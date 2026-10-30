Η Quest επαναγοράζει το 20% της ACS μετά την απόφαση της GLS να μην ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς

Η εταιρεία Quest ανακοίνωσε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 μια σημαντική εξέλιξη σχετικά με τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (SPA) που είχε υπογραφεί τον Οκτώβριο του 2024 με την GENERAL LOGISTICS SYSTEMS B.V. (GLS). Συγκεκριμένα, η GLS δεν εξάσκησε το δικαίωμά της για την αγορά του 80% των μετοχών της ACS. Κατόπιν αυτής της απόφασης, η Quest προχώρησε την ίδια ημέρα στην επαναγορά του 20% της ACS, ποσοστό που κατείχε η GLS.

Η αρχική συμφωνία του 2024

Η αρχική συμφωνία μεταξύ της Quest και της GENERAL LOGISTICS SYSTEMS B.V. (GLS) είχε συναφθεί τον Οκτώβριο του 2024. Στο πλαίσιο αυτής της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (SPA), η Quest είχε μεταβιβάσει στην GLS ένα ποσοστό 20% των μετοχών της ACS. Το τίμημα για τη συγκεκριμένη μεταβίβαση είχε ανέλθει σε 74 εκατομμύρια ευρώ, πλέον προσαρμογών ύψους περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Η συμφωνία αυτή προέβλεπε επίσης ένα δικαίωμα για την GLS να προχωρήσει στην εξαγορά του υπόλοιπου 80% των μετοχών της ACS. Αυτό το δικαίωμα ήταν καθοριστικό για την πιθανή αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην εταιρεία ταχυμεταφορών.

Η απόφαση της GLS να μην ασκήσει το δικαίωμα

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, η GENERAL LOGISTICS SYSTEMS B.V. (GLS) δεν προχώρησε στην άσκηση του δικαιώματός της για την αγορά του 80% των μετοχών της ACS. Η απόφαση αυτή της GLS σημαίνει ότι δεν ενεργοποιήθηκε η πρόβλεψη της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (SPA) του Οκτωβρίου 2024, η οποία θα οδηγούσε στην εξαγορά της πλειοψηφίας της ACS από την GLS.

Η μη άσκηση αυτού του δικαιώματος από την GLS είχε ως άμεση συνέπεια την αλλαγή των δεδομένων για το μέλλον της ACS και την ιδιοκτησιακή της δομή, ανοίγοντας τον δρόμο για την αντίστροφη διαδικασία που προέβλεπε η ίδια συμφωνία.

Η επαναγορά του 20% από την Quest

Αμέσως μετά την απόφαση της GLS, την ίδια ημέρα, 30 Οκτωβρίου 2026, η Quest εξάσκησε το δικό της δικαίωμα για την επαναγορά του 20% των μετοχών της ACS. Αυτή η κίνηση ήταν σύμφωνη με τις προβλέψεις της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (SPA) μεταξύ της Quest και της GLS.

Ειδικότερα, η Quest κοινοποίησε στην GLS έγγραφη ειδοποίηση, ζητώντας την επαναγορά και μεταβίβαση των 66.000 ονομαστικών μετοχών της ACS. Αυτές οι μετοχές αντιστοιχούν στο 20% του μετοχικού κεφαλαίου της ACS και βρίσκονταν στην κατοχή της GLS. Το τίμημα για αυτή τη συναλλαγή ανέρχεται σε 37 εκατομμύρια ευρώ, πλέον των προσαρμογών που προβλέπονται στην προαναφερθείσα Σύμβαση.

Ολοκλήρωση της διαδικασίας και πλήρης έλεγχος

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναγοράς και μεταβίβασης των μετοχών αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τέλος Νοεμβρίου του 2026. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, η Quest θα κατέχει εκ νέου το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ACS, αποκτώντας τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας ταχυμεταφορών.

Αυτή η εξέλιξη ουσιαστικά κλείνει τον κύκλο της συμφωνίας που είχε συναφθεί τον Οκτώβριο του 2024, ακυρώνοντας το σενάριο της εξαγοράς της πλειοψηφίας της ACS από την GLS. Η ACS επιστρέφει έτσι εξ ολοκλήρου στον όμιλο Quest.

Σημαντικό χρηματοοικονομικό όφελος για τον όμιλο Quest

Από τη συνολική συναλλαγή, η Quest υπολογίζει ένα καθαρό χρηματοοικονομικό όφελος ύψους περίπου 37 εκατομμυρίων ευρώ για τον Όμιλο Quest. Το όφελος αυτό προκύπτει από τη σύγκριση του τιμήματος πώλησης και επαναγοράς του ίδιου ποσοστού μετοχών.

Σημειώνεται ότι το 20% των μετοχών είχε μεταβιβαστεί στην GLS τον Οκτώβριο του 2024 έναντι 74 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον προσαρμογών περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ. Η επαναγορά του ιδίου ποσοστού έναντι 37 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον των προβλεπόμενων προσαρμογών, δημιουργεί αυτό το σημαντικό χρηματοοικονομικό πλεονέκτημα για τον Όμιλο Quest.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit