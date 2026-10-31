ΟΤΕ: Άνοδος εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας, μείωση καθαρών κερδών και ισχυρή ανάπτυξη οπτικών ινών το εννεάμηνο του 2026

Ο Όμιλος ΟΤΕ κατέγραψε αύξηση των εσόδων και της λειτουργικής του κερδοφορίας κατά το εννεάμηνο του 2026, ενώ παράλληλα σημείωσε σημαντική ανάπτυξη στις δραστηριότητες πληροφορικής. Η επέκταση των δικτύων οπτικών ινών συνεχίστηκε με εντατικούς ρυθμούς, αποτελώντας βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής του ανάπτυξης. Ωστόσο, τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη του ομίλου παρουσίασαν μείωση της τάξης του 20%, γεγονός που οφείλεται κυρίως σε μια υψηλή βάση σύγκρισης από το 2025, η οποία είχε επηρεαστεί θετικά από έκτακτους φορολογικούς παράγοντες.

Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν για το εννεάμηνο του 2026, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκε στα 2,598 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό σηματοδότησε αύξηση 2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Παράλληλα, το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις ενισχύθηκε κατά 3%, φτάνοντας τα 1,053 δισ. ευρώ, ενώ το σχετικό περιθώριο κερδοφορίας παρουσίασε βελτίωση, ανεβαίνοντας στο 40,5% από 40,1%.

Αντίθετα με την ανοδική πορεία των εσόδων και της λειτουργικής κερδοφορίας, τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους του ομίλου περιορίστηκαν στα 462 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό συγκρίνεται με τα 577,6 εκατ. ευρώ που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο εννεάμηνο. Ωστόσο, σε προσαρμοσμένη βάση, η εικόνα των κερδών είναι διαφορετική, καθώς αυτά αυξήθηκαν κατά 4,1%, φτάνοντας τα 488,9 εκατ. ευρώ.

Η επίδραση των έκτακτων φορολογικών παραγόντων

Η διαφοροποίηση μεταξύ των δημοσιευμένων και των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε μια έκτακτη θετική φορολογική επίδραση. Αυτή η επίδραση είχε καταγραφεί κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 και ανερχόταν σε 129,8 εκατ. ευρώ. Η συγκεκριμένη φορολογική επίδραση συνδεόταν με την επένδυση του Ομίλου στην Telekom Romania Mobile, επηρεάζοντας έτσι τη βάση σύγκρισης για το τρέχον εννεάμηνο.

Επιδόσεις τρίτου τριμήνου

Εξετάζοντας τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2026, τα έσοδα του ΟΤΕ ανήλθαν σε 882,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο. Το προσαρμοσμένο EBITDA για το ίδιο διάστημα ενισχύθηκε κατά 3,1%, φτάνοντας τα 371,4 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πορεία της λειτουργικής κερδοφορίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση των εσόδων εάν εξαιρεθεί η επίδραση από τη σταδιακή κατάργηση δραστηριοτήτων διεθνούς χονδρικής, οι οποίες χαρακτηρίζονται από σχεδόν μηδενικό περιθώριο κέρδους. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα έσοδα εμφανίζουν μια πιο ισχυρή αύξηση, φτάνοντας το 5% στο τρίτο τρίμηνο και το 8% για το σύνολο του εννεαμήνου. Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) αυξήθηκαν κατά 6%, διαμορφούμενα στα 236,9 εκατ. ευρώ, καθώς η ανάπτυξη των υπηρεσιών και η συγκράτηση ορισμένων κατηγοριών κόστους αντιστάθμισαν τις αυξημένες ενεργειακές δαπάνες του ομίλου.

Ισχυρή ανάπτυξη στις οπτικές ίνες

Ένα σημαντικό μέρος της επιχειρηματικής ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ προέρχεται από τη διεύρυνση των συνδέσεων οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH). Οι ενεργές συνδέσεις FTTH έφτασαν τις 739.000, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή αύξηση κατά 45,2% σε ετήσια βάση. Μόνο κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, προστέθηκαν περισσότεροι από 52.000 νέοι πελάτες σε αυτή την κατηγορία υπηρεσιών.

Το δίκτυο οπτικών ινών του ΟΤΕ έχει πλέον επεκταθεί για να καλύψει περίπου 3 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον νέο τρόπο υπολογισμού της κάλυψης. Οι στόχοι του ομίλου για την περαιτέρω επέκταση του δικτύου είναι φιλόδοξοι, προβλέποντας την κάλυψη περισσότερων από 3,1 εκατομμυρίων νοικοκυριών και επιχειρήσεων έως το τέλος του 2026. Μακροπρόθεσμα, ο στόχος είναι να φτάσει τα 4,6 εκατομμύρια έως το έτος 2030, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του ΟΤΕ στην αγορά των τηλεπικοινωνιών υψηλών ταχυτήτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki