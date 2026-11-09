Σχέδιο της ΑΑΔΕ για τις εταιρείες-φαντάσματα που αφήνουν φέσια

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης ενός νέου σχεδίου δράσης, με στόχο να ανακόψει τις απάτες που πραγματοποιούνται μέσω «εταιρειών-φαντασμάτων» και της χρήσης «αχυρανθρώπων». Το φαινόμενο αυτό, όπου επιχειρήσεις αλλάζουν διαδοχικά ΑΦΜ και διαχειριστές, ενώ η δραστηριότητα παραμένει η ίδια, έχει οδηγήσει σε συσσώρευση οφειλών εκατομμυρίων ευρώ προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ΑΑΔΕ εξετάζει πλέον τη δυνατότητα να παρεμβαίνει προληπτικά, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η έναρξη λειτουργίας μιας επιχείρησης, όταν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για πιθανή απάτη.

Το φαινόμενο των «εταιρειών-φαντασμάτων»

Ο μηχανισμός των «εταιρειών-φαντασμάτων» βασίζεται σε ένα απλό αλλά αποτελεσματικό κόλπο: η επιχείρηση συνεχίζει την ίδια δουλειά, στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους ανθρώπους στο τιμόνι, αλλά στα χαρτιά εμφανίζεται ως μια νέα εταιρεία με διαφορετικό ΑΦΜ και άλλον διαχειριστή. Με αυτόν τον τρόπο, οι απλήρωτοι φόροι και οι εισφορές παραμένουν στην προηγούμενη εταιρεία, ενώ η νέα συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της.

Στην πράξη, ένα πρόσωπο δηλώνεται στα εταιρικά έγγραφα ως μέτοχος, εταίρος ή διαχειριστής, όμως τον πραγματικό έλεγχο ασκούν άλλα άτομα, τα οποία λαμβάνουν τις αποφάσεις και εισπράττουν τα κέρδη. Όταν τα χρέη προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ συσσωρευτούν, οι πραγματικοί ελεγκτές εγκαταλείπουν το παλιό εταιρικό σχήμα και δημιουργούν ένα καινούργιο, τοποθετώντας ένα άλλο πρόσωπο στη θέση του διαχειριστή. Έτσι, στο μητρώο εμφανίζεται μια νέα επιχείρηση, ενώ στην ουσία η δραστηριότητα συνεχίζεται κανονικά, αφήνοντας πίσω της ένα «φέσι» εκατομμυρίων.

Οι οικονομικές επιπτώσεις και οι οφειλές

Οι πρόσφατες υποθέσεις που αποκαλύφθηκαν, στις οποίες εμπλέκονται εταιρείες-φαντάσματα και «αχυράνθρωποι», έχουν δημιουργήσει τεράστιες οφειλές. Συγκεκριμένα, έχουν αφήσει πίσω τους απλήρωτα χρέη που ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ, τόσο προς την Εφορία όσο και προς τον ΕΦΚΑ. Αυτές οι οφειλές επιβαρύνουν το δημόσιο ταμείο και το ασφαλιστικό σύστημα, καθώς ο λογαριασμός για τους φόρους και τις εισφορές παραμένει στο προηγούμενο εταιρικό σχήμα, το οποίο έχει πλέον εγκαταλειφθεί.

Η νέα στρατηγική της ΑΑΔΕ

Μία από τις βασικές λύσεις που εξετάζει η ΑΑΔΕ είναι η διακοπή της αυτόματης ολοκλήρωσης της διαδικασίας έναρξης μιας επιχείρησης, όταν τα στοιχεία της αίτησης υποδεικνύουν αυξημένο κίνδυνο για τέτοιου είδους απάτες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ενδιαφερόμενος θα καλείται να προσέλθει στην ΑΑΔΕ, προκειμένου να διενεργηθεί ένας πρόσθετος έλεγχος πριν προχωρήσει η διαδικασία της έναρξης.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε σχετικά στο MEGA ότι ορισμένοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκολία με την οποία μπορεί πλέον να συσταθεί μια επιχείρηση. Όπως εξήγησε, οι υποθέσεις που έχουν ήδη έρθει στο φως έχουν προσφέρει στη φορολογική διοίκηση πολύτιμα στοιχεία, αναδεικνύοντας τα κοινά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν αυτές οι περιπτώσεις. «Δεν λέμε να μη συσταθεί εταιρεία, αλλά να σε δούμε πρώτα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Πιτσιλής, υπογραμμίζοντας την πρόθεση της Αρχής για προληπτικό έλεγχο.

Εντατικοποίηση ελέγχων και διασταυρώσεων

Η προτεινόμενη αλλαγή, εφόσον υλοποιηθεί, θα μετατοπίσει το επίκεντρο του ελέγχου. Η ΑΑΔΕ επιδιώκει να εξετάζει ποιος βρίσκεται πραγματικά πίσω από μια νέα εταιρεία πριν αυτή ξεκινήσει να λειτουργεί, αντί να αναζητά τις διαδρομές των προσώπων και των ΑΦΜ αφού έχουν ήδη συσσωρευτεί οι οφειλές. Στο μικροσκόπιο της Αρχής αναμένεται να μπουν πρόσωπα που έχουν εμφανιστεί επανειλημμένα ως εταίροι ή διαχειριστές σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μεγάλα ληξιπρόθεσμα χρέη ή σοβαρές φορολογικές εκκρεμότητες.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ εξετάζει πώς θα αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα στοιχεία που αφορούν τις διαδοχικές αλλαγές στη διοίκηση μιας εταιρείας, καθώς και τη συμμετοχή των ίδιων προσώπων σε διαφορετικά επιχειρηματικά σχήματα. Στον ευρύτερο σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης περισσότερες διασταυρώσεις δεδομένων μεταξύ του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και των βάσεων δεδομένων της φορολογικής διοίκησης, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Με πληροφορίες από: Topontiki