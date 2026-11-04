Η αγορά κατοικίας «άπιαστο όνειρο» για τα ελληνικά νοικοκυριά

Η απόκτηση κατοικίας απομακρύνεται διαρκώς από τις οικονομικές δυνατότητες των ελληνικών νοικοκυριών, καθώς οι υψηλές τιμές διατηρούν τους υποψήφιους αγοραστές σε στάση άμυνας. Την ίδια στιγμή, οι ιδιοκτήτες εξακολουθούν να έχουν το πάνω χέρι στην αγορά, ενώ ενισχύονται οι προσδοκίες για περαιτέρω ανατιμήσεις στα ακίνητα. Το κλίμα αυτό αποτυπώνεται σε νέα έρευνα της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία καταγράφει τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των ελληνικών νοικοκυριών για την αγορά ακινήτων.

Οι δυσκολίες στην αγορά κατοικίας

Η έρευνα της Τράπεζας Πειραιώς για τον Δείκτη Στεγαστικού Κλίματος αναδεικνύει ότι η ανησυχία για την πορεία των επιτοκίων, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα για τα εισοδήματα, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα στην αγορά κατοικίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα νοικοκυριά να εμφανίζονται ολοένα και πιο επιφυλακτικά για το μέλλον.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα μεγάλο ποσοστό, το 60% έως 70% των νοικοκυριών, χαρακτηρίζει σταθερά την τρέχουσα περίοδο ως «καθόλου ευνοϊκή» για την αγορά κατοικίας. Οι θετικές απαντήσεις παραμένουν οριακές, ενώ η απαισιοδοξία δεν αποτελεί ένα συγκυριακό φαινόμενο, αλλά εμφανίζεται παγιωμένη καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας, η οποία ξεκίνησε το τελευταίο τρίμηνο του 2023.

Η εικόνα του Δείκτη Στεγαστικού Κλίματος

Ο Δείκτης Στεγαστικού Κλίματος υποχώρησε στις 43,6 μονάδες το τρίτο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση από την έναρξη της έρευνας. Παράλληλα, σημείωσε τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση, κατά 2,2 μονάδες, φτάνοντας σε ένα επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο από το όριο των 50 μονάδων, το οποίο διαχωρίζει τις θετικές από τις αρνητικές προσδοκίες.

Η επιδείνωση αυτή αποδίδεται κυρίως στις αυξανόμενες ανησυχίες των νοικοκυριών σχετικά με τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων. Επιπλέον, οι εκτιμήσεις των νοικοκυριών για την τρέχουσα και τη μελλοντική οικονομική τους κατάσταση είναι πιο συγκρατημένες, συμβάλλοντας στην πτώση του δείκτη.

Μια αγορά δύο ταχυτήτων

Τα ευρήματα της έρευνας αποκαλύπτουν μια αγορά ακινήτων που λειτουργεί με δύο ταχύτητες. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι συνεχίζουν να επωφελούνται από τις υψηλές τιμές πώλησης. Από την άλλη, οι υποψήφιοι αγοραστές αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερες δυσκολίες, καθώς η απόκτηση στέγης γίνεται δυσκολότερη, με τις τιμές των κατοικιών να παραμένουν υψηλές σε σχέση με τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικός είναι ο επιμέρους δείκτης που καταγράφει κατά πόσο η σημερινή περίοδος θεωρείται κατάλληλη για αγορά κατοικίας. Το τρίτο τρίμηνο του 2026, ο δείκτης αυτός διαμορφώθηκε μόλις στις 12,8 μονάδες. Αυτό το χαμηλό επίπεδο αντανακλά τη βαθιά δυσπιστία των ελληνικών νοικοκοιριών απέναντι στις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά.

Ευνοϊκές συνθήκες για τους πωλητές

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 40% έως 45% των ερωτηθέντων θεωρεί την περίοδο πολύ ή αρκετά ευνοϊκή για πώληση κατοικίας. Ο σχετικός δείκτης κινείται κοντά στο όριο των 50 μονάδων, επιβεβαιώνοντας την ανισορροπία στην ελληνική κτηματαγορά.

Η αγορά ακινήτων εξακολουθεί να λειτουργεί περισσότερο προς όφελος όσων διαθέτουν ακίνητα προς πώληση, παρά προς όφελος όσων επιθυμούν να αποκτήσουν κατοικία. Αυτή η διαφορά συνδέεται άμεσα με τις υψηλές τιμές που επικρατούν, καθιστώντας την αγορά δύσκολη για τους ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr