Αύξηση έως 1% στο τέλος διαμονής με απόφαση των δήμων

Αύξηση κατά 33% στο ανώτατο τέλος διαμονής προωθεί η κυβέρνηση, με τους δήμους να αποκτούν τη δυνατότητα να ανεβάσουν τον συντελεστή από το 0,75% στο 1%. Η προοπτική αυτή προσθέτει μία ακόμη πιθανή επιβάρυνση στους λογαριασμούς των καταλυμάτων, ενώ η εφαρμογή της θα εξαρτηθεί από την απόφαση της κάθε δημοτικής αρχής.

Η πρόταση για το τέλος διαμονής

Το τέλος παρεπιδημούντων, όπως ονομάζεται, περιλαμβάνεται στο πακέτο χρηματοδότησης που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Ο πρωθυπουργός επανέφερε το θέμα στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, διευκρινίζοντας ότι οι δήμοι θα έχουν την επιλογή να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αύξησης του συντελεστή.

Στο σημερινό πλαίσιο, το τέλος υπολογίζεται με βασικό συντελεστή 0,5%, ο οποίος μπορεί να αυξηθεί έως το 0,75% με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η νέα εξαγγελία αφορά την άνοδο του ανώτατου συντελεστή στο 1%, κάτι που αντιστοιχεί σε αύξηση 33% του συγκεκριμένου τέλους σε σχέση με το 0,75%. Σε σύγκριση με τον βασικό συντελεστή 0,5%, η επιβάρυνση στο 1% είναι διπλάσια.

Το πλαίσιο εφαρμογής και η επιβάρυνση

Το τέλος διαμονής συνδέεται άμεσα με την αξία της διαμονής και βαρύνει τον πελάτη που διαμένει στο κατάλυμα. Το ίδιο το κατάλυμα έχει την υποχρέωση να εισπράττει αυτό το τέλος και να το αποδίδει στον δικαιούχο δήμο. Για παράδειγμα, σε μία διαμονή αξίας 1.000 ευρώ πριν από τον ΦΠΑ, το τέλος διαμορφώνεται στα 7,50 ευρώ με τον τρέχοντα συντελεστή 0,75%. Με την εφαρμογή του 1%, το ποσό αυτό θα φτάνει τα 10 ευρώ, δηλαδή θα αυξάνεται κατά 2,50 ευρώ, πριν συνυπολογιστεί η επίδραση του ΦΠΑ.

Στην περίπτωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, η σχετική υποχρέωση αφορά όσους δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά. Αυτό περιλαμβάνει φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται τουλάχιστον τρία ακίνητα, καθώς και όλα τα νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε τέτοιου είδους μισθώσεις.

Οι αντιδράσεις από τον τουριστικό κλάδο

Η προοπτική αυτής της νέας αύξησης έχει ήδη προκαλέσει την έντονη αντίδραση από τους κύριους φορείς του τουριστικού κλάδου. Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) έχουν εκφράσει τις διαφωνίες τους.

Ο ΣΕΤΕ ζητά η χρηματοδότηση της Αυτοδιοίκησης να στηριχθεί στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και στη σύνδεσή τους με τις πραγματικές ανάγκες των προορισμών. Επισημαίνει ότι το τέλος επιβάλλεται στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από την κερδοφορία τους, προσθέτοντας έτσι ένα επιπλέον βάρος στις ήδη υπάρχουσες επιβαρύνσεις που αντιμετωπίζουν.

Από την πλευρά της, η ΠΟΞ θέτει ζήτημα προηγούμενου διαλόγου με τον κλάδο πριν από την εφαρμογή τέτοιων μέτρων. Παράλληλα, ζητά να υπάρξει σαφής εικόνα και διαφάνεια σχετικά με τα έργα και τις υπηρεσίες που θα χρηματοδοτούνται από τις εισπράξεις του συγκεκριμένου τέλους, ώστε να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις πού κατευθύνονται τα χρήματα.

Το ευρύτερο πακέτο ενίσχυσης των δήμων

Η αύξηση του τέλους διαμονής εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο ενίσχυσης των δήμων, το οποίο έχει παρουσιαστεί από την κυβέρνηση. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει και άλλες χρηματοδοτικές ενισχύσεις προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Μεταξύ των μέτρων που ανακοινώθηκαν, περιλαμβάνονται 300 εκατομμύρια ευρώ που προορίζονται για έργα ανακύκλωσης, με στόχο την ενίσχυση των περιβαλλοντικών υποδομών των δήμων. Επιπλέον, προβλέπεται η διάθεση 240 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στον Νοέμβριο, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών των δήμων προς παρόχους ενέργειας, συμβάλλοντας στην εξυγίανση των οικονομικών τους.

Με πληροφορίες από: Newsit