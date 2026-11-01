Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει νέο «βαρύ λογαριασμό» για τους πολίτες της

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει έναν ακόμη «βαρύ λογαριασμό» για τους πολίτες της, καθώς οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών επιλέγουν να διαθέσουν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμούς, τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, την ενεργειακή ασφάλεια και τις νέες γεωπολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται στις Βρυξέλλες, ωστόσο το οικονομικό βάρος μεταφέρεται στους εθνικούς προϋπολογισμούς και, εν τέλει, στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Την ίδια περίοδο, οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα χρέους, με την ανάπτυξη να παραμένει ασθενική, ενώ εκατομμύρια νοικοκυριά δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες όπως ενοίκια και λογαριασμούς.

Οι νέες προτεραιότητες της Ευρώπης και το κόστος

Οι προτεραιότητες που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν τη διάθεση σημαντικών ποσών για την ενίσχυση των εξοπλισμών, την παροχή οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία, την εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας και την υλοποίηση νέων γεωπολιτικών επιλογών. Αυτές οι επιλογές, αν και αποφασίζονται κεντρικά, έχουν άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική κατάσταση των κρατών-μελών. Το κόστος αυτών των αποφάσεων κατανέμεται στους εθνικούς προϋπολογισμούς, επιβαρύνοντας τελικά τους πολίτες της Ευρώπης.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιος καθορίζει αυτές τις προτεραιότητες και ποιος θα επωμιστεί το οικονομικό βάρος. Ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εφαρμογή και η χρηματοδότησή τους μετακυλίονται στα κράτη-μέλη, τα οποία καλούνται να διαχειριστούν το αυξημένο κόστος μέσα σε ένα ήδη πιεστικό οικονομικό περιβάλλον.

Η οικονομική ανισότητα και το βάρος του χρέους

Η κατάσταση που διαμορφώνεται παρουσιάζει ομοιότητες, σε κρίσιμες πλευρές της, με τη μεγάλη ευρωπαϊκή κρίση χρέους του παρελθόντος, όταν το κύριο βάρος έπεσε στην Ελλάδα. Παρόλο που δεν υπάρχει άμεση ένδειξη για νέα ελληνική χρεοκοπία ή για ένα νέο κύμα μνημονίων, επανέρχεται μια παλιά αντίφαση της Ευρωζώνης: η εφαρμογή κοινών δημοσιονομικών κανόνων σε χώρες με εντελώς διαφορετικές οικονομικές δυνατότητες. Αυτό δημιουργεί άνισες συνθήκες, όπου ορισμένα κράτη μπορούν να ανταποκριθούν ευκολότερα στις νέες απαιτήσεις.

Για παράδειγμα, η Γερμανία διαθέτει μεγαλύτερη ευχέρεια να χρηματοδοτεί τις νέες προτεραιότητες της Ε.Ε. Αντίθετα, χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα έχουν πολύ πιο στενά δημοσιονομικά περιθώρια. Αυτές οι διαφορές καθορίζουν ποιος μπορεί να δανείζεται με μεγαλύτερη ευκολία, ποιος πληρώνει υψηλότερα επιτόκια και ποιος αναγκάζεται να προβεί σε περιορισμούς άλλων δαπανών, επηρεάζοντας άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Κοινωνικές αντιδράσεις και πολιτικές συνέπειες

Οι πολιτικές συνέπειες αυτής της κατάστασης είναι ήδη εμφανείς σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Από τη Γαλλία και την Ιταλία μέχρι το Βέλγιο, την Ισπανία και την Πορτογαλία, οι κοινωνικές αντιδράσεις και οι διαδηλώσεις πληθαίνουν. Οι αφορμές για αυτές τις αντιδράσεις μπορεί να διαφέρουν τοπικά, ωστόσο η υποβόσκουσα δυσαρέσκεια έχει μια κοινή βάση.

Οι πολίτες εκφράζουν την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις βρίσκουν δισεκατομμύρια για να χρηματοδοτήσουν τις νέες γεωπολιτικές τους επιλογές, ενώ οι βασικές ανάγκες των νοικοκυριών και των πολιτών τίθενται σε δεύτερη μοίρα. Αυτή η αντίφαση τροφοδοτεί ένα κλίμα κοινωνικής αναταραχής και αμφισβήτησης των κυβερνητικών πολιτικών.

Οι δημοσιονομικοί κανόνες και οι δύο όψεις τους

Οι αριθμοί που δημοσιεύει η Eurostat εξηγούν το οικονομικό αδιέξοδο. Το δημόσιο χρέος της Ευρωζώνης έχει φτάσει περίπου τα 14,4 τρισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 89% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της. Ειδικότερα, στη Γαλλία το χρέος ανέρχεται περίπου στο 119% του ΑΕΠ, στην Ιταλία στο 140% και στην Ελλάδα στο 141%. Αντίθετα, στη Γερμανία το δημόσιο χρέος βρίσκεται κοντά στο 63% του ΑΕΠ.

Αυτές οι σημαντικές διαφορές στα επίπεδα του χρέους επανεγείρουν ένα παλιό ερώτημα σχετικά με την ισχύ των δημοσιονομικών κανόνων: εφαρμόζονται τελικά οι ίδιοι κανόνες για τις ισχυρές και τις πιο αδύναμες οικονομίες της Ευρωζώνης; Η ανισότητα αυτή στην οικονομική θέση των κρατών-μελών επηρεάζει άμεσα την ικανότητά τους να διαχειριστούν τις νέες οικονομικές επιβαρύνσεις.

Η ιστορική διάσταση της διαφορετικής μεταχείρισης

Η ιστορία της Ευρωζώνης περιλαμβάνει παραδείγματα διαφορετικής μεταχείρισης ως προς την εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων. Το 2003, η Γερμανία και η Γαλλία παραβίασαν το όριο του 3% του ΑΕΠ για τα κρατικά ελλείμματα. Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγήθηκε την κλιμάκωση της προβλεπόμενης διαδικασίας, οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών δεν προχώρησαν σε αυτήν την ενέργεια. Οι δύο ισχυρότερες χώρες κατάφεραν να επιβάλουν στην πράξη μια ευνοϊκότερη μεταχείριση για τον εαυτό τους.

Επτά χρόνια αργότερα, η Ελλάδα αντιμετωπίστηκε με διαφορετικό τρόπο. Η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με μνημόνια, περικοπές μισθών και συντάξεων, σημαντική φορολογική επιβάρυνση και ανεργία που έφτασε το 28%. Αυτή η ιστορική διάσταση ενισχύει το ερώτημα σχετικά με την ομοιομορφία στην εφαρμογή των κανόνων και την ισότητα μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki