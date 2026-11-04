Διευρύνεται η απαλλαγή από την εισφορά στα επιχειρηματικά δάνεια

Σε περισσότερα επιχειρηματικά δάνεια προτείνεται να επεκταθεί η απαλλαγή από την πρόσθετη εισφορά στο κόστος δανεισμού. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει θέσει σε διαβούλευση ένα νέο νομοσχέδιο, το οποίο επιδιώκει να διευρύνει τις πηγές χρηματοδότησης που εμπίπτουν στο ευνοϊκό αυτό καθεστώς. Η κίνηση αυτή αναμένεται να επηρεάσει θετικά τις επιχειρήσεις που αξιοποιούν τέτοια χρηματοδοτικά εργαλεία.

Το νέο νομοσχέδιο και η επέκταση της απαλλαγής

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, περιλαμβάνει μία σημαντική πρόταση για τη διεύρυνση της απαλλαγής από την πρόσθετη εισφορά στα επιχειρηματικά δάνεια. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 25 του νομοσχεδίου, προστίθενται στην απαλλαγή κεφάλαια που προέρχονται από εθνικούς πόρους οποιασδήποτε προέλευσης.

Επιπλέον, η ρύθμιση επεκτείνεται και σε πόρους που προέρχονται από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πολυμερείς οργανισμούς. Αυτή η προσθήκη διευρύνει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης, καθώς ξεπερνά τις χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις οποίες αναφερόταν η ισχύουσα διάταξη.

Το ισχύον καθεστώς και η πρόσθετη εισφορά

Μέχρι σήμερα, η απαλλαγή από την εισφορά αφορά δάνεια και πιστώσεις στα οποία συνδυάζονται κεφάλαια προγραμμάτων που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με χρήματα εμπορικών τραπεζών. Η απαλλαγή καλύπτει το τμήμα της χρηματοδότησης που προέρχεται από τα συγκεκριμένα προγράμματα της Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Για τις επιχειρήσεις, η εν λόγω εισφορά αποτελεί μία πρόσθετη επιβάρυνση στο συνολικό κόστος δανεισμού. Στα συνήθη επιχειρηματικά δάνεια, η εισφορά αυτή ανέρχεται σε 0,60% ετησίως και προστίθεται απευθείας στο επιτόκιο. Το ακριβές ποσό της εισφοράς εξαρτάται από το υπόλοιπο της χρηματοδότησης στο οποίο υπολογίζεται κάθε φορά.

Ο ρόλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα διαδραματίζει έναν συμπληρωματικό ρόλο προς τις εμπορικές τράπεζες, με βασικό στόχο τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μέσω των προγραμμάτων που διαχειρίζεται, παρέχει κεφάλαια τα οποία συνδυάζονται με τραπεζικά χρήματα για την παροχή δανείων.

Στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτήσεων, η προέλευση των χρημάτων είναι αυτή που καθορίζει ποιο μέρος του δανείου απολαμβάνει την απαλλαγή. Το ευνοϊκό καθεστώς εφαρμόζεται στα κεφάλαια του προγράμματος που διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Τράπεζα, ενώ το υπόλοιπο τραπεζικό σκέλος της χρηματοδότησης ακολουθεί τους όρους της αντίστοιχης χρηματοδότησης χωρίς την απαλλαγή.

Οφέλη για τις επιχειρήσεις και η διαβούλευση

Η προτεινόμενη αλλαγή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις που αξιοποιούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Με τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, η απαλλαγή θα μπορεί πλέον να καλύπτει περισσότερες κατηγορίες πόρων που συμμετέχουν στα συγκεκριμένα δανειακά σχήματα, μειώνοντας το κόστος δανεισμού για ένα ευρύτερο φάσμα χρηματοδοτήσεων.

Το νομοσχέδιο, το οποίο φέρει τον τίτλο «νομοσχέδιο για την ενίσχυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων», βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει έως τις 16 Νοεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε φορείς και πολίτες να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί των προτεινόμενων διατάξεων.

Με πληροφορίες από: Newsit