Η Pizza Fan δεσμεύτηκε για καταβολή μισθών και διατήρηση 2.500 θέσεων εργασίας

Ολοκληρώθηκε σήμερα η τριμερής συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας, με αντικείμενο το μέλλον της επιχείρησης Pizza Fan και των εργαζομένων της. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο εκπρόσωπος της εταιρείας ανέλαβε τη δέσμευση για την καταβολή των μισθών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου στο σύνολο του προσωπικού. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι θα διατηρηθούν οι περίπου 2.500 θέσεις εργασίας με την επαναλειτουργία της επιχείρησης.

Η τριμερής συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας

Η τριμερής συνάντηση για την Pizza Fan και τους εργαζομένους της πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εργασίας. Στη συνάντηση προσήλθε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ενώ συμμετείχαν επίσης ο γενικός γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του υπουργείου, Νίκος Μηλαπίδης. Παρόντα ήταν και τα προεδρεία του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), καθώς και εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς της εταιρείας.

Στη διάρκεια των συζητήσεων, η εταιρεία παρουσίασε τις προθέσεις της αναφορικά με την αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων που έχουν δημιουργηθεί. Οι εκκρεμότητες αυτές αφορούν τόσο τις υποχρεώσεις απέναντι στο προσωπικό όσο και απέναντι στο Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς.

Δεσμεύσεις για μισθούς και διατήρηση θέσεων εργασίας

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τη συνάντηση, ο εκπρόσωπος της PIZZA FAN δεσμεύτηκε ότι οι εργαζόμενοι θα λάβουν τις αποδοχές τους για τους δύο μήνες, δηλαδή για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Η δέσμευση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της ομαλότητας στις εργασιακές σχέσεις.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος της εταιρείας διαβεβαίωσε ότι κατά την επαναλειτουργία της επιχείρησης δεν θα υπάρξουν απώλειες θέσεων εργασίας. Η δέσμευση αυτή αφορά τη διατήρηση των περίπου 2.500 θέσεων εργασίας που απασχολούνται στην Pizza Fan.

Το ζήτημα των τραπεζικών λογαριασμών και των οφειλών

Κεντρικό ζήτημα που τέθηκε κατά τη συνάντηση αποτελεί η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας. Η αποδέσμευση αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή της μισθοδοσίας των εργαζομένων και να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η εργοδοτική πλευρά ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ να προσδιορίσουν το ακριβές ύψος των οφειλών της επιχείρησης. Οι οφειλές αυτές θα προκύψουν από τον σχετικό έλεγχο, ώστε να δρομολογηθεί στη συνέχεια η διευθέτησή τους.

Η εταιρεία συνέδεσε την ομαλοποίηση της οικονομικής της λειτουργίας με την ανάγκη να αποδεσμευτούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Επισήμανε ότι η δυνατότητα πραγματοποίησης πληρωμών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της μισθοδοσίας και την εν γένει λειτουργία της επιχείρησης.

Ανοιχτά ζητήματα και επόμενα βήματα

Παρά τις δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν από την εργοδοτική πλευρά, παραμένουν ανοιχτά ορισμένα κρίσιμα ζητήματα. Δεν έχει προσδιοριστεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πλήρη επαναλειτουργία της επιχείρησης. Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία προσδιορισμού και διευθέτησης των οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς.

Οι τρεις πλευρές που συμμετείχαν στη συνάντηση συμφώνησαν η συζήτηση να επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε η εργοδοσία της Pizza Fan.

Με πληροφορίες από: Newsit