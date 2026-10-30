Η Binance ανέκτησε μέρος των κλεμμένων crypto, ενώ οι αρχές ερευνούν τη «ληστεία του αιώνα»

Η αγορά των κρυπτονομισμάτων δέχτηκε ισχυρούς κραδασμούς μετά τη μεγαλύτερη κλοπή στην ιστορία της, όταν χάκερ κατάφεραν να αφαιρέσουν 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια από τη Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο. Η επίθεση, που διήρκεσε μόλις 30 λεπτά, προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των εταιρειών του κλάδου και των αρχών, με τη Binance να ανακτά περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια από τα κλεμμένα κεφάλαια.

Το περιστατικό αναζωπύρωσε μνήμες από την κατάρρευση της FTX το 2022 και δημιούργησε φόβους για ένα «bank run» που θα μπορούσε να απειλήσει την αγορά. Παρά την ανάκτηση μέρους των χρημάτων, περισσότερα από 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια παραμένουν υπό τον έλεγχο των δραστών, οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί επισήμως και παραμένουν ασύλληπτοι.

Η μεγαλύτερη κυβερνοληστεία στην ιστορία

Η επίθεση στη Binance χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη κυβερνοληστεία στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων, με το συνολικό ποσό που εκλάπη να ανέρχεται σε 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Η ταχύτητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η κλοπή αιφνιδίασε τόσο την εταιρεία όσο και τις επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς οι χάκερ χρειάστηκαν μόλις 30 λεπτά για να ολοκληρώσουν την επιχείρησή τους.

Η κλοπή προκάλεσε ισχυρούς κραδασμούς στην αγορά των crypto, με τον φόβο ενός «bank run» να κυριαρχεί. Το γεγονός αυτό έφερε ξανά στην επιφάνεια τις ανησυχίες για την ασφάλεια των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και αναζωπύρωσε τις μνήμες από την κατάρρευση της FTX το 2022, ενός άλλου μεγάλου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων.

Η άμεση αντίδραση και η ανάκτηση κεφαλαίων

Αμέσως μετά την επίθεση, υπήρξε αστραπιαία κινητοποίηση από τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων. Η Binance ανακοίνωσε ότι κατάφερε να δεσμεύσει περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια από τα κλεμμένα κεφάλαια, χάρη στη συνδρομή των εταιρειών Tether και Circle. Αυτή η ενέργεια περιόρισε τις απώλειες από την επίθεση, ωστόσο ένα σημαντικό ποσό, που ξεπερνά τα 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια, εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια των δραστών.

Η εταιρεία ανάλυσης blockchain Elliptic επιβεβαίωσε ότι, μέσα σε λίγες ώρες από την επίθεση, οι χάκερ εξακολουθούσαν να ελέγχουν περιουσιακά στοιχεία αξίας τουλάχιστον 3,33 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο καθηγητής Οικονομικών του Πανεπιστημίου Cornell, Έσβαρ Πρα, σχολίασε ότι το μέγεθος της κλοπής είναι «τεράστιο σχεδόν με οποιοδήποτε κριτήριο».

Κινητοποίηση αρχών και διεθνής συνεργασία

Στην προσπάθεια εντοπισμού και ανάκτησης των κλεμμένων κεφαλαίων, έχουν κινητοποιηθεί και οι αμερικανικές αρχές. Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ (Secret Service) ανακοίνωσε ότι εργάζεται «όλο το εικοσιτετράωρο» για να εντοπίσει, να παγώσει και να ανακτήσει τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Παράλληλα, η υπηρεσία διαμήνυσε ότι θα επιδιώξει την ταυτοποίηση και την προσαγωγή των υπευθύνων στη Δικαιοσύνη.

Η Binance συνεργάζεται στενά και με το FBI, καθώς η διερεύνηση μιας επίθεσης τέτοιου μεγέθους απαιτεί διεθνή συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των αρχών και των εταιρειών του κλάδου. Οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι και δεν έχουν ταυτοποιηθεί επισήμως μέχρι στιγμής.

Διαβεβαιώσεις της Binance προς τους χρήστες

Αρχικά, η Binance αναγκάστηκε να αναστείλει τις καταθέσεις και τις αναλήψεις, προκειμένου να πραγματοποιήσει ελέγχους ασφαλείας. Στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι οι καταθέσεις δεν επηρεάζονται από το περιστατικό. Η εταιρεία επαναλαμβάνει προς τους περισσότερους από 300 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες της ότι «τα χρήματά σας είναι ασφαλή και καλύπτουμε κάθε απώλεια».

Οι διαβεβαιώσεις αυτές στοχεύουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, η οποία κλονίστηκε μετά την επίθεση. Το ερώτημα που κυριαρχεί στην αγορά είναι αν η Binance μπορεί να απορροφήσει ένα τόσο μεγάλο οικονομικό πλήγμα χωρίς να επηρεαστεί η εμπιστοσύνη των χρηστών της, δεδομένου του μεγέθους της κλοπής.

Το χρονικό της επίθεσης

Η επίθεση ξεκίνησε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Πέμπτης. Εκείνη τη στιγμή, πέντε ψηφιακά πορτοφόλια της Binance άδειασαν ξαφνικά από κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Μέσα στα επόμενα 30 λεπτά, οι δράστες επανέλαβαν την ίδια διαδικασία αρκετές φορές, αφαιρώντας Bitcoin, Ethereum και άλλα κρυπτονομίσματα.

Το συνολικό ποσό που αφαιρέθηκε από τα πορτοφόλια έφτασε τα 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την επίθεση τη μεγαλύτερη στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων. Η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα των χάκερ αιφνιδίασαν την εταιρεία και τις επιχειρήσεις του κλάδου, οι οποίες έσπευσαν να μπλοκάρουν όσα κλεμμένα κεφάλαια μπορούσαν.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis