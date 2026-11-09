Η αγορά παρακολουθεί στενά τα επόμενα βήματα του Νίκου Σταθόπουλου

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθεί η αγορά τις επόμενες κινήσεις του Νίκου Σταθόπουλου, του επικεφαλής του ευρωπαϊκού βραχίονα της BC Partners. Στο επίκεντρο αυτού του ενδιαφέροντος βρίσκεται η φημολογούμενη μεταφορά της έδρας του hedge fund manager από το Λονδίνο στην Αθήνα. Παράλληλα, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα πιθανό πωλητήριο στην εταιρεία Nova, γεγονός που προσθέτει ακόμα ένα στοιχείο στην ατζέντα των εξελίξεων.

Η μεταφορά της έδρας στην Αθήνα

Η είδηση σχετικά με τη μετακόμιση της έδρας στην Αθήνα έγινε γνωστή επικαλούμενη πρόσωπα με γνώση του θέματος, καθώς και ένα έγγραφο της εταιρείας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η BC Partners, ένας όμιλος που διαχειρίζεται κεφάλαια που ξεπερνούν τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα γραφείο στην Ελλάδα.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης την άντληση κεφαλαίων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για νέες επενδύσεις εντός της χώρας. Πρόσωπο κοντά στην BC Partners ανέφερε ότι η απόφαση για αυτή την κίνηση υπαγορεύτηκε από τα ευρύτερα σχέδια του ομίλου και δεν οφείλεται σε φορολογικά κίνητρα.

Το νέο φορολογικό καθεστώς και άλλες κινήσεις

Στην Αθήνα έχει θεσπιστεί ένα νέο καθεστώς, το οποίο αφορά στελέχη private equity και hedge funds. Αυτό το καθεστώς προβλέπει φορολόγηση 5% σε μπόνους και στο carried interest, δηλαδή στο μερίδιο των διαχειριστών από τα κέρδη επιτυχημένων επενδύσεων. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με το 15% που ισχύει κανονικά.

Τον Σεπτέμβριο, είχε γίνει γνωστό ότι και ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund, Κρις Ρόκος, μετακομίζει στην Ελλάδα, γεγονός που υπογραμμίζει την τάση προσέλκυσης στελεχών του χρηματοοικονομικού κλάδου στη χώρα.

Η πορεία του Νίκου Σταθόπουλου

Ο Νίκος Σταθόπουλος αποτελεί τον κρίκο που συνδέει το fund με την ελληνική αγορά. Γεννήθηκε στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 1969 και οι σπουδές του περιλαμβάνουν Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη συνέχεια, απέκτησε MBA από το Harvard, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή του κατάρτιση.

Η επαγγελματική του διαδρομή ξεκίνησε ως σύμβουλος στην Boston Consulting Group στο Λονδίνο. Το 1998, εντάχθηκε στην Apax Partners, όπου συμμετείχε ενεργά στην ομάδα που πραγματοποίησε την εξαγορά της TIM Hellas. Το 2005, μετακινήθηκε στην BC Partners, όπου σήμερα κατέχει τη θέση του προέδρου για την Ευρώπη. Είναι επίσης μόνιμο μέλος της διοικούσας και της επενδυτικής επιτροπής, ενώ προεδρεύει της επιτροπής που λαμβάνει αποφάσεις για τις εξόδους από τις επενδύσεις private equity, γνωστή ως Exit Committee.

Οι επενδυτικές στρατηγικές και επιτυχίες

Από την καίρια θέση του στην BC Partners, ο Νίκος Σταθόπουλος έχει ηγηθεί σημαντικών συναλλαγών. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι Acuris, Pharmathen, Com Hem, United Group και Springer Nature. Η Acuris, η οποία είναι η μητρική της Mergermarket, αποκτήθηκε το 2014 έναντι 382 εκατομμυρίων λιρών.

Πέντε χρόνια αργότερα, η εταιρεία πουλήθηκε στον όμιλο ION, σε μια συμφωνία που αποτίμησε την Acuris σε περίπου 1,35 δισεκατομμύρια λίρες, αναδεικνύοντας την επιτυχία της επενδυτικής στρατηγικής. Ο ίδιος έχει εξηγήσει ότι η χρηματοοικονομική μηχανική δεν είναι επαρκής από μόνη της. Έχει δηλώσει ότι «Δεν επενδύουμε σε επιχειρήσεις που στηρίζουν τα μεγέθη τους σε έναν μόνο τομέα. Πρέπει να αγοράζουμε εταιρείες που έχουν πολλαπλά επίπεδα ανάπτυξης», τονίζοντας τη σημασία της διαφοροποίησης και της ανθεκτικότητας στις επενδύσεις.

Το φημολογούμενο πωλητήριο της Nova και η ιστορία της BC Partners

Πέρα από τη μεταφορά της έδρας, η αγορά παρακολουθεί και το φημολογούμενο πωλητήριο της Nova, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει σημαντικές αλλαγές στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο. Αυτή η φημολογία προστίθεται στο συνολικό πλαίσιο των κινήσεων του ομίλου.

Η BC Partners ιδρύθηκε το 1986, αρχικά ως τμήμα της Barings Bank. Η πρώτη της συναλλαγή στην ελληνική αγορά πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου είκοσι χρόνια. Έκτοτε, ακολούθησαν και άλλες σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα, όπως η αλυσίδα Pet City και ο όμιλος ιδιωτικής εκπαίδευσης Alphabet, ενισχύοντας την παρουσία της στην ελληνική οικονομία.

Με πληροφορίες από: Newsit