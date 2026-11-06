Παγκόσμια χρηματιστηριακή αναταραχή με απώλειες τρισεκατομμυρίων

Παγκόσμιο κύμα ρευστοποιήσεων σαρώνει τις αγορές από τη Wall Street έως την Ασία, εξαιτίας της διόρθωσης στην τεχνητή νοημοσύνη και των πολιτικών εξελίξεων στις ΗΠΑ. Βαθιές «πληγές» καταγράφουν τα χρηματιστήρια σε ολόκληρο τον πλανήτη, καθώς ένα πρωτοφανές κύμα ρευστοποιήσεων διαγράφει αξίες ύψους τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι επενδυτές εγκαταλείπουν μαζικά το ρίσκο, με το εντυπωσιακό χρηματιστηριακό ράλι που τροφοδοτούσε επί μήνες ο τεχνολογικός κλάδος και η τεχνητή νοημοσύνη να καταρρέει απότομα, δίνοντας τη θέση του σε ένα αμείλικτο selloff.

Η «βουτιά» στις διεθνείς αγορές

Από την καρδιά της Wall Street έως τα μεγάλα ασιατικά κέντρα σε Τόκιο, Σεούλ και Ταϊπέι, οι επενδυτές εγκατέλειψαν μαζικά το ρίσκο. Η εικόνα αυτής της ξαφνικής ανατροπής συνδέεται άμεσα με το πολιτικό σκηνικό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το εντυπωσιακό χρηματιστηριακό ράλι που τροφοδοτούσε επί μήνες ο τεχνολογικός κλάδος και η τεχνητή νοημοσύνη κατέρρευσε απότομα, δίνοντας τη θέση του σε ένα αμείλικτο selloff. Αυτό το κύμα ρευστοποιήσεων έχει προκαλέσει «πληγές» στα χρηματιστήρια σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο αντίκτυπος των πολιτικών εξελίξεων στις ΗΠΑ

Η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες κάλπες και ο έλεγχος του Κογκρέσου λειτούργησαν ως καταλύτης ανησυχίας για τις αγορές. Η Wall Street φοβάται πλέον ότι η νέα ισορροπία δυνάμεων θα φέρει αυστηρότερους κανόνες και περιορισμούς στη γιγαντιαία βιομηχανία των data centers.

Τα data centers έχουν απορροφήσει τεράστια κεφάλαια. Ο κλυδωνισμός που προκλήθηκε από αυτές τις ανησυχίες δεν άργησε να παρασύρει τραπεζικά ιδρύματα, βιομηχανίες και μικρότερες επιχειρήσεις σε μια αλυσιδωτή πτώση.

Σημαντικές απώλειες στις Ηνωμένες Πολιτείες

Πάνω από 3 τρισεκατομμύρια δολάρια διαγράφηκαν από την αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά σήμερα. Η Wall Street βίωσε μια από τις χειρότερες ημέρες της, με τις απώλειες να είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

Το βαρύ κλίμα στις ασιατικές αγορές

Το πιο βίαιο χτύπημα το δέχθηκαν οι ασιατικές αγορές, οι οποίες βρέθηκαν αντιμέτωπες με το βαρύ κλίμα της Νέας Υόρκης. Συνολικά, πάνω από 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια διαγράφηκαν από τις ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές.

Στην Ιαπωνία, οι πινακίδες κοκκίνισαν επικίνδυνα, με τον δείκτη Nikkei 225 να υφίσταται ενδοσυνεδριακή καθίζηση έως 7,1%, φτάνοντας στις 56.745,81 μονάδες. Παρά τις προσπάθειες περιορισμού των απωλειών, ο δείκτης βρέθηκε μια ανάσα από την είσοδο σε τεχνική bear market, χάνοντας το 20% των κερδών του από τα υψηλά του περασμένου Ιουνίου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εταιρείες ημιαγωγών, που είδαν τις αποτιμήσεις τους να κάνουν ελεύθερη πτώση.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi σημείωσε πτώση 8,8%, ενώ στην Ταϊβάν ο TAIEX υποχώρησε κατά 9,0%. Τέλος, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κατέγραψε απώλειες 1,8%.

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να χρεώσει την κατάρρευση των δεικτών αποκλειστικά στο εκλογικό αποτέλεσμα της 3ης Νοεμβρίου και την επικράτηση των Δημοκρατικών σε Βουλή και Γερουσία.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι οι αγορές βίωσαν μία από τις χειρότερες ημέρες τους εξαιτίας των πολιτικών του αντιπάλων, αποδίδοντας την ευθύνη για την αναταραχή στους Δημοκρατικούς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta