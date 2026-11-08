Τζόκερ κλήρωση 3142: Οι τυχεροί αριθμοί και το τζακ ποτ της Κυριακής

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 8 Νοεμβρίου 2026 η κλήρωση με αριθμό 3142 του Τζόκερ, με τα χρήματα να είναι πολλά για τους τυχερούς. Οι αριθμοί που αναδείχθηκαν από την κληρωτίδα ήταν το 3, το 15, το 18, το 26 και το 32, ενώ ο αριθμός Τζόκερ ήταν το 14. Στην πρώτη κατηγορία (5+1 σωστές προβλέψεις) σημειώθηκε τζακ ποτ, με αποτέλεσμα το έπαθλο να μεταφερθεί στην επόμενη κλήρωση.

Οι τυχεροί αριθμοί και το τζακ ποτ

Στην κλήρωση 3142 της Κυριακής 8 Νοεμβρίου 2026, οι παίκτες του Τζόκερ περίμεναν με αγωνία την ανάδειξη των τυχερών αριθμών. Συγκεκριμένα, οι αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν το 3, το 15, το 18, το 26 και το 32. Ο αριθμός Τζόκερ, ο οποίος συμπληρώνει την πεντάδα για την πρώτη κατηγορία, ήταν το 14.

Παρά την αγωνία, στην πρώτη κατηγορία, αυτή των 5+1 σωστών προβλέψεων, σημειώθηκε τζακ ποτ. Αυτό σημαίνει ότι κανένας παίκτης δεν κατάφερε να προβλέψει σωστά και τους έξι αριθμούς. Το αρχικό έπαθλο για την πρώτη κατηγορία είχε οριστεί στο 1.000.000 ευρώ.

Η επόμενη κλήρωση και το έπαθλο

Λόγω του τζακ ποτ που σημειώθηκε στην κλήρωση της Κυριακής, το ποσό του 1.000.000 ευρώ μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση. Αυτή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Νοεμβρίου. Και σε αυτή την κλήρωση, το ποσό που θα μοιραστεί στην πρώτη κατηγορία (5+1 σωστές προβλέψεις) θα είναι και πάλι 1.000.000 ευρώ.

Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται σε τακτική βάση, συγκεκριμένα κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή. Η ώρα διεξαγωγής τους είναι στις 22:00.

Τρόποι συμμετοχής και προθεσμίες

Οι παίκτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κληρώσεις του Τζόκερ έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν με δύο βασικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι η φυσική κατάθεση του δελτίου τους σε ένα από τα πλησιέστερα καταστήματα Allwyn που βρίσκονται σε όλη τη χώρα. Εκεί μπορούν να συμπληρώσουν το δελτίο τους και να το καταθέσουν.

Ο δεύτερος τρόπος είναι η διαδικτυακή συμμετοχή. Οι παίκτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα allwyn.gr, μέσω υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου ή tablet, και να καταθέσουν το δελτίο τους ηλεκτρονικά, από οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκονται. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα επίγεια καταστήματα Allwyn όσο και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας.

Για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν το δελτίο τους, η προθεσμία ολοκληρώνεται κάθε φορά στις 21:30, δηλαδή μισή ώρα πριν την έναρξη της κλήρωσης.

Νέο πλαίσιο επάθλων και αλλαγές στις κατηγορίες

Το παιχνίδι του Τζόκερ έχει υποστεί αλλαγές όσον αφορά τη δομή των επάθλων, οι οποίες έχουν τεθεί σε ισχύ. Πλέον, στην πρώτη κατηγορία, αυτή των 5+1 σωστών προβλέψεων, το ελάχιστο ποσό τζακ ποτ ξεκινά από το 1 εκατομμύριο ευρώ (μικτά). Αυτό αποτελεί αύξηση σε σχέση με το παλαιότερο όριο των 600.000 ευρώ.

Στη δεύτερη κατηγορία, που αφορά τις 5 σωστές προβλέψεις, το έπαθλο είναι πλέον σταθερό. Θα ανέρχεται σε 100.000 ευρώ (μικτά) ανά νικητή σε κάθε κλήρωση. Ωστόσο, υπάρχει ένα ανώτατο όριο καταβολής για το συνολικό έπαθλο αυτής της κατηγορίας, το οποίο ορίζεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ (μικτά).

Αυτό σημαίνει ότι αν προκύψουν έως και 20 νικητές στη δεύτερη κατηγορία, ο κάθε ένας θα λάβει το ποσό των 100.000 ευρώ. Σε περίπτωση που οι νικητές είναι περισσότεροι από 20, για παράδειγμα 25, τότε το συνολικό έπαθλο των 2 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ τους. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα των 25 νικητών, ο καθένας θα λάβει 80.000 ευρώ (μικτά) αντί για τα 100.000 ευρώ που θα λάμβανε αν οι νικητές ήταν λιγότεροι ή ίσοι με 20.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Ieidiseis