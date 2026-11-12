Φορολογικές δηλώσεις 2025: Εισοδήματα 116 δισ. ευρώ και αύξηση φόρων 13%

Σημαντική αύξηση στα δηλωθέντα εισοδήματα και τους βεβαιωθέντες φόρους κατέγραψαν οι φορολογικές δηλώσεις του 2025, οι οποίες αφορούν τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2024. Συγκεκριμένα, οι Έλληνες φορολογούμενοι δήλωσαν συνολικά 115,93 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 9,9 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα, ο συνολικός φορολογικός λογαριασμός ανήλθε στα 13,87 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 1,6 δισ. ευρώ ή 13%.

Η αύξηση των δηλωθέντων εισοδημάτων και φόρων

Τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τις φορολογικές δηλώσεις του 2025 δείχνουν μια σαφή ανοδική τάση. Τα δηλωθέντα εισοδήματα έφτασαν τα 115,93 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τα 106,08 δισ. ευρώ που είχαν δηλωθεί το 2024 για τα εισοδήματα του 2023. Αυτή η αύξηση των 9,9 δισ. ευρώ αντιστοιχεί σε ποσοστό 9,3% μέσα σε ένα χρόνο.

Παράλληλα, το φορολογητέο εισόδημα άγγιξε τα 119,95 δισ. ευρώ. Ο συνολικός φόρος που βεβαιώθηκε σε όλες τις κατηγορίες φορολογουμένων, συμπεριλαμβανομένων μισθωτών, συνταξιούχων, επαγγελματιών, εισοδηματιών και αγροτών, διαμορφώθηκε στα 13,87 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 1,6 δισ. ευρώ σε σχέση με τα 12,27 δισ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς, καταγράφοντας μια αύξηση της τάξης του 13%.

Ανισότητες στην κατανομή των εισοδημάτων

Η ανάλυση των φορολογικών δηλώσεων αποκαλύπτει σημαντικές ανισότητες στην κατανομή των εισοδημάτων μεταξύ των Ελλήνων φορολογουμένων. Περισσότεροι από τους μισούς, συγκεκριμένα το 52,11% των φορολογουμένων, δήλωσαν ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Αυτό υπογραμμίζει τη συγκέντρωση ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού σε χαμηλές εισοδηματικές κατηγορίες.

Στην κορυφή της εισοδηματικής πυραμίδας, με εισοδήματα που ξεπερνούν τα 900.000 ευρώ, βρίσκονται μόλις 1.233 άτομα. Όσον αφορά τους μισθωτούς και τους εργαζομένους με ναυτικό εισόδημα, τρεις στους τέσσερις δήλωσαν εισοδήματα έως 20.000 ευρώ τον χρόνο, αναδεικνύοντας την επικράτηση χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και σε αυτές τις επαγγελματικές ομάδες.

Εισοδήματα και φόροι ανά κατηγορία φορολογουμένων

Οι διάφορες κατηγορίες φορολογουμένων συνεισέφεραν διαφορετικά ποσά στα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα και στους φόρους. Οι μισθωτοί δήλωσαν συνολικά εισοδήματα ύψους 48,1 δισ. ευρώ, για τα οποία κατέβαλαν φόρους 5,67 δισ. ευρώ. Αυτή η κατηγορία αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του συνολικού φορολογικού βάρους.

Οι συνταξιούχοι, από την πλευρά τους, εμφάνισαν εισοδήματα που έφτασαν τα 28,36 δισ. ευρώ, ενώ οι φόροι που τους αναλογούσαν ανήλθαν στα 2,49 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά προσφέρουν μια εικόνα της κατανομής των εισοδημάτων και των φορολογικών υποχρεώσεων ανάμεσα στις βασικές ομάδες του πληθυσμού.

Η επίδραση των τεκμηρίων διαβίωσης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης, καθώς επηρέασε ένα σημαντικό αριθμό φορολογουμένων. Περίπου 1,2 εκατομμύρια άτομα φορολογήθηκαν με βάση τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο συνολικά ανήλθε στα 3,88 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι για αυτούς τους φορολογουμένους, το δηλωθέν εισόδημα κρίθηκε χαμηλότερο από το τεκμαρτό, με αποτέλεσμα την επιβολή επιπλέον φόρου.

Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό φορολογουμένων που επιβαρύνθηκαν από τα τεκμήρια. Ωστόσο, τη μεγαλύτερη συνολική προσαύξηση εισοδήματος, δηλαδή την πρόσθετη φορολογητέα ύλη που προέκυψε από την εφαρμογή των τεκμηρίων, εμφάνισαν οι εισοδηματίες.

Αναλυτικά στοιχεία για τα τεκμήρια

Πιο αναλυτικά, στα τεκμήρια πιάστηκαν 433.697 μισθωτοί και 350.004 συνταξιούχοι. Ακολουθούν οι εισοδηματίες με 296.284 άτομα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες με 69.814 και οι αγρότες με 59.292 άτομα. Αυτοί οι αριθμοί δείχνουν την ευρεία εφαρμογή των τεκμηρίων σε διάφορες επαγγελματικές και εισοδηματικές κατηγορίες.

Σε ό,τι αφορά την πρόσθετη φορολογητέα ύλη που προέκυψε από τα τεκμήρια, οι εισοδηματίες βρίσκονται στην πρώτη θέση με 1,415 δισ. ευρώ. Ακολουθούν οι μισθωτοί με 1,045 δισ. ευρώ και οι συνταξιούχοι με 962,08 εκατ. ευρώ. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είχαν πρόσθετη φορολογητέα ύλη 243,38 εκατ. ευρώ, ενώ οι αγρότες 215,94 εκατ. ευρώ, ολοκληρώνοντας την εικόνα της επίδρασης των τεκμηρίων στα δηλωθέντα εισοδήματα.

Με πληροφορίες από: Newsit