Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει ξανά την Amazon για συνθήκες εργασίας στη Σαουδική Αραβία

Η Διεθνής Αμνηστία επανέρχεται, τρία χρόνια μετά την αρχική της καταγγελία, με νέα έκθεση που αναδεικνύει τις συνθήκες πρόσληψης και απασχόλησης μεταναστών εργαζομένων στις αποθήκες της Amazon στη Σαουδική Αραβία. Παρόλο που η μη κυβερνητική οργάνωση αναγνωρίζει ορισμένες βελτιώσεις, υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενοι παραμένουν ευάλωτοι στην εκμετάλλευση στο πλαίσιο του υφιστάμενου μοντέλου προσλήψεων.

Οι νέες καταγγελίες της Διεθνούς Αμνηστίας

Η Διεθνής Αμνηστία, μια μη κυβερνητική οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επανέρχεται με μια νέα έκθεση, τρία χρόνια μετά την αρχική της καταγγελία. Στην έκθεση αυτή, καταγγέλλει ξανά τις συνθήκες πρόσληψης και απασχόλησης μεταναστών εργαζομένων στις αποθήκες της Amazon στη Σαουδική Αραβία.

Μολονότι η οργάνωση αναγνωρίζει πως υπήρξαν ορισμένες «βελτιώσεις» τα τελευταία τρία χρόνια, υπογραμμίζει πως «οι μετανάστες εργαζόμενοι παραμένουν ευάλωτοι στην εκμετάλλευση στο πλαίσιο του μοντέλου προσλήψεων της Amazon» στη μοναρχία της Μέσης Ανατολής.

Το μοντέλο προσλήψεων και οι υπεργολάβοι

Η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας επισημαίνει ιδίως την καταφυγή της Amazon σε εταιρείες που αναλαμβάνουν ρόλο υπεργολάβων της. Αυτές οι εταιρείες έχουν ως αρμοδιότητα τη μίσθωση μεταναστών εργαζομένων για λογαριασμό του αμερικανικού κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η ΜΚΟ βασίστηκε σε μαρτυρίες που συγκέντρωσε από τον Σεπτέμβριο του 2025 ως τον Μάρτιο του 2026. Συνολικά, συνέλεξε πληροφορίες από 24 μετανάστες εργαζομένους, οι οποίοι περιέγραψαν τις εμπειρίες τους.

Η προέλευση των εργαζομένων και ο τόπος απασχόλησης

Οι ερωτηθέντες εργαζόμενοι προέρχονται κυρίως από την Ινδία και το Νεπάλ. Στρατολογήθηκαν από τρεις διαφορετικές εταιρείες, οι οποίες λειτουργούσαν ως υπεργολάβοι για την Amazon.

Η απασχόλησή τους αφορούσε εργασία σε αποθήκη του αμερικανικού κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ.

Η ευαλωτότητα των εργαζομένων και το σύστημα καφάλα

Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η Amazon είχε τη δυνατότητα να βάλει τέλος στην απασχόλησή τους ανά πάσα στιγμή. Αυτή η διαδικασία περιγράφηκε ως κάτι που έμοιαζε με απόλυση, δημιουργώντας ένα κλίμα ανασφάλειας.

Οι εργαζόμενοι βρίσκονταν σε αυτή την περίπτωση εξαρτημένοι από την εταιρεία που τους στρατολόγησε και τους εξασφάλισε τις βίζες. Αυτό συνέβαινε στο πλαίσιο του σαουδαραβικού συστήματος καφάλα, γνωστού και ως «χορηγίας», το οποίο καθιστά τους εργαζόμενους ευάλωτους.

Η Διεθνής Αμνηστία τονίζει ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, οι εργαζόμενοι παρέμεναν «χωρίς εργασία ούτε μισθούς για εβδομάδες ή μήνες». Ταυτόχρονα, τους ήταν αδύνατο να επιστρέψουν στις πατρίδες τους ή να αλλάξουν εργοδότη ελεύθερα, παγιδευμένοι σε μια δυσχερή κατάσταση.

Πιέσεις και περιορισμοί στην εργασία

Κάποιοι από τους εργαζόμενους σημείωσαν ότι οι εταιρείες που τους προσέλαβαν περιόριζαν τη δυνατότητά τους να αλλάξουν εργοδότη. Αυτό δημιουργούσε περαιτέρω δυσκολίες και εμπόδια στην επαγγελματική τους πορεία και στην αναζήτηση καλύτερων συνθηκών.

Επιπλέον, ασκούνταν πιέσεις στους εργαζόμενους να δεχθούν θέσεις εργασίας με πολύ χαμηλότερες απολαβές. Αυτό συνέβαινε ως εναλλακτική λύση αντί να διευκολυνθεί ο επαναπατρισμός τους στις χώρες καταγωγής τους, θέτοντάς τους σε δύσκολη θέση.

Οι συστάσεις της ΜΚΟ και η απάντηση της Amazon

Για να βάλει τέλος σε αυτές τις καταχρήσεις, η Διεθνής Αμνηστία συνέστησε στην Amazon να πάψει να καταφεύγει σε τρίτες εταιρίες ενοικίασης εργαζομένων. Αντ' αυτού, πρότεινε να προσλαμβάνει η ίδια απευθείας τους εργαζομένους, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες.

Η Μάρτα Σάαφ, διευθύντρια του προγράμματος κλιματικής, οικονομικής και κοινωνικής ευθύνης των εταιρειών στη Διεθνή Αμνηστία, κάλεσε επίσης τις σαουδαραβικές αρχές να καταργήσουν το σύστημα αναδοχής καφάλα, το οποίο θεωρείται πηγή εκμετάλλευσης.

Στην απάντησή της, η οποία παρατίθεται από την Διεθνή Αμνηστία σε παράρτημα της έκθεσής της, η Amazon αναφέρει πως ενίσχυσε τον έλεγχο των υπεργολάβων της. Αυτή η ενέργεια έγινε προχωρώντας σε επε... (το κείμενο της απάντησης της Amazon διακόπτεται στο σημείο αυτό στην πηγή).

Με πληροφορίες από: Enikos