπερπροσφορά αποθεμάτων θα επηρέαζαν τα έσοδα της εταιρείας. Επιπλέον, δηλώνουν ότι η Intel είχε το κίνητρο και την ευκαιρία να τους εξαπατήσει αντλώντας κεφάλαια στα μέσα Αυγούστου, εν μέσω του «καταστροφικού» γ’ τριμήνου. Εκείνη την περίοδο, η εταιρεία πούλησε μετοχές αξίας 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς 95 δολάρια ανά μετοχή.

Η δραματική πτώση της μετοχής και οι προβλέψεις της εταιρείας

Οι μετοχές της Intel σημείωσαν κατακόρυφη πτώση κατά 28,6% στις 30 Οκτωβρίου. Η πτώση αυτή είχε ως συνέπεια να «κάνουν φτερά» περίπου 140 δισεκατομμύρια δολάρια από τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας. Το γεγονός αυτό συνέβη μία ημέρα αφότου η Intel, με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, ανακοίνωσε προβλέψεις για χαμηλότερα από τα αναμενόμενα έσοδα και κέρδη για το δ’ τρίμηνο.

Παράλληλα με τις προβλέψεις για τα έσοδα και τα κέρδη, η εταιρεία προέβλεψε και μια παρατεταμένη επιβράδυνση στις πωλήσεις υπολογιστών. Οι μετοχές της Intel έκλεισαν την Παρασκευή στα 59,66 δολάρια, γεγονός που υπογραμμίζει την ανησυχία των επενδυτών.

Η στρατηγική του διευθύνοντος συμβούλου και οι προκλήσεις

Οι πωλήσεις μετοχών που πραγματοποιήθηκαν στα μέσα Αυγούστου συνέβησαν καθώς η Intel επιδίωκε να αναπτύξει τη δραστηριότητα κατασκευής τσιπ βάσει συμβολαίου. Αυτή η κίνηση αποτελεί ένα βασικό μέρος της επιχειρηματικής στρατηγικής του Διευθύνοντος Συμβούλου, Λιπ-Μπου Ταν. Ο ίδιος ο Ταν δήλωσε στους αναλυτές ότι ήταν απογοητευμένος από τις ελλείψεις στον κατασκευαστικό τομέα και την αδυναμία στους υπολογιστές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος τόνισε την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις επειγόντως». Οι μέτοχοι, από την πλευρά τους, δήλωσαν ότι τα προβλήματα της Intel με τις πωλήσεις υπολογιστών και το πλεονάζον απόθεμα δεν καλύπτονται από την κατασκευή κέντρων δεδομένων και άλλα οφέλη που σχετίζονται με την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ευρύτερες τάσεις στην αγορά τεχνολογίας

Η Intel, όπως και πολλές άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στον τομέα της κατασκευής. Ωστόσο, οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα έχουν δημιουργήσει δυσκολίες στην αξιοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης για τσιπ κέντρων δεδομένων. Αυτό έχει επηρεάσει την ικανότητα της εταιρείας να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της αγοράς.

Παράλληλα, οι αυξανόμενες τιμές της μνήμης έχουν καταστήσει τους προσωπικούς υπολογιστές πιο ακριβούς για τους καταναλωτές. Αυτή η αύξηση των τιμών έχει επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση για υπολογιστές, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Intel στον συγκεκριμένο τομέα.

Το αντικείμενο της αγωγής

Η αγωγή που κατατέθηκε την Παρασκευή ζητά αποζημιώσεις για τους μετόχους της Intel. Οι ζημιές για τις οποίες ζητούνται αποζημιώσεις αφορούν την περίοδο μεταξύ 23 Ιουλίου 2026 και 29 Οκτωβρίου. Η νομική αυτή ενέργεια σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για την εταιρεία, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες των επενδυτών της ενώ ταυτόχρονα διαχειρίζεται τις προκλήσεις της αγοράς τεχνολογίας.

Με πληροφορίες από: Newsit