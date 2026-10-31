Οι τιμές του πετρελαίου σε υψηλό εξαμήνου εν μέσω ανησυχιών για κλιμάκωση με το Ιράν

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, ξεπερνώντας το 2% και φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα κλεισίματος των τελευταίων έξι μηνών. Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για πιθανή κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν, ειδικά μετά την ολοκλήρωση των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει αναταραχή στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου

Ειδικότερα, το πετρέλαιο τύπου Brent, στα συμβόλαια παράδοσης Δεκεμβρίου, έκλεισε στα 117,64 δολάρια το βαρέλι. Αυτό αντιπροσωπεύει μια άνοδο της τάξης του 2,4% σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας η τιμή του άγγιξε πρόσκαιρα ακόμα και τα 118 δολάρια το βαρέλι, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τάση.

Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό WTI κατέγραψε επίσης σημαντική ενίσχυση, ανεβαίνοντας κατά περίπου 2,1%. Η τιμή του διαμορφώθηκε στα 104,12 δολάρια το βαρέλι, ακολουθώντας την πορεία του Brent. Οι αναλυτές παρακολουθούν στενά τις κινήσεις αυτές, καθώς σηματοδοτούν μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας στην αγορά.

Σε μηνιαίο επίπεδο, τα κέρδη είναι επίσης αξιοσημείωτα. Το Brent κατέγραψε άνοδο 13,6% καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, ενώ τα κέρδη για το WTI διαμορφώθηκαν σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, φτάνοντας το 15,2% για τον ίδιο μήνα. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την έντονη ανοδική δυναμική που επικράτησε στην αγορά πετρελαίου το τελευταίο διάστημα.

Ανησυχίες για κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν

Η βασική αιτία πίσω από αυτή την άνοδο των τιμών του πετρελαίου είναι οι εντεινόμενες ανησυχίες για μια πιθανή κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν. Οι φόβοι αυτοί ενισχύθηκαν ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που φαίνεται να επηρεάζει τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή.

Οι επενδυτές και οι αγορές ενέργειας παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις, καθώς μια περαιτέρω όξυνση των σχέσεων ή μια στρατιωτική εμπλοκή θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Η αβεβαιότητα που επικρατεί γύρω από το Ιράν αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες που ωθούν τις τιμές προς τα πάνω.

Περιστατικά με δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια περίοδο, οι αναφορές για περιστατικά που αφορούν δεξαμενόπλοια στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ έχουν εντείνει περαιτέρω τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα κρίσιμο πέρασμα για τη μεταφορά πετρελαίου, και οποιαδήποτε διαταραχή εκεί έχει άμεσες επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), καταγράφηκαν τέσσερα περιστατικά με υπερδεξαμενόπλοια μέσα στην ίδια ημέρα. Αυτό το γεγονός προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ανησυχίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή και την απρόσκοπτη ροή του πετρελαίου.

Η ιρανική πλευρά υποστήριξε ότι δύο από τα πλοία αυτά προσέκρουσαν σε νάρκες, ενώ κινούνταν σε θαλάσσιες διαδρομές τις οποίες οι ιρανικές αρχές είχαν χαρακτηρίσει ως μη εξουσιοδοτημένες. Οι ισχυρισμοί αυτοί, ανεξαρτήτως της επαλήθευσής τους, ενισχύουν το κλίμα έντασης και αβεβαιότητας που επικρατεί στην περιοχή.

Επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας

Οι παραπάνω εξελίξεις ενισχύουν σημαντικά την αβεβαιότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Οι επενδυτές βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής, παρακολουθώντας στενά κάθε νέα πληροφορία σχετικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η κύρια ανησυχία τους εστιάζεται στις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν αυτές οι εξελίξεις στη διεθνή προσφορά πετρελαίου. Μια διακοπή ή μείωση της προσφοράς από την περιοχή θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδο των τιμών και να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία.

Με πληροφορίες από: Enikos