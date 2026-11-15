Διαφορές έως 11% στις τιμές των σούπερ μάρκετ για ίδια προϊόντα

Σημαντικές διαφορές στο τελικό κόστος των αγορών παρατηρούνται μεταξύ των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ακόμη και για ακριβώς τα ίδια προϊόντα. Η ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr αναδεικνύει αυτές τις αποκλίσεις, προσφέροντας στους καταναλωτές ένα εργαλείο για να εντοπίζουν τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Σύμφωνα με ανάλυση της πλατφόρμας, η επιλογή του σούπερ μάρκετ μπορεί να οδηγήσει σε διαφορά στο συνολικό κόστος ενός καλαθιού έως και 10%.

Η απόκλιση αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, φτάνοντας το 11,4%, όταν η σύγκριση βασίζεται στις μέσες τιμές των τελευταίων 30 ημερών. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη για προσεκτική έρευνα αγοράς από τους καταναλωτές, προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα στις καθημερινές τους αγορές.

Μεγάλες αποκλίσεις στο κόστος του καλαθιού

Για ένα απολύτως ίδιο καλάθι που περιλαμβάνει 25 επώνυμα προϊόντα, η διαφορά στο συνολικό κόστος μεταξύ των αλυσίδων σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι σημαντική. Συγκεκριμένα, στην σύγκριση πέντε αλυσίδων, το πιο οικονομικό καλάθι διαμορφώθηκε στα 44,24 ευρώ, ενώ το ακριβότερο έφτασε τα 48,78 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι για ακριβώς τα ίδια προϊόντα, η διαφορά στο ταμείο ανερχόταν σε 4,54 ευρώ. Η ανάλυση αυτή αναδεικνύει πως η επιλογή του καταστήματος έχει άμεσο αντίκτυπο στο πορτοφόλι των καταναλωτών, ακόμη και για βασικά είδη πρώτης ανάγκης.

Η μεθοδολογία της σύγκρισης

Για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, η σύγκριση πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά σε επώνυμα προϊόντα. Επιλέχθηκαν είδη που είχαν την ίδια μάρκα, την ίδια συσκευασία και την ίδια ποσότητα σε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ που εξετάστηκαν.

Αντίθετα, δεν συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Ο λόγος αυτής της εξαίρεσης είναι ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από διαφορετικές αλυσίδες μπορεί να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς τη σύνθεση, την ποιότητα και τα γενικότερα χαρακτηριστικά τους, καθιστώντας έτσι μια άμεση και ακριβή σύγκριση μη εφικτή.

Σύγκριση με βάση τις μέσες τιμές 30 ημερών

Η ανάλυση της πλατφόρμας PosoKanei δεν περιορίστηκε σε μια στιγμιαία σύγκριση τιμών μιας συγκεκριμένης ημέρας. Αντ' αυτού, εξετάστηκε το συνολικό κόστος του ίδιου καλαθιού, λαμβάνοντας υπόψη τις μέσες τιμές των 25 προϊόντων κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ημερών. Αυτή η προσέγγιση αξιοποίησε τα ιστορικά δεδομένα που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα.

Μέσα από αυτή την επεξεργασία, η απόκλιση μεταξύ του ακριβότερου και του φθηνότερου καλαθιού διαμορφώθηκε στο 11,4%. Είναι αξιοσημείωτο ότι η συγκεκριμένη μεθοδολογία οδήγησε και σε διαφοροποίηση της κατάταξης ορισμένων αλυσίδων ως προς το συνολικό κόστος, καθώς μια αλυσίδα που φαινόταν οικονομικότερη σε σύγκριση μιας ημέρας, δεν διατηρούσε απαραίτητα το ίδιο πλεονέκτημα όταν υπολογίζονταν οι μέσες τιμές ολόκληρης της περιόδου των 30 ημερών.

Διαφορές τιμών ανά προϊόν και οι συμβουλές της αρχής

Από την εκτενή σύγκριση προκύπτει επίσης ότι η αλυσίδα που εμφανίζει το χαμηλότερο συνολικό κόστος για το καλάθι αγορών, δεν διαθέτει απαραίτητα και τη χαμηλότερη τιμή σε κάθε επιμέρους προϊόν. Οι τιμές παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανά είδος, με αποτέλεσμα μία αλυσίδα να προσφέρει χαμηλότερη τιμή στον καφέ, μια άλλη στα ζυμαρικά και μια τρίτη σε προϊόντα όπως τα απορρυπαντικά.

Αυτό σημαίνει ότι η εξέταση μεμονωμένων προϊόντων μπορεί να δώσει διαφορετική εικόνα από τη σύγκριση του συνολικού κόστους μιας λίστας αγορών. Στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επισημαίνουν ότι το πού συμφέρει να ψωνίσει κανείς σήμερα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η ίδια αλυσίδα είχε τις χαμηλότερες τιμές καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου μήνα. Η Αρχή υπογραμμίζει τη σημασία της σύγκρισης ολόκληρου του καλαθιού και όχι μόνο μεμονωμένων προϊόντων, κάτι που διευκολύνεται μέσω του PosoKanei.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis