Η εξαγορά της ιταλικής Plydex από τα Πλαστικά Θράκης ολοκληρώθηκε

Στην εξαγορά του 100% της ιταλικής εταιρείας Plydex S.r.l. προχώρησε ο όμιλος Πλαστικά Θράκης, μέσω της κατά 100% θυγατρικής του, Thrace Nonwovens and Geosynthetics Single Person S.A. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε 2,35 εκατομμύρια ευρώ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ελληνική εταιρεία. Η οριστική και δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Plydex υπεγράφη στις 27 Οκτωβρίου 2026.

Στρατηγική ενίσχυση στον κλάδο των τεχνικών υφασμάτων

Η συγκεκριμένη εξαγορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού των Πλαστικών Θράκης. Ο βασικός στόχος αυτής της κίνησης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στον δυναμικό κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διεύρυνση του εμπορικού αποτυπώματος του ομίλου στην ιταλική αγορά, μια αγορά με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Μέσω αυτής της συναλλαγής, ο όμιλος προσβλέπει σε περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεών του και στην αποτελεσματικότερη προώθηση της συνολικής προϊοντικής του γκάμας. Η επίτευξη αυτών των στόχων αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από την αξιοποίηση εμπορικών και λειτουργικών συνεργειών που προκύπτουν από την ενσωμάτωση της Plydex. Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής του ομίλου για στοχευμένη ανάπτυξη στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων και περαιτέρω διεύρυνση της διεθνούς εμπορικής του παρουσίας.

Το προφίλ και η δραστηριότητα της Plydex S.r.l.

Η Plydex S.r.l. είναι μια ιταλική εταιρεία με έδρα στο Dueville της Vicenza. Η εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία και παρουσία στην ιταλική αγορά, δραστηριοποιούμενη για περισσότερα από 20 χρόνια στον τομέα της. Η μακρόχρονη πορεία της στην αγορά υπογραμμίζει την εδραιωμένη της θέση και την εξειδίκευσή της στον κλάδο.

Το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της Plydex είναι η εμπορία γεωσυνθετικών προϊόντων. Αυτά τα προϊόντα προορίζονται για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων έργων υποδομών και τεχνικών έργων. Επιπλέον, τα γεωσυνθετικά της εταιρείας χρησιμοποιούνται σε γεωτεχνικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα αναγκών της αγοράς.

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της ιταλικής εταιρείας

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Plydex είναι εκτεταμένο και περιλαμβάνει διάφορους τύπους γεωσυνθετικών υλικών. Μεταξύ των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά είναι υφαντά και μη υφαντά γεωυφάσματα, τα οποία χρησιμοποιούνται σε ποικίλες κατασκευαστικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. Αυτά τα υφάσματα προσφέρουν λύσεις για ενίσχυση εδάφους, διαχωρισμό στρωμάτων και διήθηση.

Επιπροσθέτως, στο χαρτοφυλάκιο της Plydex περιλαμβάνονται γεωπλέγματα, τα οποία είναι απαραίτητα για την ενίσχυση του εδάφους και την σταθεροποίηση πλαγιών. Διαθέτει επίσης αποστραγγιστικά γεωσύνθετα, σχεδιασμένα για αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων σε έργα. Τέλος, η εταιρεία εμπορεύεται μεμβράνες EPDM και υλικά ελέγχου διάβρωσης, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για την προστασία και τη βιωσιμότητα των έργων υποδομής.

Οικονομικά στοιχεία και χρηματοδότηση της εξαγοράς

Το τίμημα της εξαγοράς, ύψους 2,35 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτήθηκε πλήρως μέσω εξωτερικού δανεισμού. Αυτή η επιλογή χρηματοδότησης υπογραμμίζει τη δέσμευση των Πλαστικών Θράκης για την υλοποίηση των στρατηγικών τους στόχων, αξιοποιώντας διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Όσον αφορά την οικονομική επίδοση της Plydex, κατά τη χρήση του 2025, η εταιρεία εμφάνισε αξιόλογα στοιχεία. Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 5,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 0,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα καθαρά κέρδη της Plydex για την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 0,3 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας την κερδοφορία και την οικονομική της υγεία πριν από την εξαγορά.

Με πληροφορίες από: Newsit