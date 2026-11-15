Ο Ματίας Αλμέιδα εξασφαλισμένη θέση στη Μοντερέι, υπό αξιολόγηση οι ποδοσφαιριστές

Ο Ματίας Αλμέιδα είναι ο μόνος που έχει εξασφαλισμένη τη θέση του στον πάγκο της Μοντερέι για το επόμενο εξάμηνο, όπως ξεκαθάρισε ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Βάλτερ Ερβίτι. Η διοίκηση των «Ραγιάδος» έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αξιολόγησης του ρόστερ ενόψει της επόμενης περιόδου, παρά το γεγονός ότι η ομάδα δίνει ακόμη τη μάχη της για μια θέση στη Λιγκίγια του Απερτούρα 2026. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές καλούνται να αποδείξουν ότι ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις του συλλόγου, καθώς βρίσκονται υπό καθημερινή αξιολόγηση.

Η μάχη για τη Λιγκίγια και η αξιολόγηση του ρόστερ

Η Μοντερέι βρίσκεται σε μια κρίσιμη αγωνιστική περίοδο, δίνοντας τη μάχη της για να εξασφαλίσει μια θέση στη Λιγκίγια του Απερτούρα 2026. Αυτή η προσπάθεια είναι καθοριστική για την πορεία της ομάδας στο τρέχον πρωτάθλημα. Παρά την ένταση και τη σημασία των αγώνων που απομένουν, η διοίκηση του συλλόγου έχει ήδη προχωρήσει στον σχεδιασμό της επόμενης περιόδου.

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, έχει αρχίσει η αξιολόγηση του υφιστάμενου ρόστερ. Ο Βάλτερ Ερβίτι, αθλητικός διευθυντής της Μοντερέι, τόνισε ότι αυτή η διαδικασία αποτελεί μια καλή ευκαιρία για τη διοίκηση να διαπιστώσει ποιοι παίκτες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του συλλόγου και ποιοι όχι. Η αξιολόγηση αυτή θα καθορίσει τη σύνθεση της ομάδας για το προσεχές εξάμηνο και θα συμβάλει στην επίτευξη των μελλοντικών της στόχων.

Απόλυτη εμπιστοσύνη στον Ματίας Αλμέιδα

Σε πλήρη αντίθεση με την κατάσταση των ποδοσφαιριστών, η θέση του Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της Μοντερέι είναι απολύτως εξασφαλισμένη. Ο Βάλτερ Ερβίτι ξεκαθάρισε με σαφήνεια ότι ο Αργεντινός τεχνικός, ο οποίος στο παρελθόν έχει διατελέσει προπονητής της ΑΕΚ, αποτελεί το σημαντικότερο πρόσωπο του συνολικού πρότζεκτ του συλλόγου. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την κεντρική του σημασία στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της ομάδας.

Ο αθλητικός διευθυντής εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη της διοίκησης στον Αλμέιδα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Εδώ ο μόνος που έχει εξασφαλισμένη θέση για το επόμενο εξάμηνο είναι ο προπονητής. Είναι το σημαντικότερο πρόσωπο του πρότζεκτ και εκείνος με τον οποίο προχωράμε μαζί στην καθημερινή δουλειά». Η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή στήριξη προς τον προπονητή και την κοινή πορεία του με τη διοίκηση.

Το μήνυμα προς τους ποδοσφαιριστές των «Ραγιάδος»

Ο Βάλτερ Ερβίτι απηύθυνε ένα ξεκάθαρο και αυστηρό μήνυμα προς τους ποδοσφαιριστές της Μοντερέι, τους «Ραγιάδος», τονίζοντας ότι όλοι βρίσκονται υπό καθημερινή αξιολόγηση. «Για εμάς, ως διοίκηση, είναι μια καλή ευκαιρία να αξιολογήσουμε ποιος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και ποιος όχι», ανέφερε ο αθλητικός διευθυντής, καθιστώντας σαφές ότι η απόδοση και η συμπεριφορά τους κρίνονται συνεχώς.

Σύμφωνα με τον Ερβίτι, οι παίκτες καλούνται να αποδείξουν στα εναπομείναντα παιχνίδια ότι είναι αντάξιοι του μεγέθους και του κύρους της Μοντερέι. Η απαίτηση είναι να δείξουν έμπρακτα ότι ο σύλλογος διαθέτει ποδοσφαιριστές με εμπειρία και ικανότητες, οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν στις υψηλές προσδοκίες που συνοδεύουν το όνομα της ομάδας. Αυτό περιλαμβάνει την απόδειξη της αξίας τους τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Η αναγκαιότητα για αύξηση του πήχη των απαιτήσεων

Ο αθλητικός διευθυντής της Μοντερέι, Βάλτερ Ερβίτι, τόνισε με έμφαση την αναγκαιότητα να ανέβει ο πήχης των απαιτήσεων για όλους τους εμπλεκόμενους στον σύλλογο. Η καθημερινή αξιολόγηση των ποδοσφαιριστών έχει ως βασικό στόχο την επίτευξη αυτού του σκοπού, διασφαλίζοντας ότι μόνο όσοι πληρούν τα υψηλά κριτήρια θα συνεχίσουν να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ομάδας. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ανταγωνιστικότητας.

«Όλοι οι υπόλοιποι αξιολογούνται καθημερινά, γιατί πρέπει να ανεβάσουμε τον πήχη των απαιτήσεων αυτού του συλλόγου», δήλωσε ο Ερβίτι. Η δήλωση αυτή καθιστά σαφές ότι η Μοντερέι επιδιώκει όχι μόνο την αγωνιστική βελτίωση, αλλά και την ενίσχυση του κύρους της ως ένας σύλλογος που απαιτεί και προσφέρει το καλύτερο. Η φιλοσοφία αυτή στοχεύει στη δημιουργία μιας ομάδας που θα είναι πάντα σε θέση να διεκδικεί τους υψηλότερους στόχους.

Με πληροφορίες από: Athletiko