Η STIRIXIS Group διακρίθηκε με τρία διεθνή βραβεία για σχεδιασμό χώρων

Η STIRIXIS Group ανακοίνωσε την απόσπαση τριών διεθνών διακρίσεων στα International Property Awards 2026–2027. Τα βραβεία αφορούν τον σχεδιασμό των χώρων εξυπηρέτησης εταιρικών πελατών της Εθνικής Τράπεζας, γνωστά ως NBG Corporate Service Hubs, καθώς και τις κεντρικές εγκαταστάσεις της ECOSHIFT, εταιρείας του ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος. Η τελετή απονομής έλαβε χώρα στο Λονδίνο στις 22 Οκτωβρίου.

Οι διακρίσεις και οι κατηγορίες βράβευσης

Στην πρόσφατη τελετή απονομής των International Property Awards 2026–2027, η STIRIXIS Group αναγνωρίστηκε για την εξαιρετική της δουλειά σε δύο διαφορετικά έργα. Τα NBG Corporate Service Hubs της Εθνικής Τράπεζας τιμήθηκαν με βραβεία πέντε αστέρων σε δύο κατηγορίες: αυτή του Best Public Service Interior και του Best Office Interior.

Παράλληλα, οι κεντρικές εγκαταστάσεις της ECOSHIFT, που αποτελεί τη μονάδα ηλεκτροκίνησης και αποθήκευσης ενέργειας του ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος, έλαβαν επίσης βραβείο πέντε αστέρων. Η διάκριση αυτή δόθηκε στην κατηγορία Best Mixed Use Interior, αναγνωρίζοντας τον καινοτόμο σχεδιασμό που συνδυάζει πολλαπλές λειτουργίες.

Η υποψηφιότητα για ευρωπαϊκή διάκριση

Πέρα από τις τρεις διεθνείς διακρίσεις, οι χώροι της Εθνικής Τράπεζας έχουν προκριθεί και για την ευρωπαϊκή διάκριση στις δύο κατηγορίες στις οποίες βραβεύτηκαν. Αυτή η εξέλιξη υπογραμμίζει την ποιότητα και την καινοτομία του σχεδιασμού σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο.

Τα αποτελέσματα για την ευρωπαϊκή διάκριση αναμένονται να ανακοινωθούν επίσημα τον Ιανουάριο του 2027. Η ειδική τελετή για την ανακοίνωση των ευρωπαϊκών βραβείων έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο φημισμένο ξενοδοχείο The Savoy, επίσης στο Λονδίνο.

Το πρότυπο μοντέλο για την Εθνική Τράπεζα

Για λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, η STIRIXIS Group ανέπτυψε ένα εξειδικευμένο χωρικό μοντέλο, το οποίο είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στην εξυπηρέτηση των εταιρικών πελατών. Βασικό ζητούμενο του σχεδιασμού ήταν η δημιουργία χώρων που θα προσφέρουν το κατάλληλο περιβάλλον για εμπιστευτικές συναντήσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δυνατότητα εφαρμογής του ίδιου μοντέλου σε διαφορετικά κτιριακά περιβάλλοντα.

Κάθε ένα από αυτά τα Hubs περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες συναντήσεων, ιδιωτικούς χώρους που προορίζονται για συμβουλευτική υποστήριξη, καθώς και ευέλικτες θέσεις εργασίας για τις τραπεζικές ομάδες. Ο σχεδιασμός έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη χωροθέτηση, την ακουστική μελέτη και την επιλογή των υλικών, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της απόλυτης ιδιωτικότητας κατά τη διάρκεια των συζητήσεων.

Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή σε σημαντικές πόλεις της Ελλάδας, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Λάρισα και το Ηράκλειο της Κρήτης. Υπάρχει μάλιστα προοπτική για περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση του δικτύου. Η ικανότητα προσαρμογής του σχεδιασμού σε ποικίλα κτιριακά περιβάλλοντα αποτέλεσε μία από τις βασικές παραμέτρους, εξασφαλίζοντας ότι οι νέοι χώροι θα πληρούν κοινές λειτουργικές προδιαγραφές.

Οι εγκαταστάσεις της ECOSHIFT στη Μεταμόρφωση

Το δεύτερο έργο που βραβεύτηκε αφορά τις κεντρικές εγκαταστάσεις της ECOSHIFT, οι οποίες βρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής. Η ECOSHIFT αποτελεί τη μονάδα του ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος που ειδικεύεται στην ηλεκτροκίνηση και την αποθήκευση ενέργειας. Στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, πραγματοποιείται ο σχεδιασμός και η κατασκευή προϊόντων όπως το ηλεκτρικό scooter NOOS και το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας BES 1.0, μεταξύ άλλων.

Το συγκρότημα της ECOSHIFT εκτείνεται σε μια συνολική επιφάνεια που ξεπερνά τα 3.000 τετραγωνικά μέτρα, με τους χώρους παραγωγής να καταλαμβάνουν 2.500 τετραγωνικά μέτρα από αυτήν. Ο σχεδιασμός του χώρου οργανώθηκε με κεντρικό άξονα τη λειτουργική σύνδεση της παραγωγής με τις ομάδες των μηχανικών. Για τον λόγο αυτό, οι ανοιχτοί σταθμοί εργασίας των μηχανικών τοποθετήθηκαν σε άμεση γειτνίαση με τον χώρο της παραγωγής.

Επιπρόσθετα, οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν κλειστές αίθουσες συναντήσεων, μικρούς χώρους ειδικά διαμορφωμένους για συνεργασία, ένα café και ένα lounge για τους εργαζομένους. Υπάρχει επίσης ένα εσωτερικό αμφιθέατρο, το οποίο χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση και τον συντονισμό του προσωπικού, ενισχύοντας τη συνολική λειτουργικότητα και την ομαλή συνεργασία εντός της εταιρείας.

Με πληροφορίες από: Topontiki