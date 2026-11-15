Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται σε νέους κλάδους από τη Δευτέρα

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εισέρχεται σε νέα φάση διεύρυνσης, καθώς από τις 16 Νοεμβρίου 2026 το μέτρο τίθεται σε πλήρη εφαρμογή για εργαζόμενους σε επιπλέον επαγγελματικούς κλάδους. Η επέκταση αυτή αναμένεται να καλύψει περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους με την ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου, διευρύνοντας σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της. Στόχος είναι η ακριβής καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης και η ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων.

Επέκταση σε νέους τομείς δραστηριότητας

Η διεύρυνση της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας αφορά συγκεκριμένες δραστηριότητες που εντάσσονται πλέον στο σύστημα. Συγκεκριμένα, η επέκταση καλύπτει τους κλάδους των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της διαφήμισης και των λοιπών δραστηριοτήτων γραφείου. Επίσης, περιλαμβάνονται οι τομείς των επισκευών, της αποθήκευσης και των υποστηρικτικών υπηρεσιών μεταφοράς, γνωστών ως logistics.

Στους νέους κλάδους που εντάσσονται συγκαταλέγονται επίσης η διαχείριση νερού και λυμάτων, καθώς και τα τυχερά παίγνια. Η συγκεκριμένη φάση εφαρμογής ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου 2026, λειτουργώντας πιλοτικά έως τις 15 Νοεμβρίου. Αυτή η μεταβατική περίοδος δόθηκε στις επιχειρήσεις των εν λόγω κλάδων, ώστε να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις του συστήματος πριν την πλήρη εφαρμογή του.

Διασφάλιση εργασιακών δικαιωμάτων και υγιής ανταγωνισμός

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η ορθή καταγραφή και η αμοιβή της υπερωριακής απασχόλησης αποτελούν βασικούς πυλώνες για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Παράλληλα, το μέτρο προωθεί τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα πιο ισότιμο περιβάλλον λειτουργίας για όλους.

Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων. Αυτή η ενίσχυση δημιουργεί μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση κοινωνικών αδικιών, όπως οι περικοπές στις συντάξεις χηρείας. Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τονίζει ότι η ψηφιακή καταγραφή περιορίζει τα περιθώρια για αδήλωτες υπερωρίες, καθώς και για παράνομες μεταβολές ή υπερβάσεις του δηλωμένου ωραρίου.

Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και ενίσχυση διαφάνειας

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας ενισχύει τη διαφάνεια στους ελέγχους που διενεργεί η Επιθεώρηση Εργασίας. Αυτό συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, φαινομένων που επιβαρύνουν τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις επιχειρήσεις που τηρούν την εργατική και την ασφαλιστική νομοθεσία. Επιπλέον, το μέτρο στοχεύει στην καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, διασφαλίζοντας την ορθή καταβολή των εισφορών.

Ο κεντρικός στόχος του μέτρου παραμένει η ακριβής καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η προστασία των εργαζομένων, καθώς διασφαλίζεται ότι ο χρόνος που αφιερώνουν στην εργασία τους καταγράφεται σωστά και αμείβεται ανάλογα. Η διαφάνεια αυτή ωφελεί το σύνολο της αγοράς εργασίας.

Τεχνολογική υποστήριξη και λειτουργία του συστήματος

Η λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας υποστηρίζεται από την εφαρμογή myErgani app, η οποία είναι διαθέσιμη στους εργαζόμενους. Επιπλέον, το σύστημα βασίζεται στο αναβαθμισμένο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ». Μέσω αυτών των τεχνολογικών εργαλείων, τα στοιχεία του χρόνου εργασίας διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας την άμεση και ακριβή καταγραφή.

Με βάση τα δεδομένα που καταχωρίζονται, ο χρόνος απασχόλησης αποτυπώνεται με σαφήνεια ως κανονικό ωράριο, υπερεργασία ή υπερωρία. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει διαφορετικές μορφές και συνθήκες απασχόλησης. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τα σταθερά όσο και τα μεταβαλλόμενα ωράρια, την εργασία σε βάρδιες, καθώς και την υπερωριακή απασχόληση, προσφέροντας ευελιξία και ακρίβεια στην καταγραφή.

Πρόσβαση εργαζομένων και δηλώσεις της υπουργού

Μέσω της εφαρμογής myErgani, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν τον χρόνο εργασίας τους. Συγκεκριμένα, μπορούν να δουν στοιχεία για τα ρεπό τους και τις άδειές τους, αποκτώντας έτσι μια πληρέστερη εικόνα των δεδομένων της απασχόλησής τους. Αυτή η άμεση πρόσβαση ενισχύει την ενημέρωση και τον έλεγχο εκ μέρους των εργαζομένων.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με το μέτρο. Στη δήλωσή της, η κυρία Κεραμέως ανέφερε ότι «Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει το υπουργείο στην εφαρμογή και την επέκταση του συστήματος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis