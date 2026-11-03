Υποχώρησε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Οκτώβριο, με το 63% των Ελλήνων να δυσκολεύεται οικονομικά

Οι Έλληνες καταναλωτές εκφράζουν έντονη απαισιοδοξία σχετικά με την πορεία της οικονομικής τους κατάστασης στο μέλλον, όπως προκύπτει από την πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ. Τον Οκτώβριο, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης σημείωσε περαιτέρω υποχώρηση, διαμορφούμενος στις -48,9 μονάδες, έναντι -41,6 μονάδων που είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο. Αυτή η εξέλιξη τοποθετεί τους Έλληνες στην κορυφή της απαισιοδοξίας μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα στην κορυφή της απαισιοδοξίας στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, οι Έλληνες καταναλωτές αναδεικνύονται οι πλέον απαισιόδοξοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δείκτης των -48,9 μονάδων για την Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλότερος σε σύγκριση με άλλες χώρες. Για παράδειγμα, οι καταναλωτές στη Ρουμανία εμφανίζουν δείκτη -33,2 μονάδων, ενώ στη Βουλγαρία ο δείκτης διαμορφώνεται στις -29,1 μονάδες.

Αντίθετα, οι πολίτες της Μάλτας καταγράφουν τον πιο αισιόδοξο δείκτη στην ΕΕ, με +4,9 μονάδες. Οι μέσοι ευρωπαϊκοί δείκτες καταναλωτικής εμπιστοσύνης διαμορφώθηκαν στις -17,3 μονάδες για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις -17,9 μονάδες για την Ευρωζώνη, υπογραμμίζοντας την έντονη απόκλιση της ελληνικής επίδοσης.

Επιδείνωση της γενικότερης οικονομικής κατάστασης και των νοικοκυριών

Η έρευνα του ΙΟΒΕ αναδεικνύει μια σημαντική εξασθένιση της γενικότερης οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα. Οι επιμέρους δείκτες που αφορούν τα οικονομικά των νοικοκυριών παρουσιάζουν αισθητή υποχώρηση, αντανακλώντας την πίεση που δέχονται οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί.

Οι αρνητικές εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους κατά τους προηγούμενους 12 μήνες ενισχύθηκαν ελαφρά, φτάνοντας στις -50,4 μονάδες από -44,4 μονάδες. Το 68% των νοικοκυριών εκτίμησε ότι υπήρξε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής τους κατάσης, ενώ μόλις το 2% θεώρησε ότι επήλθε μικρή βελτίωση. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη ήταν -13,6 και -14,6 μονάδες αντίστοιχα.

Αρνητικές προβλέψεις για το μέλλον των οικογενειακών οικονομικών

Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προσεχείς 12 μήνες είναι επίσης αρνητικές. Ο δείκτης για αυτή την περίοδο έφτασε τον Οκτώβριο στις -48,6 μονάδες, σημειώνοντας πτώση από τις -41 μονάδες. Το 63% των νοικοκυριών, ποσοστό αυξημένο από το 55% του προηγούμενου μήνα, αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης.

Μόνο το 3% των νοικοκυριών προβλέπει μια μικρή βελτίωση. Για σύγκριση, οι αντίστοιχοι δείκτες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν σε -6,1 και -6,4 μονάδες αντίστοιχα, υποδεικνύοντας μια πολύ πιο συγκρατημένη απαισιοδοξία σε σχέση με την Ελλάδα.

Ακόμα πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις για την οικονομία της χώρας

Οι προβλέψεις των ελληνικών νοικοκυριών για τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας τους προσεχείς 12 μήνες εμφανίζονται ακόμα πιο αρνητικές. Ο σχετικός δείκτης τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε στις -54,3 μονάδες, από -45,7 μονάδες τον Σεπτέμβριο, σηματοδοτώντας μια περαιτέρω επιδείνωση των προσδοκιών.

Συγκεκριμένα, το 70% των καταναλωτών, ποσοστό αυξημένο από το 60%, προέβλεψε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Αντίθετα, μόλις το 20% των καταναλωτών, έναντι 27% τον προηγούμενο μήνα, αναμένει σταθερότητα. Οι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη για την ίδια κατηγορία διαμορφώθηκαν στις -31,2 και -32,4 μονάδες αντίστοιχα.

Πτώση στην πρόθεση για μεγάλες αγορές και αποταμίευση

Πέρα από τις εκτιμήσεις για την οικονομική κατάσταση, η έρευνα του ΙΟΒΕ καταγράφει και άλλες τάσεις. Η πρόθεση των καταναλωτών για πραγματοποίηση μεγάλων αγορών, όπως για παράδειγμα διαρκών αγαθών, υποχωρεί. Αυτό αντανακλά την επιφυλακτικότητα και την αβεβαιότητα που επικρατεί στα ελληνικά νοικοκυριά.

Παράλληλα, παρατηρείται και εξασθένιση της αποταμίευσης, αν και αυτή η υποχώρηση γίνεται με ήπιους ρυθμούς. Η τάση αυτή υποδηλώνει ότι οι καταναλωτές δυσκολεύονται να διαθέσουν πόρους για αποταμίευση, πιθανότατα λόγω των αυξημένων αναγκών και πιέσεων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

Με πληροφορίες από: Newsit