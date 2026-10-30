Η «κλοπή του αιώνα» στα κρυπτονομίσματα: Δισεκατομμύρια δολάρια υπεξαιρέθηκαν από την Binance

Σε έναν αγώνα δρόμου για την κάλυψη ζημιών δισεκατομμυρίων δολαρίων βρίσκονται τα στελέχη της Binance, μετά τη μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων που έχει καταγραφεί στην ιστορία. Η κυβερνοεπίθεση οδήγησε στην υπεξαίρεση 6,3 δισ. δολαρίων από τα ψηφιακά πορτοφόλια του ανταλλακτηρίου, ξεπερνώντας κατά πολύ τα κεφάλαια που είχε προβλέψει η εταιρεία για τέτοια περιστατικά. Η Binance ανακοίνωσε ότι θα καλύψει όλες τις ζημιές, χρησιμοποιώντας τόσο το έκτακτο αποθεματικό της όσο και εταιρικά κεφάλαια.

Η πρωτοφανής κυβερνοεπίθεση

Η κυβερνοεπίθεση που έπληξε την Binance χαρακτηρίζεται από ερευνητές κυβερνοασφάλειας ως η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων. Οι χάκερς κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ψηφιακά πορτοφόλια της εταιρείας, υπεξαιρώντας συνολικά 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ίδιας της Binance, η πρόσβαση στα συστήματά της επιτεύχθηκε, μεταξύ άλλων, μέσω του φορητού υπολογιστή ενός μηχανικού της εταιρείας. Το μέγεθος της κλοπής ήταν τέτοιο που ξεπέρασε κατά πολύ τα κεφάλαια που είχε προϋπολογίσει το ανταλλακτήριο για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου περιστατικού μεγάλης κλίμακας.

Μέρος των κλεμμένων κεφαλαίων δεσμεύτηκε

Μετά την αποκάλυψη της κλοπής, υπήρξε άμεση κινητοποίηση από εταιρείες του κλάδου των κρυπτονομισμάτων. Οι εκδότες stablecoins Tether και Circle, σε συνεργασία με άλλες εταιρείες, κατάφεραν να δεσμεύσουν ένα σημαντικό μέρος των κλεμμένων κεφαλαίων.

Συγκεκριμένα, δεσμεύτηκαν περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια από τα υπεξαιρεθέντα ποσά. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, περίπου 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο των χάκερς, γεγονός που καθιστά την ανάκτησή τους μια συνεχιζόμενη πρόκληση.

Το αποθεματικό SAFU και οι πιέσεις στην αγορά

Για την προστασία των χρηστών της σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων και άλλων έκτακτων περιστατικών, η Binance έχει δημιουργήσει ένα ειδικό έκτακτο αποθεματικό, γνωστό ως Secure Asset Fund for Users (SAFU). Το αποθεματικό αυτό έχει ως στόχο να καλύπτει ζημιές και να διασφαλίζει την ασφάλεια των κεφαλαίων των χρηστών.

Την Πέμπτη, σύμφωνα με στοιχεία του blockchain, το SAFU περιείχε 1,23 δισεκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin. Ωστόμως, η επίθεση προκάλεσε σημαντικές αναταράξεις στην ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων, ασκώντας πιέσεις στην τιμή του Bitcoin. Ως άμεσο αποτέλεσμα αυτών των πιέσεων, η αξία του αποθεματικού SAFU μειώθηκε κατά περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια.

Η δέσμευση της Binance για πλήρη κάλυψη των ζημιών

Αντιμέτωπη με την πρωτοφανή αυτή κατάσταση, η Binance έσπευσε να διαβεβαιώσει τους χρήστες της και την αγορά για την πλήρη κάλυψη των ζημιών. Ο συνδιευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Richard Teng, δήλωσε την Παρασκευή στο X ότι «Η Binance θα καλύψει όλες τις ζημιές μέσω του SAFU και των εταιρικών κεφαλαίων».

Η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι θα χρησιμοποιήσει, πέραν του SAFU, και άλλα εταιρικά αποθεματικά για να καλύψει τη διαφορά που προέκυψε από την υπεξαίρεση και τη μείωση της αξίας του αποθεματικού. Αυτή η δέσμευση στοχεύει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των χρηστών και στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από το ιστορικό αυτό περιστατικό.

Εκτεταμένη συζήτηση για την ασφάλεια του κλάδου

Η κυβερνοεπίθεση στην Binance, πέρα από τις άμεσες οικονομικές ζημιές, πυροδότησε εκτεταμένη συζήτηση τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στους κύκλους της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Το περιστατικό αποτελεί σοβαρό πλήγμα όχι μόνο για την Binance, αλλά και για ολόκληρη τη βιομηχανία των crypto, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των πλατφορμών.

Οι συζητήσεις επικεντρώνονται στο κατά πόσο η Binance μπορεί να απορροφήσει αποτελεσματικά τις ζημιές αυτού του μεγέθους, αλλά και στο πώς μπορεί να ενισχυθεί συνολικά η ασφάλεια του κλάδου των κρυπτονομισμάτων, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki