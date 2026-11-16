Η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί μπόνους έως 3.000 ευρώ για καταγγελίες φοροδιαφυγής

Στα σκαριά βρίσκεται η ενεργοποίηση ενός μπόνους έως 3.000 ευρώ, το οποίο θα δίνεται σε πολίτες που καταγγέλλουν επώνυμα περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Appodixi, με την ΑΑΔΕ να προχωρά στον σχεδιασμό της εφαρμογής του μέτρου. Η βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του μέτρου είναι η πλήρης προστασία της ταυτότητας των καταγγελλόντων.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια καθυστερήσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων το οικονομικό κίνητρο παρέμενε «παγωμένο». Τα τεχνικά προβλήματα που είχαν ανακύψει, καθώς και η ανάγκη διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, αποτέλεσαν τους κύριους λόγους για την καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του μέτρου.

Το νέο μέτρο και οι καθυστερήσεις

Το οικονομικό κίνητρο, το οποίο προβλέπει αμοιβή που κυμαίνεται από 100 έως 3.000 ευρώ, απευθύνεται σε όσους υποβάλλουν επώνυμες καταγγελίες φοροδιαφυγής. Η καταβολή της αμοιβής εξαρτάται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, καθώς απαιτείται από τον φορολογικό έλεγχο να επιβεβαιωθούν οι προβλεπόμενες παραβάσεις και να επιβληθούν τα σχετικά πρόστιμα.

Η ΑΑΔΕ, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις των προηγούμενων ετών, προχωρά πλέον στην υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού. Η καθυστέρηση οφειλόταν κυρίως στην πολυπλοκότητα της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, ένα ζήτημα που κρίθηκε κρίσιμο για την εμπιστοσύνη και την αποτελεσματικότητα του μέτρου.

Προστασία δεδομένων και αυτοματοποιημένος μηχανισμός

Η πλήρης προστασία της ταυτότητας των καταγγελλόντων αποτελεί κεντρικό άξονα του σχεδιασμού της ΑΑΔΕ. Η ανάγκη αυτή ήταν καθοριστική για την αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων και την άρση των καθυστερήσεων που κρατούσαν το μέτρο ανενεργό μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ προετοιμάζει έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό για την καταβολή της χρηματικής επιβράβευσης. Ο μηχανισμός αυτός σχεδιάζεται με στόχο την αποφυγή πρόσθετων γραφειοκρατικών διαδικασιών και καθυστερήσεων, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των στοιχείων των δικαιούχων. Η αμοιβή συνδέεται άμεσα με την επιβολή προστίμου, μετά τη διαπίστωση συγκεκριμένης φορολογικής παράβασης.

Πώς λειτουργεί η εφαρμογή Appodixi

Μέσω της εφαρμογής Appodixi, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να σαρώνουν με την κάμερα του κινητού τους τηλεφώνου τον κωδικό QR που βρίσκεται σε κάθε απόδειξη. Αυτή η λειτουργία τους επιτρέπει να ελέγχουν άμεσα τα στοιχεία της απόδειξης, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη πιθανών περιπτώσεων φοροδιαφυγής.

Η εφαρμογή αποτελεί το βασικό εργαλείο για την υποβολή των επώνυμων καταγγελιών, παρέχοντας έναν εύκολο και άμεσο τρόπο στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στον έλεγχο της φορολογικής συμμόρφωσης. Η χρήση της εφαρμογής είναι απλή και προσβάσιμη σε όλους τους χρήστες κινητών τηλεφώνων.

Υπολογισμός και παραδείγματα της αμοιβής

Σύμφωνα με το αρχικό πλαίσιο λειτουργίας του μέτρου, η αμοιβή που θα λαμβάνει ο καταγγέλλων είναι δεκαπλάσια της αξίας της απόδειξης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Έχει οριστεί ένα κατώτατο ποσό αμοιβής τα 100 ευρώ, ενώ το ανώτατο ποσό που μπορεί να λάβει κάποιος φτάνει τα 3.000 ευρώ.

Για να γίνει πιο κατανοητός ο υπολογισμός, δίνονται συγκεκριμένα παραδείγματα. Για μια απόδειξη αξίας 40 ευρώ, το μπόνους που θα λάβει ο πολίτης ανέρχεται σε 400 ευρώ. Αντίστοιχα, για μια απόδειξη αξίας 300 ευρώ, η αμοιβή φτάνει το ανώτατο όριο των 3.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που μια καταγγελία αφορά περισσότερες από μία αποδείξεις από την ίδια επιχείρηση, τότε για τον υπολογισμό της αμοιβής λαμβάνεται υπόψη η απόδειξη με τη μεγαλύτερη αξία μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στην καταγγελία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis